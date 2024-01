Testirali smo Enyaq Coupe RS: Najsnažnija Škoda bit će još jača

Ovaj automobil je zaista teško ne primijetiti na cesti. I to je dobro, jer Enyaq Coupe RS nema što za skrivati. Naime, ovo je najsnažnija serijska Škoda ikada, pa je nekako prikladno da je testni model došao u istaknutoj zelenoj boji koja je glavni razlog zašto ovaj automobil upada u oči. Za slučaj da se vozite noću, automobil ima još jedan detalj kojim će privući pažnju na sebe i u tim uvjetima - osvijetljenu prednju masku. Ni dizajn "nije za baciti" i prvi dojmovi o testnom automobilu su svakako upečatljivi. No što električna Škoda nudi ispod "napadne" vanjštine otkrili smo nakon sedam dana testa i oko 700 prevaljenih kilometara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Prvo pitanje koje nam je palo na pamet je: je li testirani automobil dostojan RS oznake koja je kroz proteklih dvadesetak godina postala sinonim za vrhunske sportske, ali još uvijek praktične modele Škode. Izgledom svakako, ali i svim drugim ovo je pravi RS. Snažan je, brz, praktičan, odlično se vozi, dosta je udoban i s jako mnogo mjesta u unutrašnjosti, a to su uostalom bile i ostale prave RS vrijednosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Enyaq Coupe je relativno novi model nastao na osnovi klasičnog Enyaqa. Od njega se razlikuje zapravo samo po stražnjem dijelu koji je napravljen u stilu coupea. To je plus za atraktivnost i agresivnost, no mali minus za ponudu prostora straga i praktičnost. Po tehnologiji se automobil ne razlikuje puno od VW-a ID.5 GTX s kojim dijeli pogon. No u unutrašnjosti Enyaq, pa tako i njegova električna verzija, ostavlja dosta profinjeniji dojam od VW-a.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što nam se ne sviđa su minijaturni digitalni instrumenti, no oni su u Enyaqu ipak ljepše ukomponirani nego u ID modelima. Ostatak unutrašnjosti je vrlo moderan i atraktivan, materijali su kvalitetni, a isto vrijedi i za kvalitetu izrade. Enyaq ovdje nudi svojevrsni premium osjećaj. Posebno su nam se svidjela jednodijelna sportska ali vrlo komforna sjedala presvučena luksuznom Alcantarom i kožom. Izgledaju odlično i podižu dojam u unutrašnjosti, udobna su i dovoljno velika i za one krupnije građe, a za apsolutni luksuz imaju i funkciju masaže.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dodirni zaslon je vrlo velik, pregledan, infotainment bi mogao biti malo bolji, iako je danas dosta unaprijeđen u odnosu na svoje prve verzije koje su imale dosta nedostataka. Za ljubitelje praktične tehnologije tu je i veliki head up zaslon s projekcijom na vjetrobransko staklo i funkcijama proširene stvarnosti što može biti vrlo korisno kada koristite navigaciju, ali i za sigurnosna upozorenja tijekom vožnje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono po čemu briljira je ponuda prostora. Ponuda prostora straga je na razini SUV-ova najviše klase, a unatoč kosom stražnjem dijelu i za glave straga ima obilje mjesta. Do 190 cm visine nema nekih problema. I prtljažnik je zaista ogroman. U njega stane 570 litara, što je vrijednost koja će zadovoljiti i one "najrazmaženije".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za pogon su zadužena dva električna motora koji su smješteni sprijeda i straga te tako autu daju pogon na sve kotače. Ukupna snaga je 299 KS, okretni moment 460 Nm, a energija dolazi iz baterije vrlo solidnog kapaciteta od 77 kWh neto. To je dovoljno za doseg od 523 kilometra po WLTP-u, no koliki je on u stvarnosti?

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zbog odlične aerodinamike koja je kod Coupea bolja nego kod klasičnog Enyaqa, ali i jako dobro optimiziranog pogona Enyaq je to u stanju ostvariti i u praksi, uz štedljivu vožnju. Tijekom testa ostvarivali smo različite prosjeke vožnje, ovisno o stilu i cestama kojima smo se vozili. Uz štedljivu gradsku vožnju prosjek nam je bio 14 kWh/100 km, a kombinirano 15,4 kWh/100 km. To bi u prijevodu značilo od 550, odnosno 500 km dosega. Uz malo agresivniju vožnju kombinirani doseg nam je iznosio 405 km, a uz vrlo tešku nogu na gasu sa čestim naglim ubrzanjima 340 km. Na autocesti pri brzinama od oko 130 km/h Enyaq je sposoban prevaliti oko 280 kilometara. Sve ovo su vrlo dobre vrijednosti, no valja uzeti u obzir da smo Enyaq testirali na temperaturama koje su se kretale između 10 i 20 stupnjeva Celzija što su skoro idealne temperature za rad baterije. Punjenje je relativno brzo jer automobil omogućava maksimalnu snagu od 135 kW što znači punjenje baterije od 20 do 80 posto za manje od pola sata.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ovaj auto ne bi bio pravi RS da ne pruža dosta zabave u vožnji. Ubrzanje do 100 km/h za 6,5 sekundi stvarno je dobra, sportska vrijednost, a i maksimalna brzina je, za električne aute, solidnih 180 km/h. Međuubrzanja su impresivna i automobil će manevre preticanja obavljati "kao iz šale". Uvijek na raspolaganju imate ogromne količine "momenta". Zbog pogona na sve kotače prijenos snage je također vrhunski, i Enyaq nikada nema problema "prebaciti svoje konje na cestu".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče ponašanja u zavojima, Enyaq Coupe RS je jedan od najzabavnijih električnih SUV-ova koje smo vozili. Masa od 2,3 tone se ne može ne osjetiti, no odličan ovjes i uvjerljiv upravljač to dosta kompenziraju. Naginjanje u zavojima je zaista minimalno. Također, kočnice su izuzetno dobre, unatoč tome što su straga bubnjevi. To kompenziraju vrlo veliki samoventilirajući diskovi sprijeda koji obavljaju velik dio posla. Jako su nam se svidjele i ručice iza upravljača koje služe za odabir stupnja regeneracije i uz pomoć kojih možete dodatno uštedjeti, sli i ugodnije voziti bez previše čestog stiskanja kočnice. Također pri agresivnijoj vožnji jača regeneracija djeluje poput kočenja motorom i ulijeva više samopouzdanja vozaču na prilazu zavoju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U gradu se unatoč 4,65 metara duljine sjajno snalazi i zahvaljujući krugu okretanja od malih 10,8 metara, a ovakva Škoda pruža i vozačke užitke vozaču u vožnji zavojima, ali tek donekle, jer se masa od 2,3 tone ne može tek tako sakriti. Zato je kočenje uvjerljivo zahvaljujući plutajućim dvoklipnim kliještima i samoventiliranim diskovima od čak 330 milimetara i bubnjevima straga. Kada vam nije do jurnjave ovjes Enyaqa će vas iznenaditi time koliko može biti udoban. Mnogo više nego biste očekivali od auta koji ima "sportski pedigre". Dojmu komfora doprinosi i vrlo mala razina buke u unutrašnjosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Enyaq Coupe RS je automobil koji vas u ničemu neće razočarati, naravno ako je vaš odabir električni auto. Brz je i izuzetno komforan te, kao i tipični RS donosi "najbolje od dva svijeta". Cijena testiranog modela od 74.858 eura je na razini prosjeka za ovakav (električni) auto, a oprema (na dnu članka) itekako bogata. Na kraju valja dodati da je krajem ove godine na tržište stigao još moćniji Enyaq RS modelske godine 2024. koji se već može naručiti. On zamjenjuje model koji smo testirali i razvija čak 340 KS. S time ubrzanje do 100 km/h pada na 5,5 sekundi, a i doseg je mrvicu bolji zbog optimizacije pogonskog sustava. Manje, više sve drugo što smo napisali o ovom RS-u vrijedi i za novi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Performanse

Vozne karakteristike

Prostranost i udobnost

Minus:

Visoka cijena

Infotainment bi mogao biti bolji

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2330 kg

dimenzije: 465 x 188 x 161 cm

snaga: 220 kW/299 KS

baterija (neto): 77 kWh

0-100 km/h: 6,5 s

najveća brzina: 180 km/h

doseg kombinirano: 517 km

potrošnja: 16,9 kWh/100 km

cijena: 75.858 € (testni model), 65.948 (bez dodatne opreme) 51.969 € (osnovni Enyaq Coupe, 180 KS, 58 kWh)

Važnija oprema testirana Škoda Enyaq Coupe iV RS

Aluminijski naplaci 21", trozonski automatski klima uređaj, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji senzori za parkiranje, LED Matrix svjetla, dodirni zaslon 12", digitalni instrumenti, head-up zaslon, navigacija, električno podesiva i grijana sportska prednja sjedala s funkcijom masaže, grijana stražnja svjetla, Canton premium audio sustav, sportski ovjes i papučice, panoramski krov, grijani sportski upravljač, električno otvaranje prtljažnika, ambijentalno osvjetljenje, osvijetljena prednja maska...