Testirali smo Fiat Pandu na plin: Štedljiva i jednostavna legenda

U svijetu gdje su većina novih automobila prava računala na kotačima, potpuno drugačija od onoga što smo nekada kupovali, pravo je osvježenje na test dobiti jedan iskonsko jednostavan automobil "stare škole" u kojem ništa nije previše komplicirano, pomodno, a sve opet savršeno funkcionira. Testirana Panda nema previše elektronike, nikakvu elektrifikaciju pogona i nikakav turbo, nije luksuzna ni velika, pa je opet vrlo štedljiva za novčanik vozača, solidna u vožnji, praktična i korisna. A uz sve to spada među najjeftinije nove automobile koje je trenutno moguće kupiti na našem tržištu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirana Fiat Panda pravi je raritet na tržištu. Automobil s jednostavnim atmosferskim motorom i pogonom na plin ne nudi baš nitko drugi na tržištu. Općenito, pogon na ukapljeni naftni plin u novim autima danas je postao prava rijetkost, a osim Pande može se pronaći još jedinu u modelima Dacie koji ga kombiniraju s "kompliciranijim" turbo motorima.

Panda na Plin je iznenađujuće došla na tržište. Fiat je zbog nje vratio stari atmosferski 1,2 litreni motor u ponudu Pande, a tvrde da su to učinili zbog interesa kupaca. U to im vjerujemo, jer uz današnje cijene benzina ušteda koju može pružiti ovaj automobil je zaista dobrodošla.

Fiat Panda aktualne generacije na tržištu je još od 2011. godine. U svijetu automobila gdje novi modeli dolaze svakih pet do osam godina to nam govori dvije stvari. Da je Panda vrlo star auto, ali očito i vrhunski dobar, kada se toliko zadržao na tržištu i uspio održati odličnu prodaju. Panda je mali gradski automobil, kao i Fiat 500, no kod nje se ne radi o modi, odnosno simpatičnom izgledu, već je na prvom mjestu praktičnost. Dizajn je svrsishodan i kao takav još uvijek nije zastario. Panda i nakon 12 godina izgleda "sasvim OK", mnogima i vrlo simpatično.

Unutrašnjost ne može sakriti svoje godine, no i to nam se nekako sviđa. Klasične analogne instrumente lijepo je konačno opet vidjeti u nekim autu, a moderni dodatak je 7" dodirni zaslon na sredini koji je dio dodatne opreme. Infotainment nije pretrpan funkcijama i vrlo je lak za korištenje. Za dodatne stvari poput navigacije i drugih aplikacija tu je Apple Car Play i Android Auto za povezivanje s mobilnim telefonom.

Ono što nam se ne sviđa su prekidači za podizanje is spuštanje prozora koji ne nalaze na ventralnoj konzoli, jeftino rješenje koje je u međuvremenu napustila i Dacia. Na njih se može naviknuti, no u vratima su ipak praktičnije smješteni. Još jedan nedostatak je to što auto nema rutno računalo za prikaz potrošnje, što smo već ranije sretali kod nekih modela na plin. Panda ima i mnogo tvrde plastike u unutrašnjosti, no to je i za očekivati od auta ove cjenovne klase. Sjedala su iznenađujuće udobna i na dužim putovanjima, a audio sustav je neočekivano dobrog i glasnog zvuka. Sve u svemu, i ovdje je Panda čak bolja nego što bi očekivali.

I prostranost je solidna za ovu klasu auta, jedino je prtljažnik sa svojih 205 litara manji od prosjeka klase.

Za pogon je zadužen legendarni 1,2-litreni četverocilindrični motor koji je desetljećima obavljao svoju zadaću u mnogim modelima Fiata, no u međuvremenu je zamijenjen manjim i štedljivijim blagim hibridom. U Pandi na plin se vratio, i to nam je vrlo drago jer motor je uvijek bio jedan od najboljih u svojoj klasi. Vrlo je uglađen, snagu razvija ravnomjerno, a za ovako malen i lagan auto njegovih 69 KS sasvim je dovoljno.

Pogon na plin tvornički je ugrađen u motor i pokreće se automatski ako u spremniku (smješten na mjestu rezervnog kotača) ima dovoljno plina. Možete ga ugasiti pritiskom na tipku koja je integrirana na središnjoj konzoli, no zašto bi jer vožnja na plin je mnogo jeftinija od one na benzin. Automobil nam je na testu u gradu trošio u prosjeku 7,8 litara plina na 100 kilometara, što znači da nas je 100 kilometara koštalo oko 6,80 eura goriva. To je ekvivalent potrošnji benzina malo većoj od 4,3 l/100 km. Pri vožnji na benzin, potrošnja je bila malo manja 6,6 l/100 km, ni uz današnje cijene benzina to je oko 10,40 eura na 100 kilometara. Dakle, panda na plin štedi oko 35 posto novca za gorivo od one na benzin.

Vozne karakteristike kod ovakvog auta nisu u prvom planu, no moramo istaknuti da je Panda iznenađujuće dobra pri živahnijoj vožnji kroz zavoje i vrlo udobna za automobil ove klase. Zvučna izolacija mogla bi biti bolja, no i to se da izdržati. Komfor ovjesa na većim putovanjima je vrlo dobar, a dobro je ponašanje na višim brzinama na autocesti.

Ono što Panda nema, i što će nekim modernijim vozačima nedostajati je sva sila sustava za pomoć u vožnji. Nema automatskog kočenja, držanja trake, raznih sustava za upozorenje, a nama je iskreno jedino nedostajao tempomat. Bez svega ovoga se može, a ponekad je i ugodnije. No, ne treba zanemariti da su takvi sustavi jako veliki sigurnosni plus, pogotovo za lošije vozače. Panda su druge strane ne pruža toliku sigurnost, no zato pruža onaj sirovi, ugodni osjećaj vožnje koji nam kod većine novih automobila jako nedostaje.

Ovo je krajnje jednostavan, a opet tako dobar automobil i bilo bi dobro da ih je više takvih na tržištu. No od toga neće biti ništa. razni eko propisi i sigurnosni standardi natjerat će i Pandu da u budućoj generaciji postane "dosadan moderan auto". A do tada možemo biti sretni da stara još postoji i sa sjetom razmišljati kako je sve nekada bilo jednostavnije, a opet nimalo lošije nego danas.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 955 kg

dimenzije: 371 x 164 x 155 cm

obujam motora: 1242 ccm

snaga: 51 kW/69 KS

0-100 km/h: 14,5 s

najveća brzina: 164 km/h

potrošnja benzin: 5,7 l/100 km

cijena: 16.858 € (testni model), 15.648 € (bez dodatne opreme), 14.984 € (osnovna Panda benzinac 70 KS)

Važnija oprema Fiat Panda 1.2 8v LPG

Čelični naplatci s ukrasnim pokrovom kotača 15", automatski klima uređaj, dodirni zaslon 7", Apple car play i Android auto, stražnji parking senzori, zatamnjena stražnja stakla...