Testirali smo Huawei Watch GT Runner 2: Sat za duge pruge

Huawei se nakon više od četiri godine modelom Watch GT Runner 2 vratio u segment specijaliziranih sportskih satova i to prilično ambiciozno. Ali, umjesto da pokušavaju zadovoljiti sve korisnike, ovaj uređaj jasno cilja trkače, od rekreativaca, a posebno do onih koji trče na duge pruge i treniraju za polumaraton ili maraton. Tako su i kao ambasadora za ovaj sat angažirali legendarnog maratonca Eliuda Kipchogea te uveli i nove alate za praćenje dugih trkačkih sesija.

Dizajn i dojam u svakodnevnom korištenju

Na prvi pogled, riječ je o satu koji želi ostaviti premium dojam, kao i ostala braća iz Huaweijeve kuće. Za razliku od prvog plastičnog Runnera, ovdje se tako nalazi kućište od legure titanija i izdržljivo Huaweijevo Kunlun staklo preko njegovog ekrana dijagonale 43,5 mm. AMOLED ekran od 1,32 inča dolazi s 3000 nita vršne svjetline i stvarno, tijekom desetak dana sa satom, nisam imao problema s vidljivošću na dnevnom svjetlu.

Samo kućište lagano je tek 34,5 grama, što je manje od prethodnika, ali i osjetno manje od GT6 serije sa 55 grama. Upravo je to i najvažniji adut onima koji će sat nositi na trening i sve ostale aktivnosti. Ono što mi se ne sviđa je položaj donje tipke, na kojoj se mjeri i EKG, jer mi djeluje kao da je malo previše gurnuta u rub sata, prema remenu.

Dok ga nosite, djeluje diskretnije od GT6 serije te je udoban, dovoljno da ga bez problema nosite i tijekom spavanja. Ovih 43,5 mm je malo kompakatnije od standardnih 46 mm satova, ali i dalje je dovoljno veliko i djeluje kao taman mjera za muškarce i žene.

Uz sat dolazi tkani remen i standardni silikonski, no oba su u u narančasto/bijelim tonovima, što baš i nije opcija za večernji izlazak. Ali, bez problema se mogu naći prilično jeftini zamjenski remeni. Imate li nešto deblju ruku, ovaj tkani remen na čičak možda ćete teže staviti preko dlana.

Fokus na trčanje i treninge

Prava priča počinje tek kad se sat stavi u pogon. Huawei jasno govori da želi konkurirati etabliranim imenima poput Garmina, ili Corosa, barem kada je riječ o trčanju. Sustav pametnih treninga, uključujući takozvani Intelligent Marathon Mode, prilagođava planove korisniku i njegovoj kondiciji, što daje dojam osobnog trenera na zapešću. Ako je maraton vaš cilj.

Sat prati niz naprednih parametara, od snage trčanja do laktatnog praga i oporavka, a svi podaci prezentirani su na način koji je razumljiv i manje iskusnim korisnicima.

U praksi, upravo je ta kombinacija pristupačnosti i dubine odličan adut Runnera 2. Nije riječ o uređaju koji će zatrpati korisnika podacima, ali nudi dovoljno informacija za ozbiljan napredak. S druge strane, oni zahtjevniji, koji traže apsolutnu preciznost i profesionalne alate, mogli bi ipak posegnuti za skupljim alternativama. Sve je to nadogradnja postojeće aplikacije koja već nudi dovoljno bogatu količinu podataka.

GPS i preciznost

Velik naglasak stavili su na preciznost lokacije, uz novu tehnologiju antene koja bi trebala osigurati stabilniji signal uz kvalitetnije pozicioniranje (GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS).

U stvarnim uvjetima, nisam primijetio neku drastičnu razliku u odnosu na prethodnike, a moj dojam je da je sat uvijek prilično brzo ulovio signal.

Daleko sam od iole ozbiljnog bavljenja sportom i moj je dojam da njegovi podaci za većinu korisnika neće predstavljati problem. Jedino što mi djeluje malo čudno u prikazu je skretanja u ulice po kvartu na kojima izgleda kao da sam tu i tamo prošao kroz dio dvorišta.

Nisam imao dodatni sat za potpuniji dojam preciznosti lokacije.

Baterija i autonomija

Jedna od najvećih prednosti ovog modela ostaje baterija, kapaciteta 540 mAh. Huawei već godinama gradi reputaciju u tom segmentu, a Runner 2 nastavlja u sličnom tonu.

U idealnim uvjetima može izdržati i do dva tjedna, ali to podrazumijeva laganije korištenje, odnosno da ga koristite kao običan sat, suprotno ovoj njegovoj glavnoj namjeni. Huawei pak ističe da može izdržati 32 sata trčanja na otvorenom ili pet maratona.

U realnom korištenju, uz aktivno praćenje dnevnog treninga i uključene dodatne opcije, mogli bi računati na pet - šest dana. Naravno, sve to ovisi o tome koliko ste u treningu, imate li stalno uključen ekran...

Pametne funkcije i ograničenja

Kad se maknemo od sporta i pogledamo “pametne” funkcije, sat je kao i ostatak GT linije. Bez problema se spaja na Android i iOS uređaje, nudi sve standardne funkcije praćenja aktivnosti, spavanja, zdravjla, Bluetooth poziva, gomilu sportova, ronjenje do 40 metara, ali i mogućnost beskontaktnog plaćanja koje bi trebalo ove godine stići i kroz financijsku aplikaciju Curve.

Sat prikazuje puno podataka, no djeluje mi kao da je ta gomila podataka u presitnom fontu.

Ekosustav aplikacija je i dalje relativno ograničen, a podrška za popularne servise nije na razini vodećih smartwatch platformi. No, naći ćete niz zamjenskih rješenja.