Testirali smo Jogger Hybrid: Kakva je prva hibridna Dacia?

Dacia je nedavno predstavila novi Duster i iz njegove ponude izbacila dizelski motor. Zamjena za njega je "novi" hibridni pogon preuzet iz Renaulta. No nismo morali čekati novog Dustera da bismo saznali kakav je taj pogon. Naime, on se već neko vrijeme nudi i u Joggeru kojeg smo sada testirali. U nastavku otkrivamo kakav je pogon, koliko troši i koliko je dobar novi Jogger Hybrid 140 s paketom s opreme Extreme koji se jedini nudi u Hrvatskoj uz ovu motorizaciju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Daciu Jogger već smo ranije isprobali u benzinskim verzijama. Tada smo zaključili da je Jogger odlična vrijednost za uložen novac. Automobilu baš ništa ne nedostaje, ima malo slabih i dosta uvjerljivih strana, a za cijenu koju ćete platiti za prosječni gradski auto dobijete nešto zaista sposobno i korisno u mnogim situacijama. Bilo obiteljskim, bilo poslovnim.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jogger je vrlo iskoristiv crossover karavan velikih dimenzija i uvjerljivo najveće ponude prostora u cijeloj aktualnoj ponudi Dacie. Zasnovan je na Sanderu, a to se vidi i po izgledu. U prednjem dijelu Jogger se samo malo razlikuje od Sandera, no od "B nosača" kreću velike razlike koje su znatno povećale auto u odnosu na Sandera. Automobil izgleda i pomalo "SUV-ovski" zbog čak 20 cm udaljenosti od podloge, a simpatičan stražnji dio posebno podsjeća na neke modele Volva. Slučajno ili?

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U unutrašnjosti što se tiče dizajna Jogger izgleda identično kao i Sandero, no ima mnogo više prostora. To nije ni čudo jer Jogger je duži od 4,5 metara i ima gotovo tri metra međuosovinskog razmaka. Na stražnjim sjedalima je Jogger prostran poput neke velike limuzine, a u prtljažnik stane raskošnih 607 litara. Što se tiče prostranosti i iskoristivosti Jogger zaslužuje čistu peticu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jedina primjetna dizajnerska razlika u odnosu na Sandero je ploča s instrumentima. Naime Jogger Hybrid je prva Dacia s digitalnim instrumentima, no to ne bismo istaknuli kao neku prednost u odnosu na druge Joggere. Naime, digitalni instrumenti su sa 7" relativno mali i realno nisu puno praktičniji od analogne verzije. Jedina prednost je da se u njih mogao bolje ukomponirati prikaz rada hibridnog sustava pa i ovdje, kao kod većine drugih hibrida jasno vidite kada je sustav koliko opterećen ili koliko energije regenerira u određenom trenutku.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi hibridni pogon sa 141 KS je preuzet iz Renaulta gdje gotovo identičan sustav pokreće Clio, Captur i neke druge modele. Riječ je o vrlo naprednom i dosta drugačijem sustavu od onih koje koristi većina hibridnih auta. Benzinski motor ima 1,6 litara obujma, nema turbo te razvija skromnih 95 KS. Uz njega su tu dva električna motora. Jedan od njih pomaže benzincu pri pokretanju auta ili samostalno pokreće auto (49 KS), a drugi (20 KS) ima zadaću visokonaponskog elektropokretača i generatora. Baterija je kapaciteta 1,2 kWh. Jedinstvena karakteristika ovog pogona je da automobil uvijek kreće na električni pogon, bez obzira na stanje baterije i na to radi li samo električni motor ili električni i benzinski zajedno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Neobičnosti ne prestaju ni kada je u pitanju mjenjač. Dacia, kao i Renault koristi jedinstveni dog-clutch mjenjač bez spojke. On je razvijen na osnovi mjenjača koji koordinira rad električnog i benzinskog pogona u bolidima Formule 1. Mjenjač ima četiri stupnja prijenosa za benzinski motor, dva stupnja prijenosa za električni pogon i 15 različitih načina rada, no u praksi vi ćete malo toga primijetiti u vožnji. Mjenjač se ponaša kao dosta uglađeni automatik, a da se nešto mijenja primijetite tek pri promjeni načina rada, manjoj ili većoj buci motora. Prednosti ovakvog mjenjača u odnosu na CVT koji koristi većina klasičnih hibrida su manja buka i niža potrošnja na višim brzinama, što se posebice osjeti na otvorenoj cesti i autocesti gdje je Jogger dosta štedljiviji od tipičnih hibrida. Ipak, imamo i jednu zamjerku na ovaj mjenjač. Kada ubrzavate s gasom do daske primijetit ćete da neke izmjene brzina traju prilično dugo. To nije nikakva greška već je posljedica konstrukcije pogona, no sportski orijentiranim vozačima moglo bi smetati.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što ovaj pogon najbolje radi je štednja goriva. Na testu smo u mješovitoj vožnji koja se sastojala od oko 450 kilometara u gradu, 200 km na otvorenoj cesti i 100 km na otvorenoj cesti ostvarili prosječnu potrošnju od 5,1 l/100 km. Tu valja i naglasiti da je vrijeme tijekom testa bilo prilično hladno što je potrošnju diglo za nekoliko decilitara u odnosu na idealne vremenske uvjete. U gradu je potrošnja iznosila 4,3 l/100 km uz prosječni stil vožnje, a s iznimno nježnom nogom na gasu moguće ju je spustiti i ispod 4 l/100 km. Na autocesti pri oko 130 km/h auto troši malo manje od 7 l/100 km, a na otvorenoj cesti manje od 5 l/100 km. Uz tešku nogu na gasu teško da ćete ovaj automobil natjerati da troši više od 6 l/100 km u prosjeku. Izvrsno za automobil ovih dimenzija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče performansa nisu nas oduševile, berem kada uzmemo u obzir da je 141 KS poprilična snaga. Do 100 km/h Joggeru treba okruglih 10 sekundi što nije neki napredak u odnosu na benzinski Jogger sa 110 KS kojem za isto treba 10,5 sekundi. Maksimalna brzina od 167 km/h je vrlo skromna i posljedica specifične konstrukcije mjenjača i pogona ali i činjenice da se pri vožnji s punim gasom na autoputu auto može osloniti samo na slabašan betinski motor. Ali dobro, da ne "tražimo dlaku u jajetu", svi hibridni modeli imaju prilično skromnu maksimalnu brzinu koja ne odgovara njihovoj ukupnoj snazi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ovjes Joggera je izuzetno udoban. Njegove dobre strane vidljive su i u gradu u na lošijim cestama gdje auto odlično filtrira neravnine, mnogo bolje nego što biste očekivali od automobila ove cjenovne klase. Udobnosti doprinose i sasvim solidna sjedala. I na autocesti je suveren, jedino malo smeta povećana razina buke od vjetra. Ako poželite pojuriti zavojima Jogger vas neće pretjerano oduševiti jer auto se dosta naginje i nije neki užitak u jurnjavi. Iako i pritom odaje sasvim siguran dojam.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Jogger Hybrid je jedan od najjeftinijih hibridnih automobila na tržištu, no to ne znači da je jeftin. S malo dodatne opreme (navigacija, prednji parkirni senzori, sustav za nadzor mrtvog kuta i metalik boja) cijena mu prelazi, za Daciu bolnu, granicu od 30.000 eura. Kada tome dodamo da je usporedivi klasični benzinski Jogger sa 110 KS oko 7000 eura jeftiniji postaje jasno da je ovaj automobil isplativ samo ako se zaista jako mnogo vozite. Ipak, unatoč tome, Jogger je zbog svoje prostranosti i praktičnosti te dobrog pogona koji zaista malo troši, u kontekstu hibridnih automobila, jedan od najboljih na tržištu kada je u pitanju odnos uloženo-dobiveno.

Plus:

Vrlo štedljiva vožnja

Udoban ovjes

Odnos uloženo-dobiveno

Minus:

Buka pri većim brzinama

Cijena

Mala maksimalna brzina

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1385 kg

dimenzije: 455 x 178 x 163 cm

obujam motora: 1598 ccm

snaga sustava: 104 kW/141 KS

0-100 km/h: 10,0 s

najveća brzina: 167 km/h

potrošnja: 4,9 l/100 km

cijena: 30.700 € (testni model), 29.500 € (bez dodatne opreme) 18.900 € (osnovni Jogger, benzinac 109 KS)

Važnija oprema testirana Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme

Aluminijski naplatci 16", automatska klima, digitalni instrumenti 7", dodirni zaslon 8", navigacija, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori, sustav za nadzor mrtvog kuta...