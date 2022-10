Testirali smo novi MG ZS: Jako ugodno iznenađenje kojem baš ništa ne možemo zamjeriti

Iako je nova i neuobičajena pojava na našim cestama te dolazi, iz nama još uvijek automobilski egzotične, Kine novi MG ZS je potpuno uobičajen tip automobila. Riječ je o malom SUV-u tipičnih dimenzija za tu klasu, sa tipičnim dizajnom i tipičnim karakteristikama te klase.

Prije testa bili smo vrlo znatiželjni jer ne dolazi nam svaki dan na test auto nekog novog proizvođača na našem tržištu. Također, činjenica da je država proizvodnje Kina, dodatno je rasplamsala našu znatiželju, kao i prilično niska cijena kad ZS usporedimo s konkurentima kojima su cijene u međuvremenu podivljale. Očekivali smo pomalo skroman automobil upitne kvalitete izrade no potpuno smo se prevarili. ZS je sve samo ne skroman i nimalo upitne kvalitete. U bilo kojem pogledu.

Vanjski dizajn nije spektakularan. Realno, auto je pomalo konfekcijski i ne previše uzbudljivo oblikovan, no dovoljno je atraktivan i moderan da bi se dobro uklopio u aktualnu ponudu konkurencije. Ono što mu definitivno nedostaje u dizajnu je osobnost. Ipak, unatoč tome automobil je dovoljno prepoznatljiv, prvenstveno zbog predimenzioniranog MG znaka na prednjem i stražnjem dijelu.

U unutrašnjosti nas je automobil izuzetno ugodno iznenadio. Ni traga lošim materijalima, gotovo sve plohe su prekrivene mekanim materijalima koji izgledaju dobro te su ukrašeni s puno detalja koje bismo se čak usudili okarakterizirati kao premium. Kvaliteta izrade se doima vrhunskom. Ni dizajnu nemamo što prigovoriti. Unutrašnjost nije bezlična, ima karakter, ukratko izgleda vrlo dobro.

U unutrašnjosti dominira, kao na svim drugim modernim autima, digitalni dodirni zaslon s vrlo atraktivnim i jednostavnim sučeljem. Razlučivost mu je dobra, radi dovoljno brzo, no trebate se malo potruditi kako biste otkrili gdje su skrivene sve njegove funkcije. Primjerice, ikonica za FM radio nalazi se u neočekivanom i nelogičnom meniju tako da ćete se namučiti dok je ne nađete, a dosta je i drugih sličnih nelogičnosti. Digitalni instrumenti ispred vozača su veliki i pregledni, a malo ipak zbunjuje neobičan digitalni obrtomjer na kojem se broj okretaja prikazuje u čudnom obliku. Ako je auto primjerice na 3100 okretaja na salonu piše 3,1. No sve su to sitnice na koje se vrlo brzo naviknete i koje neće imati neki važan učinak na ukupan osjećaj vožnje.

Automobil je vrlo prostran, u kabini ima dovoljno mjesta i sprijeda i straga, a u prtljažnik stane dobrih 448 litara. Ukratko, ZS je prostran poput tipičnog predstavnika svoje klase. Sjedala su prilično udobna i dobro oblikovana tako da se nakon dugog puta osjećate vrlo svježe. Također, zvučna izolacija je vrlo dobra tako da i to doprinosi udobnosti putovanja.

Za pogon testiranog MG-a je zadužen tipični motor u ovoj klasi, benzinac obujma jedne litre s turbopunjačem s tri cilindra i 111 KS. Za usporedbu VW grupa koristi motor istog obujma i broja cilindra sa 110 KS, Peugeot, Citroen i Opel imaju 1,2 litre, tri cilindra i 110 KS. Hyundai i Kia imaju jednolitreni motor s tri cilindra i 100 ili 120 KS. Sve je to vrlo slično. Valja napomenuti da 1.0-litreni turbo dolazi samo u kombinaciji s top paketom opreme kakav je imao testni auto. Slabije opremljene izvedbe imaju manje potentan, staromodni atmosferski benzinac s 1,5 litara obujma.

Motor radi tipično za svoje karakteristike, snage je dovoljno, elastičnost je vrlo dobra, ne primijeti se izraženija ‘turbo rupa’ i auto je moguće vrlo ugodno voziti. Rad motora je vrlo miran bez izraženih vibracija, a buka postaje izražena tek kada ga tjerate u visoke okretaje. Isto kao i kod konkurencije. Automatski mjenjač sa šest brzina radi uglađeno i dovoljno brzo.

Ovjes automobila je dobro izbalansiran. Pri agresivnijim prolascima kroz zavoje dobro drži zacrtanu putanju, no nešto je mekši od presjeka pa se i naginjanja jače osjete. Mekoća ovjesa je svakako prednost kad je u pitanju komfor. Po tome je ZS vrlo dobar, čak i na našim ‘grbavim’ cestama punim ležećih policajaca. Kočnice djeluju uvjerljivo, a jedino što odskače od prosjeka klase je upravljač. On je prilično ‘mekan’ i ne pruža dovoljno povratnih informacija kada se vozite agresivnije. Za pohvalu je i ponašanje pri velikim brzinama na autocesti koje je vrlo stabilno i neutralno. Sve u svemu vrlo solidne vozne osobine.

Potrošnja je malo veća od očekivane. Na testu smo u prosjeku trošili 7,6 l/100 kilometara, dok se gradska potrošnja kretala između 8 i 9 l/100 kilometara ovisno o stilu vožnje. Sve te vrijednosti su oko jedne litre veće od onih na koje smo navikli u automobilima ove većine i snage.



Testirani auto je vrlo bogato opremljen, radi se o top paketu opreme koji donosi i električno pokretana sjedala presvučena kožom, veliki dodirni zaslon, kameru od 360 stupnjeva i još mnogo opreme. Stoga je cijena od oko 185.000 kuna izuzetno povoljna. Za usporedbu osnovni T-Roc je skuplji od ovog automobila, a podjednako opremljeni i motorizirani konkurenti su uglavnom od oko 30.000 do 100.000 kuna skuplji. Realno, cjenovno se s MG-om mogu nositi samo Dacia Duster i neki drugi dosta manji SUV-ovi poput Hyundaija Bayona i Kie Stonic. S obzirom na to i činjenicu da je MG zaista vrlo dobar automobil iznenađujuće kvalitete ne vidimo nikakve prepreke da ovo postane jedan od popularnijih modela u klasi. Dobro da smo u doba divljanja svih cijena na tržištu dobili i automobil koji možemo okarakterizirati kao - povoljan.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema MG ZS 1.0 AT Luxury

Aluminijski naplatci 17", LED svjetla, dodirni zaslon 10,1", navigacija, digitalni instrumenti, klima uređaj, sustav kamera s prikazom od 360 stupnjeva, prednji i stražnji senzori za parkiranje, električno pokretana prednja sjedala, kožom presvučena grijana sjedala ...