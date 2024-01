Testirali smo novu E-klasu: Čudo od auta, a 220d mu je dovoljan

Mercedes E-klasa je institucija. Svojevrsni sinonim za gornju srednju klasu i automobil koji je mnogim ljudima vrhunac onoga što žele voziti u svom životu. Rijetko koji automobil na tržištu je toliko prestižan i rijetko koji drugi auto izaziva ovoliku pažnju kada se pojavi nova generacija. Čak i u ovo doba SUV-ova kada su limuzine daleko u drugom planu. Jer E-klasa nije obična limuzina.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Nova E-klasa na tržištu je tek dva mjeseca no mi smo već dobili priliku isprobati je. Model E220d koji smo dobili na test na prvi pogled zvuči skromno. Da, to je osnovni dizel i drugi najjeftiniji Mercedes E-klase u cjeniku, no skroman definitivno nije. Kod E-klase takav pojam ne postoji. Pogotovo nakon što automobil nakrcate obiljem dodatne opreme koja će ukupnu cijenu podiči za 44.000 eura. Ne nije greška, u ovom autu je 44.000 eura dodatne opreme, dovoljno za dva vrlo solidna automobila ili jedan prestižni. Toliko opreme cijenu diže na pozamašnih 120.000 eura, a jasno je da takav automobil ne može imati nikakve veze s pojmom - skromno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Nova E-klasa zaista izgleda upečatljivo. Pogotovo kada je opremite AMG paketom i ogromnim naplatcima od 20 inča. Automobil je istodobno elegantan i agresivan, ali i moderan. Mercedes-Benz nije bio previše konzervativan prilikom dizajniranja nove generacije i rezultat je auto koji se ističe na cesti, za kojim se ljudi okreću, a ne auto koji se utapa u masi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Izvana je E-klasa impresivna, no iznutra izgleda jednostavno fantastično i ultramoderno. MUBX Superscreen je definitivno rješenje koje će prvo upasti u oči, no nije za svakoga. Uz uobičajene zaslone za instrumente ispred vozača i velikog dodirnog zaslona u sredini, ova E-klasa dobiva još jedan dodirni zaslon ispred suvozača. Na njemu su iste mnoge funkcije kao i na središnjem zaslonu i ako se vozite uglavnom sami nema previše smisla. No ako želite da vaša E-klasa izgleda najmodernije moguće ovo je idealno rješenje koje će impresionirati ljude koje zanima moderna tehnologija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

I bez trećeg zaslona Infotainment E-klase je impresivan, trenutno možda nešto najbolje što možete naći na tržištu. Radi savršeno brzo i glatko, prepun je funkcija, a po uzoru na Teslu ima i nekoliko igrica, dosuše jednostavnijih ali zgodnih za "ubijanje vremena" kad nešto ili nekoga čekate. Igrice na stranu, količina funkcija u ovom infotainmentu i njegova lakoća korištenja, personalizacija, kvaliteta navigacije, baš sve je vrhunsko...

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ljude koje baš ne zaimaju ekrani oduševit će mnogo toga drugoga u E-klasi. Materijali su jednostavno vrhunski, završna obrada besprijekorna, prednja i stražnja sjedala nevjerojatno udobna, mjesta "kao u priči"...Sjedala opremljena masažom, električnim namještenjem, vrhunskim grijanjem i jednako dobrim hlađenjem jedan su razlog zbog kojeg želite da vaša putovanja budu što duža. Drugi razlozi za to su vrhunski audio sustav i impresivno ambijentalno osvjetljenje. Sve to doprinosi svojevrsnom lounge ugođaju u unutrašnjosti E-klase.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Od opreme su nas oduševile još dvije "sitnice", sustav proširene stvarnosti na navigaciji koji kombinira snimke kamere uživo i upute navigacije i digitalna prednja LED svjetla koja fantastično osvjetljavaju bez da smetaju ikome drugome. Na otvorenoj cesti se stalno možete voziti s dugim svjetlima i auto će automatski izbjegavati zasljepljivanje drugih vozača, a sve ostalo maksimalno osvijetliti. Pritom će posebno osvijetliti i znakove kraj puta što izgleda prilično impresivno na autocesti, ali je i izuzetno praktično. Gotovo nevjerojatno je promatrati kako pri brzini od 130 km/h svjetla detaljno prate te znakove bez da se "rasipaju" oko njih. Digitalna svjetla velik su korak u odnosu na sad već česti LED Matrix koji sve to ne može raditi tako precizno i detaljno. Spomenimo još i veliki Head Up zaslon prepun korisnih informacija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jedina zamjerka u unutrašnjosti su "touch" tipke na volanu s kojima smo se često znali gnjaviti i koje nisu ni blizu tako praktične kao klasične. Ovo rješenje Mercedes je uveo u skoro sve svoje modele, a mi se nadamo da će od njega odustati kao što to radi i VW koji je zbog tipki bio žestoko kritiziran.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora je vrhunska. U odnosu na prethodnika, 4,95 metara dugačka E-klasa povećala se u širinu za gotovo tri centimetra. Od toga posebno profitiraju putnici straga. Od koristi je i nešto povećani međuosovinski razmak koji daje više prostora za koljena i noge. Mjesta ima u obilju za četiri osobe, a po potrebi i peta, ne osobito visoka osoba može se smjestiti u sredinu stražnjeg dijela za duža putovanja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Model 220d se već dvadesetak godinama smatra solidnom jeftinijom verzijom E-klase. Njegova motorizacija odlično je pogođena za ovaj auto i 90 posto vozača neće trebati ništa više. 197 dizelskih "konja" i 440 Nm potpomognuti s još 23 KS iz električnog motora blagog hibridnog sustava i više se nego dobro nose s velikom E-klasom. To potvrđuju i "gole brojke": 7,6 sekundi do 100 km/h i 238 km/h maksimalne brzine. Automobil je suveren u svim situacijama kada mu je potrebna maksimalna snaga kao i na autocesti. Naravno, oni koji su u mogućnosti odabrat će neku snažniju verziju, za još više "gušta" i, prije svega, prestiža, no realno više od ovoga ne treba.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unatoč unutrašnjost koja nas je oduševila, E-klasa nam se najviše svidjela u vožnji. Ovdje automobil naprosto briljira bez obzira na situaciju ili stil vožnje. Teren E-klase je i grad i autocesta i zavojita otvorena cesta, sve savladava perfektno. Adaptivni zračni ovjes funkcionira besprijekornom i brzo reagira na svaku neravninu što rezultira vrhunskom udobnosti bez obzira na to koliko je cesta loša. Tu mu ne smataju ni ogromni kotači s naplatcima s 20" ni činjenica da je auto s AMG paktom nešto spušten. Zbog relativno male udaljenosti od tla oprezniji morate biti jedino na ozbiljnijim "ležećim policajcima" i prilikom penjanja na rubni kamen. No za to E-klasa ima još jedan trik. Automobil je naime moguće privremeno podići pritiskom jedne tipke i jednim dodirom zaslona.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

E-klasa nam se najviše svidjela na autocesti gdje je naprosto suverena. Opuštajuća putna brzina u ovom autu može biti i 180 km/h, toliko je uglađen i toliko povjerenja ulijeva. Pri 130 km/h u unutrašnjosti je izuzetno tiho, a mnogo glasnije nije ni na većim brzinama. Držanje pravca je idealno, a u vožnji se možete služiti i naprednim pomoćnicima za vožnju koji će spremno držati automobil u traci, održavati razmak, ubrzavati i usporavati, ali i po potrebi mijenjati trake. Za taj manevar potrebno je samo dati žmigavac i automobil će sve obaviti potpuno samostalno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za kraj nekoliko riječi i o potrošnji. E-klasa je po tome odlična. Test koji se sastojao od ukupno 700 km gradske vožnje i vožnje po autocesti s malo otvorene ceste završili smo s prosjekom od 6,4 l/100 km. Na autocesti je automobil trošio 7,1 l/100 km pri 130 km/h.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

E-klasa je automobil za poželjeti, čak i u osnovnoj dizelskoj varijanti. Naravno da našem dojmu uvelike pridonijelo obilje dodatne opreme i jako bi nas zanimalo kakvom bi se E-klasa pokazala u skromnijem izdanju. Pogon je vrlo uvjerljiv, sasvim dovoljan za automobil, a ono što nas je naviše impresioniralo bili su unutrašnjost, komfor i vozne karakteristike. Uz sve viđeno sigurni smo da će i u novoj generaciji E-klasa ostati prestižni statusni simbol kojeg će birati mnogi koji si mogu priuštiti tako skup auto.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Unutrašnjost

Vozne karakteristike

Komfor

Minus:

Dodirne tipke na upravljaču

Mala udaljenost od podloge

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2075 kg

dimenzije: 495 x 188 x 147 cm

obujam motora: 1993 ccm

snaga: 145 kW/197 KS + 23 KS elektromotor

0-100 km/h: 7,6 s

najveća brzina: 238 km/h

potrošnja benzin: 5,2 l/100 km

cijena: 120.270 € (testni model), 76.215 € (bez dodatne opreme), 73.446 € (osnovna E-klasa, E200)

Važnija oprema testirani Mercedes E220d

Aluminijski naplatci 20", zračni adaptivni ovjes, automatska trozonska klima, MBUX Superscreen, 3D digitalni instrumenti 12,3", centralnim dodirni zaslon 14,4" suvozačev dodirni zaslon 12,3", grijana i hlađena sjedala presvučena Nappa kožom, funkcija masaže na prednjim sjedalima, sustav kamera od 360 stupnjeva, head-up zaslon, navigacija s funkcijom proširene stvarnosti, AMG paket vanjštine i unutrašnjosti kamera za vožnju unazad, Driving Assistance Plus, Burmester premium audio sustav, LED digitalna svjetla, električno pokretani poklopac prtljažnika...