Testirali smo novu Octaviju, ostat će kraljica našeg tržišta

Pored kralja Golfa, naše tržište već godinama ima i kraljicu Octaviju. Oni dominiraju po broju prodanih, a da će tako ostati uvjerila nas je nova Octavia.Naš pri susret s Octavijom trebao je biti prije dva mjeseca na svjetskoj prezentaciji, no zbog korone sve je otpalo, tako da smo novu generaciju češkog bestselera prvi puta provozali zagrebačkim ulicama.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kako limuzinska verzija dolazi tek krajem lipnja na test smo dobili karavansku verziju koja je zaista mnogo upečatljivija i ljepša od prethodne. Da je tako uvjerili su nas i brojni pogledi drugih vozača koji su stalno znatiželjno pogledavali u smjeru jednog od najvećih ovogodišnjih noviteta na našim cestama.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata



Od izgleda, pa do osjećaja u vožnji, sve na Octaviji je podignuto no višu razinu. Mnoge stvari prenesene su s novog Golfa pa smo u Octaviji naišli na napredne funkcije koje su nas već oduševile na Volkswagenovom kompaktu. Unutrašnjost je u potpunosti digitalizirana, broj tipki smanjen je na minimum, čak su i komande klime na dodirnom zaslonu, no one najvažnije dostupne su bez da morate ulaziti u poseban izbornik pa to i nije tako loše rješenje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata



Oprema mnogo bogatija nego kod prethodnog modela. Primjerice u srednjem paketu opreme Ambition ima mnogo više serijske opreme nego što je to bilo u top paketu prošle generacije Octavie. A s obzirom na to da je testni model ima najbogatiju opremu Style mnogo toga u novoj Octaviji nas je oduševilo. Vratimo se primjerice na klimu koja ima neke inteligentne funkcija poput grijanja nogu i grijanja ruku. Dovoljan je samo jedan pritisak i ona će se prilagoditi za traženi zadatak bez da išta drugo namještate. Veliki digitalni instrumenti izgledaju odlično, vrlo su pregledni, imaju mnogo funkcija, mogu čak i prikazivati navigacijsku kartu što je prilično dobar prizor i praktičan detalj.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata



Infotainment nema nikakve veze s onim u prethodnom modelu. Sustav ima zaslon promjera 10 inča, potpuno je nov, brži i s novim grafičkim operativnim sustavom jednostavniji za korištenje. Uz nekoliko malih nedostataka koje bi još trebalo ispeglati. Na primjer, da bi resetirali putno računalo morate se previše probijati kroz izbornike dok ne nađete tu opciju. Testni model ima i navigaciju i WLAN hotspot, LED prednja svjetla, SmartLink i još mnogo praktičnih i luksuznih dodataka i sve to u serijskoj opremi. Jedino za što je na njemu nadoplaćeno su veći naplatci promjera 18“ (u seriji su 17“), krovni nosači i kromirani dodaci oko prozora. Dakle, serijska oprema je impresivna i usporedimo li novu Octaviju sa starom ispada da je odnos uloženog i dobivenog zaista osjetno bolji.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Octavia Combi jednako je dugačka kao i limuzinska verzija se petora vrata. Nova Octavia unutra ima još više mjesta od stare. Ponuda prostora u unutrašnjosti je zaista raskošna, bolja nego u tipičnom većem autu srednje klase. I prtljažnik je sa 630 litara (30 više nego u prethodnom modelu) izuzetno raskošan. Dizajn unutrašnjosti je jednostavan, ali elegantan. Jedino na što se valja priviknuti je neobičan upravljač s dva kraka. Iskreno, kad sjedite izravno ispred njega gotovo ništa ne primjećujete, no kad ga pogledate sa stražnjeg sjedala malo je neobičan prizor.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Benzinski motor možda neće biti prvi izbor kupaca u Hrvatskoj, no ovaj 1,5-litreni četverocilindrični motor ja vrijedan pažnje. Naime, a 150 KS i više je nego dovoljno snažan za Octaviju te joj daje odlične performanse. Ubrzanje do 100 km/h za samo 8,3 sekunde i maksimalna brzina od 224 km/h govore dovoljno sami za sebe, ova Octavia je već na granici sportskih performansa. A pritom je prilično štedljiva za benzinca. Na testu smo u gradu uz nježniju vožnju trošili 7,1 l/100 km što zaista nije puno. Uz agresivnije stiskanje gasa potrošnja se teško može dignuti iznad 9 l/100 km. Motor oduševljava svojom uglađenosti, mirnim i tihim radom. Općenito vožnja u Octaviji, i pri višim brzinama, zbog bolje izolacije sada je mnogo ugodnija i tiša. Ovjes je izuzetno udoban, odličan i za naše loše ceste, no Octavia neće razočarati ni pri agresivnijoj vožnji kroz zavoje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sve u svemu, Octavia je kompletan, impresivan auto koji će odlično poslužiti i kao obiteljsko i kao poslovno vozilo. Octavia je elegantna, atraktivna ali ne i upadljiva, praktična prostrana, dobro se vozi i u mnogočemu odaje dojam automobila iz viših klasa. I cijena je prilično povoljna uzmemo li u obzir izuzetno bogatu opremu, snagu, prostranost i sve što ovaj auto nudi. Octavia ničim ne zaostaje za prosječnim autom srednje klase, a stoji koliko i osnovne, siromašne verzije takvih automobila. I neće biti nikakvo iznenađenje ako ove ili iduće godine ovo bude najprodavaniji auto na našem tržištu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI ŠKODA OCTAVIA 1.5 TSI STYLE:

masa: 1460 kg

dimenzije: 469x183x147 cm

obujam: 1498 ccm

snaga: 110 kW/150 KS

0-100 km/h: 8,3 s

najveća brzina: 224 km/h

potrošnja: 5,3 - 6,7 l/100 km

cijena: 195.297 kn (testni model), 170.512 kn (osnovni Combi)