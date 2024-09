Testirali smo Volkswagen ID.7: Ovaj 'električni Passat' je, bez sumnje, najbolji VW na struju

Volkswagen ima dugu i uspješnu povijest izrade pouzdanih i praktičnih limuzina koje služe obiteljima i tvrtkama diljem svijeta. Passat je nekada bio pojam za limuzinu srednje klase, no u novoj generaciji je isključivo karavan. Kada uskoro prestane proizvodnja Arteona, VW ID.7 će ostati jedina limuzina u ponudi proizvođača. kakav je ovaj automobil u praksi i može li "uskočiti u cipele" Passata ili možda ugroziti Teslin Model 3 provjerili smo sedmodnevnim testom ovog modela.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Model koji smo dobili na test je verzija ID.7 Pro, trenutno jedina varijanta dostupna za kupnju. Isporučuje 286 KS i 560 Nm na stražnje kotače, a baterija ima iskoristivi kapacitet od 77 kWh. No uskoro na hrvatsko tržište stiže i Pro S verzija s većom baterijom od 86 kWh te sportski ID.7 GTX, koje smo već vozili na svjetskoj prezentaciji. Dojmove o njima možete pročitati u ovom članku.

Vanjski dizajn Volkswagena ID.7 Pro tipično je konzervativan za marku. To je možda i dobra vijest za mnoge kupce koje ne zanimaju futuristički i minimalistički oblici koji su tipični za mnoge električne automobile. ID.7 izgleda prilično dobro i vrlo bi lako mogao "proći" i da na njemu piše Passat i da je u njemu dizelski motor. Za razliju od ID.3 s kojim se VW malo odmaknuo od svojih dizajnerskih smjerova, ID.7 ih detaljno slijedi. No uz to su uspjeli postići i fantastičnu aerodinamičku učinkovitost s koeficijentom 0,24 te u unutrašnjosti ponuditi zaista ogromnu količinu prostora. Jedan od aerodinamičkih trikova koji je VW napravio su i ručke na vratima su optimizirane za bolji protok zraka u razini karoserije. No one ne iskaču iz vrata, kao na mnogim drugim električnim autima što zna biti vrlo nepraktično već omogućujući jednostavnu i izravnu upotrebu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

ID.7 Pro se vozi na velikim gumama od 20 inča, koje su uže sprijeda (235/45) i šire straga 255/40. Cijeli stražnji trag kotača također je širi, što rezultira boljom upravljivošću i stabilnošću pri većim brzinama. Atraktivni naplatci od 20 inča jako se lijepo uklapaju u dizajn čitavog auta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sve u svemu teško se oteti dojmu kako je ID.7 ogroman auto, što zapravo i jest. Dugačak je 496 cm, širok 186 i visok 154 cm, što je, izuzmemo li širinu, na razini Mercedesa EQE-a. To rezultira ogromnom ponudom prostora, nečime što bismo slikovito opisali kao: "na razini predsjedničke limuzine".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ni dvometrašima straga neće nedostajati prostora čak i ako je ispred njih podjednako visoka osoba. U prtljažnik stanu 532 litre (1586 l s preklopljenim sjedalima) što možda nije toliko impresivno no još uvijek je odličan rezultat.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iznutra je ID.7, prilično različit od drugih ID modela, s puno kvalitetnih materijala i dopadljivih dizajnerskih rješenja. ID-7 nudi sve što trebate uz iznadprosječnu kvalitetu izrade i pristup koji je jako daleko od Teslinog minimalizma. Auto ovdje zaista izgleda vrlo prestižno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kada prvi put uđete u vozačevo sjedalo, primijetit ćete simbole za reprodukciju i pauzu na papučicama za gas i kočnicu što je zgodan i neobičan detalj. No ima tu još nekoliko neobičnih detalja od kojih nam se neki sviđaju, a neki baš i ne. Svakako ne bismo pohvalili rješenje s dvije tipke za upravljanje s četiri prozora. Prebacivanje između prednjih i stražnjih se obavlja s pomoću treće tipke koju ćete često slučajno dotaknuti i ona umjesto da otvorite vozačev prozor, neželjeno otvoriti onaj stražnji. Idealne nisu ni dodirne tipke na volanu na koje se treba dosta navikavati, a toga ej svjestan i VW koji su svim novijim modelima (Golf, Tiguan, Passat) ovakve tipke ponovo zamjenjuje s klasičnima. Ne sviđa nam se ni tipično mali digitalni zaslon s instrumentima kakve imaju i drugi ID modeli. Sve nužno je na njemu, no sigurno bi uz veći zaslon u stilu tipičnih instrumenata unutrašnjost ID.7 izgledala uvjerljivije. Kritizirat moramo i upravljanje ventilacijskim otvorima putem središnjeg zaslona. Kao i u Tesli, ovaj auto nema mogućnost pomicanja rešetki otvora ručno već se sve odvija elektronički s pomoću središnjeg zaslona. Zaista nepotrebno i manje praktično nego kod starog dobrog "manualnog načina".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

S druge strane, sviđa nam se neuobičajeno rješenje s "ručicom mjenjača" desno iza volana. Tu je uvijek na dohvat ruke poželite li primjerice prebaciti u B način rada tijekom vožnje, i oslobađa prostor na središnjoj konzoli. Zbog nje su funkcije brisača prebačene na lijevu ručicu, no na to se vrlo lako naviknuti. Sviđa nam se i činjenica da se auto pali automatski prebacivanjem ručice mjenjača u D i gasi čim se ustanete sa sjedala. Vrlo praktično rješenje koje uklanja potrebu za stiskanjem tipke.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U središtu ID.7 nalazi se masivni 15” infotainment zaslon, kojim se upravlja mnogim funkcijama vozila pa tako i klimom. Novi Infotainment je veliki dodir velika je nadogradnja u usporedbi s drugim ID modelima. Dobro radi s brzim vremenom odziva i znatno poboljšanim korisničkim sučeljem i čini cjelokupno iskustvo ugodnijim. Ne smije zaboraviti niti odličnu ambijentalnu rasvjetu i vrhunski veliki projekcijski head up zaslon na staklu ispred vozača. Sjedala vrhunski udobna, dovoljno prostrana i pružaju su dobru bočnu podršku. Presvučena su Alcantarom, i nude grijanje i hlađenje kao i funkciju masaže za potpuni luksuz.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Stražnji putnici imaju vlastitu kontrolu klime, grijana sjedala i dva USB-C punjača. Vrata i nasloni prednjih sjedala nude mnogo džepova za pohranu, što je uvijek dobrodošlo. Sve što putnici na stražnjim sjedalima dotaknu obrađeno je izvrsnim materijalima i dobro je izrađeno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Vožnja ID.7 je vrlo opušteno, sigurno i iznimno ugodno iskustvo. Iako 286 KS sugerira sportske ambicije, to nije u prvom planu i zbog udobnosti auta i nevjerojatno niske razine buke mnogo češće ćete se prepustiti laganom ujednačenom krstarenju nego se posvetiti sportskoj jurnjavi Automobil ima visoku vozačku poziciju, koja vam omogućuje bolji pregled. ID.7 je vrlo predvidljiv u zavojima i prilično okretan, a stražnji pogon omogućuje velike kutove upravljanja i iznimno mali radijus okretanja od samo 10,9 metara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Isporuka snage je glatka i linearna u svim načinima rada, čak ni u načinu rada Sport nema značajnog udarca kada pritisnete papučicu gasa. To također rezultira mirnim iskustvom vožnje, idealnim za svakodnevna putovanja na posao i obiteljske prijevoze. Ipak, moramo pohvaliti ID.7 jer odlično komunicira s cestom. Uvijek ste svjesni koliko trakcije imate, ali ne na invazivan način da se morate hrvati s volanom. Također, gotovo da nema naginjanja karoserije, što je izvanredno s obzirom na izuzetno udoban ovjes. Male neravnine se jedva osjete, dok se veće rupe i spojevi na cesti odlično amortiziraju. ID.7 je auto spreman za duga putovanja prilikom kojih se nećete previše umoriti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ubrzanja su vrhunska i ništa se ne može prigovoriti vremenu od 0 do 100 km/h u trajanju od samo 6,5 sekundi. S druge strane, neki će sigurno poželjeti veću maksimalnu brzinu od 180 km/h koliko ID.7 može "potegnuti" prije nego što ga zaustavi elektronika. Pri međuubrzanjima snage uvije ima u obilju, a posebnu pohvalu zaslužuju kočnice koje su među najuvjerljivijima među svim automobilima koje smo vozili proteklih nekoliko godina. I to unatoč činjenici što je straga bubanj, kao i na svim ID modelima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unatoč velikoj snazi i popriličnoj masi ID.7 je iznimno ekonomičan automobil. To znači paket baterija od 77 kWh može obećati vrlo duge dosege. Na testu smo uz izuzetno ekonomičnu vožnju izvan grada ostvarivali prosjeke potrošnje koji bi nam omogućili čak 700 kilometara vožnje. Uz prosječan stil vožnje u gradu automobil može napraviti oko 580 kilometara, a u kombiniranoj vožnji oko 510 kilometara. Čak i na autocesti uz prosječnih 120 km/h (uz pridržavanje ograničenja brzine) može napraviti gotovo 400 kilometara. Takve vrijednosti smo do sada vidjeli samo u rijetkim električnim autima i tu ID.7 zaslužuje velike pohvale.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Volkswagen ID.7 obećava brzinu punjenja do 175 kW, što smo lako postigli tijekom testiranja. OD 10 do 80 posto se baterija puni za 28 minuta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Iako je električni automobil, Volkswagen ID.7 Pro dostojna je moderna eko inkarnacija slavnog Volkswagen Passata. Udoban je i praktičan, točno ono što obiteljska limuzina treba biti. Boravak u njemu je izuzetno ugodan, kao i vožnja. Osim sitnica koje su nas zasmetale, auto nema većih nedostataka i uvjerljivo je najbolji električni Volkswagen kojeg smo ikada testirali.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Vozne karakteristike i udobnost vožnje

Vrlo dobar doseg

Prostranost

Minus:

Prekidači za otvaranje prozora

Mali instrumenti

Dodirne tipke na upravljaču

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2072 kg

dimenzije: 496 x 186 x 154 cm

snaga: 210 kW/286 KS

baterija (neto): 77 kWh

0-100 km/h: 6,5 s

najveća brzina: 180 km/h

doseg kombinirano: 621 km

potrošnja: 14,2 kWh/100 km

cijena: 67.172 € (testni model), 53.830 (osnovni model)

Važnija oprema testirani Volkswagen ID.7 Pro

Aluminijski naplatci 20", Matrix LED svjetla, automatski trozonski klima uređaj, sjedala presvučena kožom i alcantarom, grijana i hlađena prednja sjedala, masažna prednja sjedala, grijana stražnja sjedala, harman Kardon audio sustav, dodirni zaslon 15", digitalni instrumenti, Head-up zaslon