The Grounds u EA FC 27: Pogled na najveću revoluciju u nogometnom serijalu ikad

Nadolazeći EA Sports FC 27, čiji je izlazak zakazan za 25. rujna 2026., donosi jednu od najvećih promjena u povijesti serijala. U središtu pozornosti je The Grounds, potpuno novi mod koji napušta tradicionalne izbornike i uvodi igrače u masivno društveno središte otvorenog svijeta, zamišljeno kao virtualni nogometni grad.

Što je zapravo The Grounds?

EA Sports opisuje The Grounds kao "društveno nogometno igralište" na kojem se istovremeno može nalaziti do sto igrača. Svijet je podijeljen na središnju Terrazu koja povezuje tri različite četvrti, svaka inspirirana jedinstvenom nogometnom kulturom: Parkside (Engleska), Montclair (Francuska) i Zeiza (Argentina). Igrači se mogu slobodno kretati, komunicirati s drugima i uskakati u razne vrste utakmica, od uličnih 1v1, 2v2 i 3v3 dvoboja bez golmana do poznatog 5v5 Rush formata.

Cijelo iskustvo osmišljeno je kao integracija popularnog Clubs moda. Igrači mogu ući u klupsku zgradu (Clubhouse) i izravno započeti standardne 11v11 utakmice sa svojom ekipom. Uz to, svijet je ispunjen i brojnim mini-igrama koje spajaju nogomet s drugim sportovima, poput košarke ili graničara. Kroz sve aktivnosti vodit će vas mentori, među kojima su zvijezde poput Kyliana Mbappéa i Chloe Kelly, ali i Alex Hunter, protagonist nekadašnjeg story moda The Journey.

Novi sustavi napredovanja

Značajne promjene dolaze i u sustav razvoja igrača. Svi arhetipovi sada su otključani od samog početka, a njihovo resetiranje više ne košta. Uvode se dva nova mehanizma. "Majstorstva" (Masteries) predstavljaju dugoročni napredak; razvijanjem različitih arhetipova do određenih razina otključavaju se trajni bonusi na atribute koji se prenose na sve vaše verzije igrača.

Drugi novitet su "Pojačanja" (Amps), predmeti koji pružaju privremene bonuse na vještine ili čak Playstyleove koji inače nisu dostupni vašem arhetipu. Ovi bonusi traju nekoliko utakmica i bit će dostupni kroz igru, ali i putem trgovine, što je izazvalo posebnu zabrinutost kod dijela zajednice.

Podijeljene reakcije i strah od monetizacije

Nedugo nakon što su procurile prve snimke iz zatvorene beta verzije, reakcije igrača bile su polarizirane. Mnogi su povukli paralele s modom The City iz serijala NBA 2K, koji je godinama kritiziran zbog agresivne monetizacije i praznog, beživotnog svijeta. Na Redditu su se mogli pročitati komentari poput: "Tko je ovo uopće tražio?" i izražavanje brige zbog "ogromnog grada s puno neiskorištenog prostora".

Glavni strah leži u mogućnosti da The Grounds postane "plati za pobjedu" (pay-to-win) sustav, gdje bi igrači mogli pravim novcem kupovati "Pojačanja" i time stjecati nepoštenu prednost. Iako je EA potvrdio samo kozmetičke mikrotransakcije, iskustva s drugim igrama ostavljaju prostor za skepsu. Ipak, novinari koji su imali pristup beti tvrde da su procurjele snimke prikazivale nedovršenu verziju te da su ležerne ulične igre zapravo zabavan odmak od natjecateljskog pritiska.









*uz korištenje AI-ja