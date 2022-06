The Last of Us remake dolazi u rujnu, pogledajte kako izgleda

Naughty Dog je konačno otpustio lanac i potvrdio da The Last of Us prerada dolazi. Novi The Last of Us: Part I igramo od 2. rujna na PlayStationu 5, a donosi značajna grafička poboljšanja igre stare gotovo jedno desetljeće, i ujedno jedne od najuspješnijih igara u povijesti PlayStationa. Verzija za PC još je u razvoju, no i ona bi trebala biti blizu.

Remake obećava moderniziraniji gameplay i kontrole te više opcija za pristupačnost. Uz bolje efekte, nadogradnje dobiva i istraživanje te borba, koja bi sad trebala biti sličnija drugom dijelu iz 2020. Koliko će mehanika 'novopečeni' Part I preuzeti od dvojke, ostaje za vidjeti kad nam se datum izlaska približi.

Naughty Dogovci kažu da su remake napravili nanovo iz temelja, a isti tretman dobio je i DLC paket Left Behind koji će biti uključen u preradu.

Iako su mnogi fanovi oduševljeni da su brojne glasine koje su prethodile istinite, ostaje trn u oku za vidjeti kako bi prerada trebala koštati po punoj cijeni od 70 eura, bez obzira da li već posjedujete igru otprije ili ne.

S obzirom da se Sony već opekao u raznim situacijama poput toga da isprva nije htio da PS5 nadogradnja ekskluziva poput Horizon Forbidden Westa bude besplatna, puna cijena za The Last of Us remake i dalje se stigne promijeniti (premda su šanse za to male jer su prednarudžbe već otvorene).

Multiplayer veći od svega

Možda i zanimljivija vijest je da je Naughty Dog konačno dao par rečenica više o zasebnom The Last of Us multiplayer projektu, za koji kaže kako će to biti njihov najveći online projekt ikad koji parira njihovim single player avanturama. Posebno je uzbuđen i redatelj The Last of Us igara, Neil Druckmann.

O ambicioznom multiplayeru više ćemo čuti 2023., a kad ćemo gledati i The Last of Us seriju u produkciji HBO-a.