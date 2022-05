Netflix radi na Horizon Zero Dawn seriji, a Amazon na God of Waru. Tu je i Gran Turismo...

Osim što je Sony najavio značajno povećanje PlayStation 5 konzola i obećao u 2025. donijeti 50 posto više igara na PC i mobitele, situacija s ekranizacijom novih PlayStation igara dobila je nove kandidate.

Iako se o nekima od njih već šuškalo ranije, sad je praktički potvrđeno da će Horizon: Zero Dawn, God of War i Gran Turismo biti pretvoreni u TV serije, a na što je pažnju skrenuo ugledni analitičar David Gibson temeljem audio komentara na prezentaciji.

Prava na Horizon tako ima Netflix, dok će Amazon u ruke uzeti neustrašivog Kratosa, čiji novi nastavak God of War: Ragnarok još uvijek sasvim izgledno dobivamo tijekom ove godine u obliku igre. Još se očekuje potvrda od strane oba streaming servisa, dok se mogućnost o Gran Turismu spominje po prvi put.

Otprije znamo da nam dolazi The Last of Us serija na kojoj radi HBO, zatim Ghosts of Tsushima film, ali i serijal Twisted Metal čija je zadnja igra izašla 2012. godine. Joel i Ellie vratit će nam se u obliku serije navjerojatnije u prvoj polovici 2023., a dugo se šuška i o preradi originalne igre koja bi isto uskoro trebala biti najavljena.

Ne zaboravimo da Naughty Dog radi i na Multiplayer igri u The Last of Us univerzumu, a bilo bi blesavo da Sony ne iskoristi tajming te izbaci sva tri proizvoda u relativno kratkom razmaku.

To je već učinio s Uncharted filmom koji je nadmašio sva očekivanja, kad je u istom periodu izbacio i Legacy of Thieves kolekciju kako bi Nathana Drakea približio novoj publici.