Call of Duty 2: Jedan od najpopularnijih gaming naslova ikada slavi 20. rođendan

Call of Duty 2 izašao je 25. listopada 2005. na PC-u, a potom 22. studenoga 2005. kao launch title za Xbox 360. Bio je to potez koji je novoj konzoli odmah donio “showcase” pucačinu i milijune igrača. Kampanja je ispreplela tri perspektive Drugog svjetskog rata (istočni front, sjeverna Afrika i Normandija), s 27 misija i tada impresivnim vizualima koji su bili vrhunac ondašnje gaming tehnologije.

Igra je popularizirala regeneraciju zdravlja i dinamične “battle chatter” dijaloge suboraca, čime je ritam borbe postao čistiji i filmskiji. U multiplayeru su zajednice na PC-u vrtile servere do 64 igrača, dok je na Xbox Liveu CoD2 dao rani okus onoga što će kasnije postati standard za online first-person-shooting igre.

Prisjetite se 'starog' klasika:



Do kraja prve godine prodaje CoD2 je bio među najigranijim naslovima na Xboxu 360-ci, a do 2008. prema industrijskim procjenama premašio je 2 milijuna prodanih primjeraka samo na toj platformi. Njegov uspjeh potaknuo je godišnji ritam izdanja franšize i trasirao put prema modernim hitovima od Modern Warfarea do Warzonea.

Danas, dvadeset godina kasnije, mnogi ga i dalje navode kao “prvi CoD” kojim su se zaljubili u serijal. Takva je ljubav uglavnom dolazila zbog jasnog dizajna misija, voice actinga i zvuka koji je, za svoje vrijeme, bio gotovo holivudski. Ako planirate nostalgični povratak, PC verzija i dalje radi na suvremenim sustavima, a zajednica održava vodiče i modove. Sretan rođendan klasiku koji je obilježio generaciju!