Tito je bio prvi, ali svemirski turizam tek čeka pravi "bum"

Dennis Tito (77) morao je platiti čak 20 milijuna dolara kako bi postao prvi pravi svemirski turist. Na današnji dan 2001. godine Sojuzom je poletio u svemir i proveo čak 7 dana u orbiti među astronautima na tada mladoj Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Bivši inženjer NASA-e cijeli život je sanjao put u svemir, a kad se obogatio odlučio je i ostvariti svoj san, no prvo je dobio odbijenicu od NASA-e pa se okrenuo Rusima. Tada su se postavljala brojna pitanja oko toga da nije kvalificiran da se pridruži profesionalcima, ali nakon uplate novca odobrili su mu let. Prošao je testove fizičkih sposobnosti i osnovnu obuku te poletio 28. travnja 2001. godine zajedno s dvojicom ruskih kozmonauta. Tijekom svojih 7 dana i 22 sata u orbiti obavio je i nekoliko znanstvenih eksperimenata za koje je rekao da bi bili korisni za njegov posao i kompaniju.

Već sljedeće godine, južnoafrički milijunaš Mark Shuttleworth bio je drugi svemirski turist, a ti prvi letovi u ranoj su fazi pokazali kako svemirski turizam ima velik potencijal, osobito među svjetskim bogatašima koji će lako iskeširati bogatstva za priliku da među rijetkima uživaju u pogledu na naš planet. To pokazuje i niz projekata koji bi trebali, ako se realiziraju, u sljedećim desetljećima napraviti pravu gužvu u orbiti.

Foto: Orion Span

Želimo ljude odvesti u svemir jer je to posljednja granica naše civilizacije - izjavio je Frank Bunge, mozak projekta Aurora Station. Ovaj hotel sigurno će nuditi sobe s pogledom, ostvare li se planovi tvrtke Orion Span. Oni planiraju postaju lansirati krajem 2021. godine, a sljedeće godine primiti prve goste.

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://t.co/xSYcdeJbAo @OrionSpan #AuroraStation pic.twitter.com/6MKp6iPGns

Njih četvero u orbiti će boraviti 12 dana, a navodi se da će ih taj luksuz koštati 9,5 milijuna dolara. Ili nešto manje od 800.000 dolara po noćenju. Potencijalni gosti već sada mogu platiti polog od 80.000 dolara.

Za tu cijenu turisti će dobiti obuku od tri mjeseca, ali i priliku da iskuse nultu gravitaciju, pogled na polarnu svjetlost i upoznaju život u svemiru te priliku da rade i na nekim eksperimentima.

Foto: REUTERS/PXL

Kompanija Richarda Bransona već godinama radi na razvoju svoje orbitalne letjelice koja bi bogataše vozila u orbitu gdje će imati priliku iskusiti bestežinsko stanje i nakon nekoliko minuta vratiti se na zemlju. Tragedija na testnom letu 2014. godine, kad je poginuo kopilot, usporila je planove, ali ove godine su nastavili s testovima nove letjelice Unity. Početkom travnja testirali su i njene motore.

VSS Unity completed her first supersonic, rocket-powered flight this morning in Mojave, California. Another great test flight, another step closer to being #NMReady pic.twitter.com/hVde2oAZWt