Tko će idući na Mjesec? U misiji Artemis III sudjeluje astronaut koji se zamalo u svemiru utopio

NASA je službeno predstavila četvero astronauta koji će sudjelovati u misiji Artemis III, jednom od najvažnijih svemirskih pothvata 21. stoljeća i ključnom koraku prema povratku čovječanstva na Mjesec. Posadu čine zapovjednik Randy Bresnik, pilot Luca Parmitano te specijalisti misije Andre Douglas i Frank Rubio. Njihov let označit će novu fazu istraživanja svemira kojim NASA želi otvoriti put prema dugoročnom ljudskom prisustvu na Mjesecu.

Astronauti će iduće godine započeti operativne aktivnosti u sklopu priprema za misiju. U svemirskoj letjelici Orion, postavljenoj na raketi SLS, poletjet će iz NASA-ina svemirskog centra Kennedy na Floridi i provesti niz složenih testova u Zemljinoj orbiti.

Administrator NASA-e, Jared Isaacman, istaknuo je kako Artemis III predstavlja još jedan hrabar.

- Misija će demonstrirati snagu američkih inovacija i međunarodnog partnerstva kroz zahtjevne operacije sastanka i pristajanja letjelica u orbiti te razvoj tehnologija koje će jednoga dana omogućiti istraživanje dubljih dijelova Sunčeva sustava - rekao je Isaacman.

Foto: Antranik Tavitian

Posebnu pozornost privuklo je imenovanje Talijana Luce Parmitana za pilota misije. Riječ je o povijesnom trenutku jer je prvi put astronaut Europske svemirske agencije (ESA) dobio zadatak u programu Artemis. Glavni direktor ESA-e, Josef Aschbacher, naglasio je da Parmitanova uloga potvrđuje visoku razinu europske stručnosti u ljudskim svemirskim letovima te važnost partnerstva Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

- Europljani mogu biti ponosni što su dio ovog uzbudljivog putovanja - poručio je Aschbacher.

Zanimljivo je da je Luca Parmitano već jednom dospio u središte svjetske pozornosti tijekom karijere astronauta. Tijekom svemirske šetnje izvan Međunarodne svemirske postaje 2013. godine NASA je bila prisiljena prekinuti misiju nakon što se u njegovoj kacigi počela skupljati voda pa se skoro utopio.

Foto: Antranik Tavitian

- Moja glava je doista mokra i osjećam da voda raste - javio je tad kontroli leta u Houstonu.

Misija Artemis III poslužit će i kao test suradnje NASA-e s privatnim svemirskim kompanijama. Prvi put u Zemljinoj orbiti izvodit će se složene operacije spajanja s lunarnim landerima koje razvijaju SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa.

Uz glavnu posadu, NASA je za rezervnog člana misije imenovala astronauta Boba Hinesa. Cijeli tim odmah započinje intenzivnu obuku na sustavima letjelice Orion te će sudjelovati u razvoju i testiranju lunarnih landera.