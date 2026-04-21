Tko je John Ternus, čovjek koji postaje novi glavni šef Applea?

Nakon petnaest godina, Tim Cook prepustit će ulogu izvršnog direktora Applea Johnu Ternusu, dosadašnjem višem potpredsjedniku hardverskog inženjeringa. Ternus će od prvog rujna preuzeti vođenje jedne od najvrjednijih svjetskih tvrtki, no ako niste posvećeni obožavatelj Applea, vjerojatno nikada niste čuli za ovog čovjeka koji se do sada uglavnom držao po strani.

Veteran s 25 godina staža u tvrtki

Ternus je u Appleu proveo gotovo polovicu svog života - sada ima 51 godinu, a u tvrtki je već 25 godina. Pridružio se Appleovom timu za dizajn proizvoda 2001. godine, što mu je bio tek drugi posao nakon fakulteta. Do 2013. postao je potpredsjednik hardverskog inženjeringa, a na poziciju višeg potpredsjednika promoviran je 2021. godine.

Ternus, koji je 15 godina mlađi od Cooka, bio je među najmlađim visokim rukovoditeljima Applea o kojima se šuškalo kao o mogućim nasljednicima. To sugerira da tvrtka traži nekoga tko bi je mogao voditi dugo vremena. Uostalom, Apple je od 2000. imao samo dva izvršna direktora, pa se čini da je kontinuitet vodstva iznimno važan. Odluku o imenovanju jednoglasno je odobrio upravni odbor, a Cook će preuzeti ulogu izvršnog predsjednika.

Skromni vođa u svijetu velikih ega

U svom govoru diplomantima na svojem alma materu, Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Pennsylvaniji 2024. godine, Ternus se osvrnuo na lekcije koje je naučio u Appleu, što nam možda otkriva nešto o njegovu karakteru.

​- Uvijek pretpostavite da ste pametni kao i svi drugi u sobi, ali nikada nemojte pretpostaviti da znate onoliko koliko oni znaju. S takvim načinom razmišljanja pronaći ćete samopouzdanje potrebno za napredak, ali još važnije, poniznost da postavljate pitanja.

U tehnološkom ekosustavu prepunom abrazivnih ega, osvježavajuće je čuti Ternusa kako izgovara riječ "poniznost". Još bolje, čini se da nema račun na društvenoj mreži X.

Opsjednutost detaljima po uzoru na Jobsa

Ternusov najraniji projekt u Appleu uključivao je provjeru dijelova za Apple Cinema Display, rani stolni monitor.

​- U jednom trenutku tijekom moje prve godine našao sam se u pogonu dobavljača. Bio sam daleko od kuće. Debelo iza ponoći, povećalom sam brojao broj utora na glavi vijka i svađao se s dobavljačem jer su ti dijelovi imali 35 utora, a trebali su imati 25. Jasno se sjećam da sam zastao na minutu i pomislio: "Što ja, dovraga, radim? Je li ovo normalno?" - prisjetio se Ternus.

Kako se penjao na korporativnoj ljestvici, njegove su odgovornosti rasle. Možda više ne provodi toliko vremena analizirajući vijke, ali čini se da se i dalje ponosi brigom za sitne detalje. U jednom nedavnom intervjuu, kada su ga pitali o najdražoj uspomeni na Stevea Jobsa, spomenuo je pažnju koju je bivši suosnivač Applea posvećivao izradi.

​- [Jobs] je pomicao komad namještaja, komodu, odmaknuo je od zida, pogledao stražnju stranu i samo razmišljao o tome kako ju je stolar koji ju je izradio učinio prekrasnom. Završio je stražnju stranu jednako lijepo kao i ostatak, iako to nitko neće vidjeti, zar ne? I stalno razmišljam o tome jer mislim da to savršeno oslikava ono što mi ovdje radimo.

Ključna uloga u razvoju hardvera

Nakon početnih zadataka, nastavio je voditi razvoj hardvera za proizvode diljem Appleovog ekosustava, nadgledajući lansiranja poput AirPodsa, Apple Watcha i Vision Proa. Također je imao ključnu ulogu u velikim tehničkim nadogradnjama, poput Appleovog prijelaza s Intelovih čipova na vlastiti Appleov silicij.

Nedavno je bio uključen u proizvodnju MacBooka Neo, Appleovog novog, pristupačnijeg modela prijenosnog računala koji smanjuje troškove nekim pametnim kompromisima u dizajnu hardvera, poput korištenja iPhone čipa za pogon uređaja.

​- Nikada ne želimo isporučiti smeće. Želimo isporučiti sjajne proizvode koji imaju to Appleovo iskustvo, tu Appleovu kvalitetu. Da bismo to postigli s Neom, morali smo izgraditi nešto potpuno novo od temelja, koristeći tehnologije koje smo razvijali, poput Appleovog silicija, ali i stručnost koju smo stekli tijekom mnogo, mnogo godina izrade Macova, telefona i iPada - rekao je Ternus za Tom's Guide.

Izazovi budućnosti

Kao izvršni direktor, Ternus će morati voditi Apple kroz izazov sustizanja konkurencije u utrci umjetne inteligencije i odlučiti što učiniti s temeljnom tehnologijom koja stoji iza Vision Proa. Analitičari se slažu da će upravo napredak na polju umjetne inteligencije biti njegov najveći zadatak, s obzirom na to da se smatra kako tvrtka na tom području zaostaje za konkurentima.

Ternus je na fakultetu bio u plivačkom timu. Za svoj diplomski rad izradio je ruku za hranjenje koju su osobe s kvadriplegijom mogle kontrolirati pokretima glave. Prema javnim podacima o političkim donacijama, 2021. godine donirao je 2900 USD senatoru Chucku Schumeru. Inače, Ternus je zadržao relativno nizak profil u javnosti.