VIDEO: Sjećate se PlayStationa 2? Sigurno niste znali što znači onaj “loading” ekran

Svi se sjećamo "plejke" 2, konzole koja je godimama dominirala gaming tržištem i revolucionarizirala konzole zauvijek. Neki od najpoznatijih naslova su bili rezervirani primarno za tu konzolu, te rekordi koji su obarani u tom periodu stoje i dan danas. Ono što je posebno zanimljivo je da nas kultna "plejka" i dan danas može iznenaditi svojom genijalnošću.

Na PS2 startup ekranu oni visoki “tornjevi” u pozadini nisu bili tu samo zbog dizajna. Konzola ih je mijenjala ovisno o tome što je zabilježila na memorijskoj kartici - koliko ste igara pokretali i koliko često. Svaki toranj je predstavljao jednu igru koju imate pod vašim spremljenim fileovima, dok je veličina tornja ovisila o samoj veličini filea. Drugim riječima, svaki PS2 je mogao imati malo drugačiji “potpis” ovisno o tome kako ste ga koristili.

Zašto je to bilo genijalno



Danas smo navikli da sve mjeri aplikacija ili cloud, ali početkom 2000-ih ovo je bio skroz suptilan trik. Bez ijedne poruke ili objašnjenja, PS2 je pretvorio vašu povijest igranja u vizualni detalj koji primijetiš tek kad ti netko kaže. I zato taj ekran i danas ima posebno mjesto u glavi - nije to bio samo “loading”, nego mali podsjetnik koliko si vremena ostavio u tim igrama, ali i stres koji bi osjetili svaki put kad bi trajalo malo dulje od očekivanog.