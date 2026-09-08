Kako Torcal zapravo izgleda i koje će konačne performanse nuditi, saznat ćemo uskoro. Svjetska premijera zakazana je za 23. rujna
TEASER
Torcal će biti najsnažniji Bentley s najboljim ubrzanjem ikad
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Bentley se priprema za jednu od najvećih promjena u svojoj 107 godina dugoj povijesti. Torcal, prvi potpuno električni model britanske marke, neće biti tek još jedan luksuzni SUV na struju. Bentley je već službeno potvrdio da će to biti najsnažniji i najbrže ubrzavajući serijski automobil koji je ikada izašao iz tvornice u Creweu. Sada su objavljene prve teaser fotografije automobila.
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