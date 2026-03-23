Trailer za novi Spider-Man film postao najgledaniji u povijesti: Evo koga je skinuo s trona

Bitka za titulu najočekivanijeg proizvoda u svijetu zabave dobila je novog pobjednika, barem kada je riječ o interesu publike za prvi pogled. Trailer za film "Spider-Man: Brand New Day", četvrti nastavak sage s Tomom Hollandom u glavnoj ulozi, postao je najgledaniji trailer svih vremena, srušivši impresivan rekord koji je donedavno držala videoigra "Grand Theft Auto VI". Sony Pictures i Marvel Studios objavili su da je video u prva 24 sata od objave prikupio nevjerojatnih 718,6 milijuna pregleda na svim platformama.

Nevjerojatne brojke i povratak na vrh

Ovaj zapanjujući rezultat ne samo da je postavio novi standard, već je i doslovno deklasirao prethodnog rekordera. Drugi trailer za "GTA 6", koji je u svibnju 2025. godine izazvao globalnu senzaciju, u prvom je danu zabilježio 475 milijuna pregleda. Novi Spider-Man nadmašio ga je za gotovo 250 milijuna pregleda, potvrdivši nezaustavljivu snagu Marvelovog filmskog svemira.

Brzina kojom je rekord srušen dodatno je impresivna. U samo osam sati od objave, trailer za "Brand New Day" dosegnuo je 373 milijuna pregleda, čime je već tada prestigao cjelodnevni rezultat filma "Deadpool & Wolverine" (365 milijuna). Ovim uspjehom Marvel i Sony vratili su titulu koju su prethodno držali s filmom "Spider-Man: No Way Home", čiji je trailer 2021. godine u 24 sata ostvario 355,5 milijuna pregleda.

Tajna uspjeha leži u multiplatformskoj strategiji

Postavlja se pitanje kako je moguće postići tako astronomski broj pregleda. Odgovor leži u agresivnoj i pomno isplaniranoj multiplatformskoj strategiji. Za razliku od pukog oslanjanja na službene YouTube kanale, Sony je iskoristio golemu popularnost svojih glavnih zvijezda. Analiza je pokazala da je značajan dio prometa došao izravno s društvenih mreža glumaca.

Instagram profil Toma Hollanda samostalno je generirao čak 139 milijuna pregleda, dok je profil njegove kolegice Zendaye doprinio s dodatnih 36,7 milijuna. Službeni kanali filma i studija prikupili su oko 125 milijuna pregleda, a ostatak brojke raspoređen je na brojne druge platforme i profile diljem interneta. Ovakav pristup pokazuje da se doseg promotivnih materijala u današnje vrijeme multiplicira kroz osobne kanale najvećih zvijezda.

Što donosi novi Spider-Man?

Trailer dug gotovo tri minute publici je dao prvi uvid u povratak Petera Parkera nakon petogodišnje pauze, a radnja se nastavlja četiri godine nakon dramatičnih događaja iz filma "No Way Home". Peter je sada odrastao čovjek, potpuno sam nakon što je izbrisao sjećanja svih koje voli kako bi ih zaštitio. Živi kao Spider-Man s punim radnim vremenom u New Yorku koji više ne zna tko se krije iza maske.

No, kako trailer sugestivno prikazuje, pritisak borbe protiv kriminala pokreće iznenađujuću fizičku evoluciju koja prijeti njegovom postojanju. Istovremeno, pojavljuje se nova, moćna prijetnja. U tipičnom Marvelovom stilu, video je prepun uzbudljivih pojavljivanja, uključujući Jona Bernthala kao Punishera, Marka Ruffala kao Brucea Bannera te povratak Michaela Manda u ulozi Scorpiona. Film, koji režira Destin Daniel Cretton, u kina stiže 31. srpnja 2026. godine, dok se izlazak igre "GTA 6" očekuje u studenom iste godine.