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Trebaju li električni auti na servis? Evo što se sve mijenja, koliko često i koliko to košta

Piše Autostart,
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Trebaju li električni auti na servis? Evo što se sve mijenja, koliko često i koliko to košta
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Električni automobili načelno zahtijevaju manje održavanja, no nisu automobili bez troškova servisiranja. Najvažnije je pridržavati se plana proizvođača, posebno zbog jamstva

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Električni automobili nemaju motorno ulje koje treba redovito mijenjati, svjećice, razvodni remen, ispušni sustav ni brojne druge dijelove koji zahtijevaju održavanje kod benzinaca i dizelaša. Zato mnogi vozači pretpostavljaju da električni automobil gotovo uopće ne treba servisirati.

Istina je ipak nešto drukčija. Iako su redoviti servisi uglavnom jednostavniji, određeni pregledi i zamjene i dalje su nužni, a neki mogu biti iznenađujuće skupi.

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