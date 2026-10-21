Trebaju li električni auti na servis? Evo što se sve mijenja, koliko često i koliko to košta

Električni automobili nemaju motorno ulje koje treba redovito mijenjati, svjećice, razvodni remen, ispušni sustav ni brojne druge dijelove koji zahtijevaju održavanje kod benzinaca i dizelaša. Zato mnogi vozači pretpostavljaju da električni automobil gotovo uopće ne treba servisirati.

Istina je ipak nešto drukčija. Iako su redoviti servisi uglavnom jednostavniji, određeni pregledi i zamjene i dalje su nužni, a neki mogu biti iznenađujuće skupi.



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