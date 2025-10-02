Trećina hrvatskih đaka jednom mjesečno doživi online nasilje

Svako treće dijete u Hrvatskoj jednom mjesečno doživi neki oblik elektroničkog nasilja, a četvrtina ga i počini, pokazali su rezultati nacionalnog istraživanja predstavljenog na konferenciji CyberGuard 2025, koju su u Zagrebu organizirali A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet (CSI). Uz domaće i međunarodne stručnjake, konferencija je otvorila pitanja sigurnosti djece i mladih na internetu, ali i zaštite tvrtki od sve kompleksnijih kibernetičkih prijetnji.

Na otvaranju je istaknuta važnost međunarodne i međusektorske suradnje u stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja. U ime institucija obratili su se ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te veleposlanik Ujedinjene Kraljevine u Hrvatskoj Javed Patel.

Foto: A1 Hrvatska

„Digitalna transformacija mora ići ruku pod ruku s odgovornošću. Uz ulaganja u infrastrukturu, posvećeni smo programima koji podižu razinu digitalne sigurnosti, od projekta #BoljiOnline za djecu i mlade do rješenja koja štite kompanije od složenih prijetnji. CyberGuard smo pokrenuli kako bismo otvorili ozbiljan, ali i inspirativan dijalog o online sigurnosti, a ovogodišnje izdanje potvrđuje važnost teme u poslovnom, društvenom i obiteljskom kontekstu“, izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

Rezultate istraživanja o vršnjačkom i online nasilju među osnovnoškolcima predstavila je izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Podaci pokazuju da je 34,2 posto učenika barem jednom mjesečno izloženo elektroničkom nasilju, a 24,1 posto ga u istom periodu počini. Više od četvrtine djece primilo je seksualne ili neprimjerene sadržaje od nepoznatih osoba, dok je gotovo svako sedmo dijete (14,8 posto) barem jednom dogovorilo susret uživo s nepoznatom osobom putem interneta.

O nalazima se razgovaralo na panelu na kojem su sudjelovali Denis Rukavina iz policije, psihijatar Zvonimir Paštar iz Klinike za psihijatriju Vrapče te Iva Ančić iz A1 Hrvatska, naglašavajući važnost rane prevencije i kontinuirane edukacije djece, roditelja i nastavnika.

Foto: A1 Hrvatska

„Broj prijava koje zaprimamo pokazuje da online nasilje i manipulacije i dalje rastu. Naš je cilj pružiti djeci zaštitu i siguran prostor za odrastanje te osnažiti roditelje i nastavnike da budu dio rješenja. CyberGuard je važan jer donosi rezultate prvog nacionalnog istraživanja o elektroničkom nasilju, a samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurniji internet za djecu“, poručio je Tomislav Ramljak, voditelj CSI-ja.

Konferencija je ugostila i međunarodne stručnjake poput Caitlin Jenkins-Watson iz britanske Nacionalne agencije za kriminal, Micka Morana iz Irske, Hrvoja Pavičića iz IBM-a te Nikolu Dujmovića, predsjednika Uprave SPAN-a. Na panelu Stanje cyber nacije – Izazovi, rizici i pobjede raspravljalo se o digitalnoj sigurnosti regije, ali i o prijetnjama i mogućnostima koje donosi razvoj umjetne inteligencije.

Posebnu pažnju privukla je simulacija hakerskog napada „Dva klika do katastrofe“ koju su izveli stručnjaci A1 Hrvatska, pokazujući ranjivosti sustava i važnost ulaganja u sigurnost.

CyberGuard 2025 je još jednom naglasio nužnost partnerstva civilnog, poslovnog i državnog sektora u izgradnji društva otpornog na kibernetičke prijetnje te stavio online sigurnost u središte obrazovnog i poslovnog okruženja.