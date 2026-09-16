Tri dana bez baterije? Xiaomi u Redmi Note 17 ugurao divovsku bateriju, otkrijte sve novosti

Xiaomi je u Budimpešti upravo predstavio cijelu novu generaciju REDMI Note telefona za europsko tržište. REDMI Note 17 serija donosi četiri modela - REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G i REDMI Note 17 – a hrvatsko tržište dobit će ih od 17. rujna.

Najveća novost u seriji je dolazak modela Pro Max, koji donosi bateriju kapaciteta 9210 mAh, 100-vatno punjenje i 6,83-inčni 1,5K zaslon. S druge strane, osnovni REDMI Note 17 počinje s cijenom od 249 eura, odnosno 229 eura tijekom početne promotivne ponude.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

REDMI Note 17 Pro Max 5G

Foto: Xiaomi

Na vrhu nove serije nalazi se REDMI Note 17 Pro Max 5G, ujedno i prvi Pro Max model u REDMI Note liniji. Najveća posebnost telefona je baterija od 9210 mAh, što je najveći kapacitet baterije koji Xiaomi navodi za svoj pametni telefon na europskom tržištu. Telefon podržava 100W HyperCharge punjenje, a ima i mogućnost obrnutog punjenja snagom do 27 W.

Foto: Xiaomi

Xiaomi navodi da baterija može ponuditi do tri dana autonomije, dok bi 20 minuta punjenja trebalo biti dovoljno za cjelodnevno korištenje. Te brojke proizlaze iz internih testiranja kompanije i ovise o načinu korištenja uređaja, a u njih ćemo se uvjeriti i kad nam ovaj model stigne na test.

Pro Max ima 6,83-inčni 1,5K zaslon s vršnom svjetlinom do 3500 nita. Pokreće ga Snapdragon 6 Gen 5, a uz Memory Extension moguće je koristiti do 24 GB RAM-a.

Telefon ima IP66 i IP68 zaštitu od vode i prašine, a Xiaomi navodi i testiranja pada s visine do tri metra na granitnu površinu. REDMI Note 17 Pro Max, zajedno s modelom Pro 5G, dobio je TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification.

Posebno se ističe izvedba Cloud Blush, čija stražnja strana mijenja boju pod UV svjetlom – iz bijele u ružičasto-narančastu nijansu.

U Hrvatskoj će biti dostupan u crnoj, zelenoj te White-Orange izvedbi, s 8 GB RAM-a i 256 GB memorije.

Cijena: 549 eura

Promotivna cijena do 31. listopada: 499 eura

REDMI Note 17 Pro 5G

Foto: Xiaomi

Ispod Pro Maxa nalazi se REDMI Note 17 Pro 5G. U odnosu na najskuplji model najveća razlika je u bateriji i punjenju.

Pro 5G ima bateriju od 8340 mAh i podržava 67W HyperCharge, dok Pro Max ima 9210 mAh bateriju i 100W punjenje.

Zaslon je također 6,83-inčni 1,5K panel s vršnom svjetlinom do 3500 nita. Kao i Pro Max, ima REDMI Titan strukturu, IP66 i IP68 zaštitu te je prošao testiranja pada s visine do tri metra. Oba Pro modela imaju i TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification.

REDMI Note 17 Pro 5G dolazi u crnoj, plavoj i ljubičastoj boji te u konfiguraciji s 6 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Cijena: 399 eura

Promotivna cijena do 31. listopada: 369 eura

REDMI Note 17 5G

Foto: Xiaomi

REDMI Note 17 5G donosi nešto skromnije specifikacije od Pro modela, ali zadržava veliki kapacitet baterije.

U telefonu je baterija od 7700 mAh, uz 45W brzo punjenje. Isti kapacitet baterije i brzinu punjenja ima i osnovni REDMI Note 17.

Xiaomi za REDMI Note 17 5G navodi i TÜV SÜD 5-star Battery Performance certifikat. Baterija cijele serije, prema internim testiranjima Xiaomija, trebala bi nakon 1000 ciklusa punjenja zadržati najmanje 80 posto izvornog kapaciteta.

REDMI Note 17 5G dolazi s 6 GB RAM-a i 256 GB memorije, a kupci mogu birati između crne, plave i ljubičaste boje.

Cijena: 329 eura

Promotivna cijena do 31. listopada: 299 eura

REDMI Note 17

Foto: Xiaomi

Najjeftiniji model u novoj seriji je REDMI Note 17. Xiaomi ga pozicionira kao osnovni model, ali i on dolazi s baterijom od 7700 mAh i 45W punjenjem.

Za razliku od Pro modela, upravo su Note 17 i Note 17 5G izdvojeni s TÜV SÜD 5-star Battery Performance certifikatom.

REDMI Note 17 bit će dostupan u crnoj, plavoj i ljubičastoj boji te u dvije memorijske konfiguracije: 4+128 GB i 6+256 GB.

Cijene:

4+128 GB: 249 eura

6+256 GB: 299 eura

Promotivne cijene do 31. listopada:

4+128 GB: 229 eura

6+256 GB: 269 eura

Koja je razlika među modelima?

Najveće razlike u seriji su u bateriji, brzini punjenja, zaslonu, otpornosti i hardveru.

REDMI Note 17 Pro Max 5G je jedini model s baterijom od 9210 mAh i 100W punjenjem. Ima 6,83-inčni 1,5K zaslon sa svjetlinom do 3500 nita, Snapdragon 6 Gen 5 i najviše mogućnosti u seriji.

REDMI Note 17 Pro 5G zadržava 6,83-inčni 1,5K zaslon i 3500 nita, kao i otpornost IP66/IP68, ali ima nešto manju bateriju od 8340 mAh i 67W punjenje.

REDMI Note 17 5G spušta se na bateriju od 7700 mAh i 45W punjenje, dok REDMI Note 17 ima isti kapacitet baterije i brzinu punjenja, ali postoji i u jeftinijoj konfiguraciji s 4 GB RAM-a i 128 GB memorije.

Za cijelu seriju Xiaomi navodi do šest godina sigurnosnih ažuriranja, dok za odabrane modele navodi i očuvanje najmanje 80 posto kapaciteta baterije nakon 1000 ciklusa punjenja. Pro Max dodatno ima navedeno šestogodišnje softversko iskustvo.

Cijene i dostupnost u Hrvatskoj

Sva četiri modela u Hrvatskoj će biti dostupna od 17. rujna 2026.

Promotivne cijene vrijede od 17. rujna do 31. listopada 2026.