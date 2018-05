Trošarine na jeftinije aute bi mogle skočiti i za 2000 kuna

Nova pravila Europske unije mogla bi značajno podići cijene novih automobila u Hrvatskoj, osobito onih koje hrvatski građani najviše kupuju. Postrožit će se mjerenje emisija CO2, pa će na hrvatskom tržištu porasti i trošarine koje se računaju, između ostalog, i temeljem tih emisija.

Kako bi se to spriječilo, Carinska uprava trebala bi donijeti novi pravilnik i tako zapravo korigirati nove razrede. Primjerice, ako je auto po dosadašnjim pravilima ispuštao 110 g/km CO2, na njega se plaćalo oko 3200 kuna trošarine. Po novim izračunima, isti će auto ući u viši razred te će se računati da ispušta 120 g/km CO2. U tom slučaju, plaćat će trošarinu od 4600 kuna. Članovi saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu su početkom svibnja uputili dopis Ministarstvu financija tražeći korekcije. U dopisu Odbor izražava bojazan da će uslijed promjene metodologije za izračun emisija CO2 doći do poskupljenja cijena osobnih vozila, a to će u konačnici destimulirati građane u kupnji novih osobnih vozila te negativno utjecati na sigurnost cestovnog prometa.

Uz to, Odbor upozorava i na mogućnost poskupljenja osobnih vozila “zbog toga jer sustav oporezivanja motorna vozila svrstava u porezne razrede i temeljem emisija CO2”. Za Odbor prijedlog EU uredbe nije upitan jer bi trebao pridonijeti smanjenju štetenih emisija, nego su problem trošarine.

Navodno će novi način mjerenja CO2 pokazati povećane emisije po svakom vozilu i zato bi mnoga vozila mogla “skočiti u višu kategoriju” pa bi za njih i trošarina bila veća.

- Stroža mjerenja znače da će svi automobili imati više emisije CO2. Najniža klasa auta ući će u viši razred i to će značiti značajno poskupljenje - rekao je Novom listu SDP-ov zastupnik Saša Đujić. On očekuje da će Ministarstvo financija “korigirati razrede kako bi vozila i po novome mjerenju ostala u istim razredima”. Tako ne bi bilo nikakvog troška jer bi trošarine ostale iste.

Generalni zastupnici predlažu primjenu dodatne tablice gdje bi se vrijednosti emisija CO2 u odnosu na sadašnje povećale za 20 posto te se time ne bi mijenjao način obračuna PPMV-a. Time bi se zadržale cijene automobila na sadašnjoj razini i tržište ne bi doživjelo pad uzrokovan novim protokolom mjerenja (WLTP) koji se kod novih automobila izražava od 1. rujna 2017. godine. Trenutačno je posebni porez na motorna vozila (PPMV) moguće obračunati prema starom načinu mjerenja (NED-C) ako ga automobil posjeduje i kao takav je stigao na tržište (odnosi se uglavnom na rabljene automobile i automobile koji dulje stoje u salonima) ili pak prema koreliranom NEDC-u (podatak dobiven izračunom iz mjerenja po WLTP-u - worldwide harmonized light test).

Od 1. siječnja 2019. obavezna je primjena WLTP-a. Automobil koji ima 18-colne kotače i imao je emisiju štetnih plinova po NEDC-u 132 g/km (primjerice Renault Megane), po koreliranom NEDC-u imao bi 152 g/km, a po WLTP-u 172 g/km.

Trošarina na takvo vozilo mogla bi biti dvostruko veća nego do sada. Automobili modernijih motora doživjeli bi u najcrnjem scenariju malu promjenu u ukupnoj cijeni, dok bi modeli sa zastarjelim motorima, osobito kod vozila većih zapremnina, doživjeli značajniji porast cijena nakon 1. siječnja.

Carinska uprava mora izmijeniti pravilnik i zadržati stabilne trošarine

Ako Carinska uprava ne reagira donošenjem posebne tablice za obračun posebnog poreza na motorna vozila čija je emisija štetnih plinova (CO2 g/km) mjerena po novom WLTP ciklusu, doći će do značajnog povećanja PPMV-a, a posljedično tome i cijena novih automobila na hrvatskom tržištu, objašnjava Branko Kondić iz Mitshubishija Hrvatska. I on se slaže s time da bi Carinska uprava trebala izmijeniti svoj pravilnik i tako cijene zadržati stabilnima.