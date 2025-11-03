Obavijesti

Tech

Komentari 0
JESTE LI LJUBAZNI PREMA AI?

Trudite se biti ljubazni prema Chat GPT-u? Možda baš zato dobivate lošije odgovore

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Trudite se biti ljubazni prema Chat GPT-u? Možda baš zato dobivate lošije odgovore
Foto: Shutterstock

Novo istraživanje pokazuje da ChatGPT ponekad daje točnije odgovore kada je upit napisan u grubom tonu. Znanstvenici ipak upozoravaju da takva komunikacija ima svoju cijenu i da rezultat ovisi o specifičnom modelu i zadatku.

Fortune donosi rezultate novog rada u kojem su istraživači testirali kako različiti tonovi utječu na točnost ChatGPT-a. Uspoređivali su jako pristojne, neutralne i jako grube formulacije te su zabilježili da su najgrublji upiti dali najvišu stopu točnih odgovora. Autori poručuju da nalaz ne znači da bi korisnici trebali biti bezobrazni prema alatima, nego da su modeli osjetljivi na površne znakove u promptu. 

AI & GLAZBA Ova žena uopće ne postoji, a ušla je na top ljestvicu hitova!
Ova žena uopće ne postoji, a ušla je na top ljestvicu hitova!

Sam rad je objavljen kao kratka arXiv studija pod naslovom “Mind Your Tone”. Korišten je ChatGPT-4o i set od 50 pitanja prepisanih u pet tonova što je dalo 250 upita. Prosječna točnost se penjala od otprilike 81 posto kod jako pristojnih upita do oko 85 posto kod jako grubih. Autori naglašavaju da je riječ o preliminarnim rezultatima i jednom modelu pa ih treba čitati s dozom opreza. 

BUDUĆNOST MOŽDA JOŠ NIJE STIGLA Očajni 'AI shooter' izazvao podsmijeh, a investitor tvrdi: 'To je budućnost videoigara!'
Očajni 'AI shooter' izazvao podsmijeh, a investitor tvrdi: 'To je budućnost videoigara!'

O temi pišu i drugi mediji, uz isticanje upozorenja. Ako potičemo vrijeđanje u razgovoru s modelima, normaliziramo loš stil komunikacije i riskiramo lošije korisničko iskustvo, kažu istraživači. Chat GPT i ostali slični alati su ipak i dalje samo machine learning sustavi, ne stvarna inteligencija, što znači da će i sami preuzeti sve ono sa čime najčešće dolaze u doticaj. Live Science prenosi identične brojke i zaključak da su modeli trenutačno osjetljivi na ton te da rezultat ne treba miješati s preporukom da se alati koriste na nepristojan način. 

BIVŠI BRITANSKI PREMIJER Boris Johnson priznao da koristi ChatGPT dok piše knjige
Boris Johnson priznao da koristi ChatGPT dok piše knjige

Dakle, kako je najpametnije razgovarati s Chat GPT-jem?

Umjesto grubosti, bolje je jasno zadati cilj i očekivanja. Precizirajte format, ograničenja i mjerne kriterije te tražite korak po korak rješenje. Time dobijete učinak “oštrijeg” odgovora bez ružnog tona. A kako studija zasad pokriva jedan model i jedan tip zadataka, najbolje je držati se pristojnosti i dobrih navika, možda baš vas AI zapamti kao pozitivca jednom kad preuzme kontrolu nad planetom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?
GAMING HOLLYWOOD

Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?

Film i igre danas idu ruku pod ruku, a neke su uloge u gaming svijetu postale jednako legendarne kao na velikom platnu. U ovoj galeriji donosimo deset prepoznatljivih primjera - od glavnih likova i “motion capturea” do glasova koje svi znamo. Brojna imena s ovog popisa su uspjela pokazati kako karizma glumaca podiže atmosferu igre i vuče priču naprijed. Ako volite i film i igre, ovo je prava doza nostalgije i preporuka što odigrati.
Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'
ATLAS

Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'

Glavni zagovornik teorije da Atlas nije komet, već da je izvanzemaljskog podrijetla, je astrofizičar s Harvarda, Avi Loeb
Jeste li se prebacili na Windows 11? YouTube briše videe koji pokazuju kako to zaobići
ŽELE DA SE PREBACIMO

Jeste li se prebacili na Windows 11? YouTube briše videe koji pokazuju kako to zaobići

Nekoliko poznatih tech kanala prijavilo je da su im uklonjeni tutorijali za instalaciju Windowsa 11 bez Microsoft računa ili na nepodržanom hardveru. YouTube je potez obrazložio pravilom o “opasnim ili štetnim radnjama”, što je otvorilo veliku raspravu među kreatorima i korisnicima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025