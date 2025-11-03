Trudite se biti ljubazni prema Chat GPT-u? Možda baš zato dobivate lošije odgovore

Fortune donosi rezultate novog rada u kojem su istraživači testirali kako različiti tonovi utječu na točnost ChatGPT-a. Uspoređivali su jako pristojne, neutralne i jako grube formulacije te su zabilježili da su najgrublji upiti dali najvišu stopu točnih odgovora. Autori poručuju da nalaz ne znači da bi korisnici trebali biti bezobrazni prema alatima, nego da su modeli osjetljivi na površne znakove u promptu.

Sam rad je objavljen kao kratka arXiv studija pod naslovom “Mind Your Tone”. Korišten je ChatGPT-4o i set od 50 pitanja prepisanih u pet tonova što je dalo 250 upita. Prosječna točnost se penjala od otprilike 81 posto kod jako pristojnih upita do oko 85 posto kod jako grubih. Autori naglašavaju da je riječ o preliminarnim rezultatima i jednom modelu pa ih treba čitati s dozom opreza.

O temi pišu i drugi mediji, uz isticanje upozorenja. Ako potičemo vrijeđanje u razgovoru s modelima, normaliziramo loš stil komunikacije i riskiramo lošije korisničko iskustvo, kažu istraživači. Chat GPT i ostali slični alati su ipak i dalje samo machine learning sustavi, ne stvarna inteligencija, što znači da će i sami preuzeti sve ono sa čime najčešće dolaze u doticaj. Live Science prenosi identične brojke i zaključak da su modeli trenutačno osjetljivi na ton te da rezultat ne treba miješati s preporukom da se alati koriste na nepristojan način.

Dakle, kako je najpametnije razgovarati s Chat GPT-jem?

Umjesto grubosti, bolje je jasno zadati cilj i očekivanja. Precizirajte format, ograničenja i mjerne kriterije te tražite korak po korak rješenje. Time dobijete učinak “oštrijeg” odgovora bez ružnog tona. A kako studija zasad pokriva jedan model i jedan tip zadataka, najbolje je držati se pristojnosti i dobrih navika, možda baš vas AI zapamti kao pozitivca jednom kad preuzme kontrolu nad planetom.