Ova žena uopće ne postoji, a ušla je na top ljestvicu hitova!

Forbes prenosi kako Billboardovi podaci pokazuju da se na njihovim ljestvicama iz tjedna u tjedan pojavljuju AI ili AI-asistirani “izvođači”, s profilima koji na društvenim mrežama izgledaju kao stvarne osobe. Neki od tih projekata već potpisuju i velike ugovore, što samo pojačava dojam da je fenomen prešao iz niše u mainstream.

Sam Billboard je objavio pregled kojim potvrđuje trend i navodi da je barem jedan AI izvođač debitirao u svakoj od posljednje četiri tjedne liste, uz napomenu da se granice između “AI-asistiranog” i “AI-generiranog” sve teže jasno povlače. U istom paketu Billboard podsjeća i na smjernice za ulazak na ljestvice koje se primjenjuju i na ovakve projekte.

Najeksponiranije ime je Xania Monet, virtualna pjevačica čiju je glazbu pokrenula autorica Telisha Jones. Monet je, prema više izvora, prva AI izvođačica koja je ušla na Billboardovu radio ljestvicu, a potom je zabilježila i uspjehe na žanrovskim listama R&B i gospel. To je slučaj koji je dodatno zakomplicirao raspravu o kreditu i oznakama jer projekt kombinira ljudski rad i AI alate.

Poslušajte najslušaniji hit Xanie Monet na Youtubeu:

No, Xania Monet više nikako nije izolirani slučaj. Još tijekom godine upozoravano je da se virtualni bendovi i AI produkcija probijaju na streaming i pojedine ljestvice, a slični primjeri stižu iz više zemalja. Reuters je ranije istaknuo kako se virtualne postave u K-popu već uspješno natječu na globalnim listama, iako ne ovise nužno o generativnoj AI, nego o kombinaciji performera i tehnologije, slično kao što smo ranije spomenuli.

Ovako zvuči AI generirani K-pop:

Zašto je ovo važno čitateljima i industriji?

Billboardov signal znači da će se etikete i pravila morati preciznije definirati tko je izvođač, kako se pripisuju zasluge za tekst, vokal i produkciju, kako se sprječava zlouporaba tuđih glasova i stilova. U pozadini su i tržišne posljedice jer AI projekti dobivaju eter, streamove i ugovore, što utječe na raspodjelu prihoda, jer će pravi, ljudski autori dobivati sve manji dio kolača.

Trend za sada ubrzava, Billboard ga bilježi i opisuje, a primjeri poput Xanie Monet služe kao lakmus papir za to koliko će se brzo scene i pravila prilagoditi. Hoće li publika prihvatiti AI izvođače dugoročno ili će se raditi o kratkom naletu, tek treba vidjeti. No činjenica da se na ljestvicama iz tjedna u tjedan pojavljuje barem jedan AI projekt sugerira da je ovo više od prolazne buke. Doduše, treba priznati kako glazbena industrija u suradnji sa streaming kompanijama još ništa praktički ni nije poduzela kako bi zaštitila ljudsku kreativnost. Vjerojatno se dobrim dijelom čeka i reakcija publike, te će onda prosuditi koliko žestoko da udare po ovakvom načinu stvaranja glazbe. Ako reakcije ne bude, moguće da će i vaše playliste uskoro biti "AI generirane".