Trump želi danas zabraniti Tik Tok, milijuni tinejdžera u šoku

Milijuni korisnika popularne društvene mreže u SAD-u su u šoku. Donald Trump danas želi zabraniti korištenje mreže Tik Tok u SAD-u. Tvrdi da je kina koristi kako bi skupljala podatke korisnika

<p>Donald Trump je u petak navečer izjavio kako namjerava ugasiti aplikaciju Tik Tok u SAD-u. -Aplikaciju ćemo zabraniti u SAD-u, izjavio je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One i najavio kako će korake u tom smjeru poduzeti već danas. -Imam takve ovlasti. Mogu to učiniti izvršnom odredbom - rekao je Trump tom prilikom.</p><p>Najava o zabrani dolazi u trenutku kad tehnološki div Microsoft u Pekingu pregovara o kupnji omiljene aplikacije tvrtke ByteDance. No Trump tvrdi da to neće promijeniti njegovu odluku. Za zabranu se Trump odlučio nakon što ej njegova administracija ranije izrazila zabrinutost da Kina Tik Tok koristi kako bi neovlašteno skupljala podatke o korisnicima. Iz Tik Toka su to demantirali i tvrde da kineska vlada od njih nije dobila nikakve podatke i da takve podatke ne bi dali niti da ih kineska vlada zatraži. </p><p> </p><p>Aplikacija je najnoviji problem u pogoršanju napetosti između dviju najvećih svjetskih gospodarstava, koje je počelo zbog trgovinskih odnosa i pomorskih pitanja u Južnome kineskom moru. Otad su se trzavice međutim razvile u širi spor koji uključuje Hong Kong i kineski odnos prema muslimanskim manjinama te suzbijanje kineskih tehnoloških tvrtki.</p><p>TikTok omogućuje korisnicima da stvaraju kratke video uratke do 15 sekundi - često s osnovnim efektima i glazbom - što je postalo vrlo popularno, pogotovo među mlađom populacijom. Društvena mreža ima oko 800 milijuna korisnika što je čini sedmom najpopularnijom društvenom mrežom na svijetu, odmah iza Instagrama. U SAD-u Tik Tok koristi više od 50 milijuna ljudi.</p><p> </p>