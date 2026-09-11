Trumpov telefon poskupio 250$

Loše vijesti za sve koji su razmišljali o kupnji Trumpovog telefona, ali nisu to učinili odmah pri lansiranju. Cijena uređaja T1, iza kojeg stoji tvrtka Trump Mobile, sada iznosi 749 dolara, što predstavlja povećanje od čak 250 dolara u odnosu na početnu cijenu. Sam uređaj pritom nije doživio nikakve promjene.

Trump Mobile nije službeno najavio poskupljenje, već je cijena na njihovoj web stranici jednostavno promijenjena preko noći. Ipak, ovakav potez nije potpuno iznenađenje. Prilikom predstavljanja, rukovoditelji tvrtke su početnu cijenu od 499 dolara nazivali "uvodnom", a nekoliko mjeseci kasnije i na samoj stranici je stajala napomena da se radi o "promotivnoj cijeni". Taj je natpis sada uklonjen. Razlog za prvotno nisku cijenu, a sada i za poskupljenje, vjerojatno leži u neočekivano izdašnim specifikacijama za taj cjenovni rang, poput 512 GB prostora za pohranu i 12 GB RAM-a.

Što kupci dobivaju za gotovo 750 dolara?

Kada je T1 telefon recenziran u srpnju, ni s cijenom od 499 dolara nije ostavio posebno dobar dojam. S novom cijenom od 749 dolara, gotovo da ne postoji razlog za njegovu preporuku, izvijestio je The Verge. Za taj iznos kupci mogu nabaviti iPhone 17E ili Galaxy S26 FE, a ostalo bi im i 50 dolara za zlatnu maskicu. Za samo 50 dolara više može se kupiti i stariji top model poput iPhonea 16 ili Pixela 10. Bilo koji od navedenih telefona nudi značajno bolje performanse i korisničko iskustvo od T1 telefona. Osim spomenute memorije, T1 nudi 6,8-inčni zaslon, glavnu kameru od 50 megapiksela, bateriju kapaciteta 5000 mAh i, što je danas rijetkost, utor za slušalice.

Zastarjeli softver bez prave podrške

Iako je telefon dobio određenu podršku od izlaska na tržište, ona je bila minimalna. Do sada je stigla točno jedna softverska nadogradnja, koja je Android sigurnosnu zakrpu pomaknula s verzije iz veljače 2026. na onu iz svibnja 2026. godine. Međutim, uređaj i dalje pokreće Android 15, operativni sustav koji je sada star već dvije godine, što ga čini ranjivim i uskraćuje mu nove funkcionalnosti.

Kontroverze koje prate projekt od početka

Cijeli projekt, koji je Trumpova organizacija na čelu s njegovim sinovima predstavila u lipnju 2025., od samog je početka bio obavijen kontroverzama. Telefon je prvotno agresivno reklamiran sloganom "MADE IN THE USA" (Proizvedeno u SAD-u). No, stručnjaci za opskrbne lance odmah su izrazili sumnju, tvrdeći da bi telefon uistinu proizveden u Americi morao koštati više od tisuću dolara. Tvrtka je kasnije ublažila tu tvrdnju, navodeći da se u Miamiju obavlja samo "finalna montaža". Dodatni problem predstavlja i sama isporuka. Iako je službeno započela još u svibnju, gotovo godinu dana nakon najave, i dalje je nejasno koliko je kupaca zapravo primilo svoje uređaje. Prošlomjesečno izvješće BBC-ja otkrilo je da barem dio kupaca tvrdi kako im naručeni telefoni nikada nisu stigli.

Dio šireg trenda političkog brendiranja

T1 telefon dio je šireg trenda proizvoda koji kapitaliziraju politički identitet Donalda Trumpa. Njegov brend već se ranije vezao uz proizvode poput tenisica, satova pa čak i Biblije. Koncept pametnog telefona prilagođenog određenoj političkoj ideologiji također nije novost. Još 2021. godine na tržištu se pojavio "Freedom Phone", koji se reklamirao kao uređaj usmjeren na privatnost, slobodu govora i trgovinu aplikacija bez cenzure, a dolazio je s predinstaliranim aplikacijama popularnim u konzervativnim krugovima.



*uz korištenje AI-ja