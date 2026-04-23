Tvoje lice zvuči poznato: Honor 600 stigao s poznatim izgledom i adutima u odnosu na iPhone

Honor je najavio modele 600 i 600 Pro, koje naziva "pristupačnim flagshipovima", a njihov dizajn izgleda prilično poznato. Posebno u narančastoj boji, sličnost s Appleovim uređajima je nepogrešiva. A tu sličnost smo vidjeli i sa modelom 600 Lite.

Dizajn ne skriva inspiraciju

Pro verzija čini usporedbu s iPhoneom posebno očitom zahvaljujući trostrukoj stražnjoj kameri - čak ima i isti raspored bljeskalice. Standardni model 600 je tek nešto suptilniji jer mu nedostaje 3,5x telefoto leća koju ima Pro. Honor je zapravo povukao isti potez i s prošlogodišnjim modelom Honor 500, koji je bio inspiriran iPhoneom, no taj je telefon lansiran samo u Aziji.

Inače, na oba modela glavna kamera je od 200 megapiksela, a uz njih se nalazi ultraširoka od 12 i prednja od 50. Pro model ima dodatnu periskopsku telefoto kameru s optičkim zumom od 50 mpx.

Ključne specifikacije i razlike

Iako dizajnom podsjećaju jedan na drugog, dva se modela razlikuju u ključnim komponentama.

Oba telefona imaju IP69K razinu vodootpornosti, što je stroži standard koji uključuje testiranje s mlazovima vode iz blizine. Također dijele OLED zaslone srednje veličine od 6,57 inča i velike baterije od 6.400 mAh, dok verzije za azijsko tržište dolaze s još većim kapacitetom od 7.000 mAh. Oba podržavaju i brzo žično punjenje od 80 W.

Honor 600 Pro, osim dodatne kamere, nudi i podršku za bežično punjenje, što standardni model nema. Pokreće ga snažniji čip Snapdragon 8 Elite, prošlogodišnji Qualcommov flagship, dok se u jeftinijem telefonu nalazi čip srednjeg ranga, 7 Gen 4.

Početna cijena za 600 je oko 560 eura, a za 600 Pro od nekih 670 eura, no još se čekaju točne cijene za naše tržište.

Strategija koja donosi rezultate unatoč kritikama

Ovo nije prvi put da se Honorovi telefoni uspoređuju s Appleovim. Kritičari redovito primjećuju kako se tvrtka u nekim aspektima dizajna oslanja na estetiku koju je popularizirao Apple, što je bio slučaj i s kasnijim modelima poput Magic6 Pro i njegove "Magic Capsule" funkcije, vrlo slične Appleovom "Dynamic Islandu". Unatoč kritikama, Honor bilježi impresivan rast na globalnom tržištu. U 2025. godini zabilježili su najveći rast isporuka pametnih telefona na svijetu, s povećanjem od 11 posto u odnosu na prethodnu godinu, te su ostvarili rekordan tržišni udio u Europi.

*uz korištenje AI-ja