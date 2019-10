Twitter je prelomio, više ne žele 'politiku u svoju butigu'

I dok je Facebook odlučio i dalje sudjelovati u političkoj areni zbog čega se Mark Zuckerberg u već nekoliko navrata preznojavao pred američkim Kongresom objašnjavajući vlastitu politiku i alate kojima Facebook 'moderira' političke rasprave, Twitter je jednostavno odlučio - zatvoriti pipu.

Tu je odluku kroz seriju tvitova objavio sam šef Twittera, Jack Dorsey. Objasnio je da je oglašavanje na internetu veoma moćan alat za korporacije, ali i da ta moć u slučaju politike nosi rizik jer može utjecati na glasanje, a time i na živote milijuna ljudi.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵