'U dobu smo klimatske krize, a vi ste promjena koju trebamo'

Hitno moramo nešto poduzeti oko klime. Plakatom smo htjeli prikazati što mi u školi možemo učiniti za to. Bilo je teško, ali smo se zabavili i pritom osvijestili o problemima, kaže Sara Višak, učenica petog razreda OŠ Đuro Ester iz Koprivnice, jedne od pet pobjednika natjecanja u ovogodišnjem projektu "Prva generacija".

Radi se o projektu koji već tri godine provodi veleposlanstvo Švedske te organizacije civilnog društva WWF Adria, Terra Hub Hrvatska i ODRAZ uz podršku 24sata. Projektom se želi podići razina svjesnosti među mladima i edukatorima o Globalnim ciljevima održivog razvoja koje su države članice UN-a usvojile 2015. godine.

Učenici i učenice su u projektu trebali izraditi plakat koji se odnosi na jedan od 17 Globalnih ciljeva, a pet najboljih plakata ove godine bili su iz Srednje škole Hvar, Srednje škole Antuna Matijaševića Karamanea iz Visa, Prve ekonomske škole iz Zagreba, Škole za medicinske sestre Vrapče i Osnovne škole Đuro Ester iz Koprivnice.

Izrada plakata, osim natjecanja, ujedno je prilika za učenike i da nauče o klimatskim promjenama, zagađenju okoliša, a time i o održivom razvoju kako bi spriječili daljnje probleme s okolišem.

- Naučili smo mnogo toga novoga i bilo je vrlo zanimljivo. Mi smo na plakatu prikazali što mi imamo u školi i što bi još htjeli imati kako bi škola postala energetski samoodrživa. Mi razvrstavamo otpad u školi i mogli bi prve razrede učiti kako se to radi. Također, imamo i školski vrt u kojem sadimo povrće i začine, a otpad bi prenamijenili. Na primjer, sadili bi povrće u stare limenke i staklenke. Imamo i solarne ploče koje nam daju zelenu energiju, a želimo ju dobiti i iz vjetrenjače koju imamo i to putem posebnih bicikala koje bi vozili prije sata tjelesnog kada se zagrijavamo. Time bi svoju energiju pretvorili u električnu. Također, želimo skupljati i kišnicu za naš vrt o kojem brinemo. Smatramo da je to sve pozitivno jer sami vidimo rezultate svoga rada - rekla je Sara.

Na svom plakatu nacrtali su i dvije Zemlje. Jedna je s plavim oceanima i zelenilom kakvu još imamo danas, jedna je sva smeđa, bez oceana. Emil Kukec, koji je sa Sarom i ostalim kolegama sudjelovao na izradi plakata, kaže kako bi sve škole trebale se potruditi i biti samoodržive kako Zemlja ne bi bila "pokvarena".

- Zemlja je prije industrije i svega ovoga bila zelena i čista. Onda smo mi počeli stvarati svoju klimu industrijom koja nam je dala grijače i klima uređaje. Kada bi postali samoodrživi i vratili energiju koju potrošimo, naučili bi opet živjeti u skladu s prirodom kako smo živjeli i prije industrije - rekao je Emil.

Njihova učiteljica, Sanja Antolić, oduševljena je svojim učenicima te dodaje kako se u njihovoj školi svi učenici bave ekologijom, a i sama škola ima zlatni status "Eko škole".

- Djeca već u nižim razredima bave se mnogim projektima. Imamo školski vrt koji smo dobili preko fondova. Brinemo se o njemu, ali moramo priznati, sad je malo u stagnaciji jer nas nije bilo preko praznika. Imamo vrt i oko škole, sortirnice po školi. Također, skupljamo i plastičnu ambalažu, a prošla generacija je čak prodajom skupljene ambalaže pomogla jednoj učenici da si plati maturalno putovanje - rekla je učiteljica Antolić.

Sve škole bavili su se određenim ciljem Globalnog održivog razvoja, a većina njih i problemima koje pogađaju i njihovo mjesto stanovanja.

Tako su se učenici Škole za medicinske sestre Vrapče bavili problemima koji pogađaju Medvednicu, a srednje škole s Hvara i Visa problemom poplavljenosti prilikom jačih oborina, ali i izlovom ribe, nautičkim turizmom te samom prenapučenošću otoka tijekom sezone.

Na predstavljanju pet pobjednika, što je i završni dio projekta "Prva generacija", održan je i panel "Suradnja s mladima za ostvarenje Agende 2030". Na njoj su sudjelovali Roman Ozimec, član autorskog tima pripreme nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama, Dunja meteorologinja RTL-a Hrvatska Dunja Mazzocco Drvar, voditelj razvoja tvrtke IKEA Hrvatska , Hrvoje Dragušica, direktor WWF Adria Hrvoje Dragušica te pokretačica učeničkih prosvjeda za klimu Laura Skala.

Foto: Projekt "Prva generacija"

Svojom raspravom približili su dodatno probleme i održivi razvoj učenicima hrvatskih osnovnih i srednjih škola, te im uputili jasnu poruku: "U dobu smo klimatske krize, vi ste promjena koja nam je potrebna".

Učenike je posebno pozdravila i veleposlanica Švedske u Hrvatskoj Diana Helen Madunić.

- Drago mi je vidjeti toliko ljudi i učenika da su angažirani oko ovih pitanja. Htjela bih čestitati svim pobjednicima. Ovo je već treća godina ovog projekta i zadovoljni smo time. Do sada je u njemu sudjelovalo 100 škola i oko 400 učenika. To je znak da postoji interes i angažman oko održivog razvoja, naročito kod djece i učenika. To je pitanje budućnosti, a ono ostaje na vama. Vi možete stvoriti promjenu koja nam je potrebna za budućnost - zaključila je veleposlanica.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.