U Hrvatskoj 231 prijava online zlostavljanja djece. TikTok morao ukloniti profile

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD), prvi hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu, od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu te poslao 16 obavijesti internetskim platformama zbog čega je TikTok u dva dana riješio osam predmeta i uklonio dva računa i dvije objave.

CNZD-u, u sklopu kojeg djeluje i osječki Centar za sigurniji internet, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je u skladu s europskim Aktom o digitalnim uslugama (DSA) 23. srpnja dodijelio status pouzdanog prijavitelja (trusted flagger). Time je i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao iznimno važna hrvatska institucija u uklanjanju nezakonitog sadržaja s interneta koji ugrožava djecu jer, kako se ističe, pružatelji internetskih platformi i društvenih mreža koje posluju u EU sada zakonski moraju prioritetno i bez odgađanja obrađivati sve obavijesti i prijave CNZD-a.

U Centru ističu da su od stjecanja statusa pouzdanog prijavitelja do 21. rujna na adresu prijavljenu Europskoj komisiji zaprimili najviše prijava protiv platforme Telegram zbog čega su i podnijeli pet obavijesti. Napominju i kako su kanalima koje Centar za sigurniji internet koristi od ranije uputili još 11 obavijesti, osam TikToku, dvije Discordu i jednu Meti za Instagram. Dodaju i kako su se namjenski kanali za pouzdane prijavitelje na tim platformama uspostavljali tijekom rujna, ali Metin još ni sada ne radi.

Sadržaj koji izravno ugrožava djecu

Obavijesti upućene velikim internetskim platformama, ističe se u odgovoru CNZD-a Hini, većinom se odnose na sadržaj koji izravno ugrožava djecu. Na TikToku je tako bila riječ o profilima i objavama kojima se ismijavaju i ponižavaju prepoznatljiva djeca, zatim o objavi koja imenuje djevojčicu i iznosi o njoj tvrdnje seksualne naravi te o dijeljenju fotografija djece bez njihova pristanka.

Discordu i Meti pak su prijavili račune preko kojih se provodila seksualna ucjena i poslužitelj na kojem je seksualni sadržaj bio dostupan maloljetnicima. U CNZD-u ističu i kako su Telegramu prijavili kanale i račune koji nude materijal seksualnog zlostavljanja djece, račun koji prikazuje nasilje i prodaje pristup zatvorenom kanalu, ali i mrežu kanala koja djeci pod krinkom varalica za igre prodaje zlonamjerni softver.

''Rezultati se jako razlikuju od platforme do platforme. TikTok je svih osam predmeta zatvorio u roku od dva dana, šest od njih isti ili sljedeći dan. Uklonjena su dva računa i dvije objave, a u još jednom slučaju TikTok je utvrdio kršenje pravila. Od Discorda i Mete odgovor još nismo zaprimili'', ističu iz Centra u odgovoru Hini.

Dodaju i kako od Telegrama nisu dobili čak ni potvrdu primitka, iako je prva obavijest poslana 3. rujna, a broj prijave po kojem bi se postupanje moglo pratiti Telegram ne dodjeljuje. Osim toga , pojašnjavaju i kako su od kraja srpnja Ministarstvu unutarnjih poslova dostavili i 40 izvješća te niz dopuna o prijavama koje su zaprimili. Konkretno, prema prijavama koje su zaprimili i izvješćima koja su dostavili policiji, najzastupljenije je seksualno zlostavljanje djece, a odmah iza njega seksualna ucjena djece i mladih.

Seksualno zlostavljanje, ucjenjivanje i iskorištavanje

''Od 23. srpnja putem obrasca na csi.hr zaprimili smo 95 prijava, a u 58 od njih prijavitelji su sami odabrali kategoriju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. U 34 prijave navedena je poveznica na Telegram, a u 23 na TikTok. Od 40 izvješća koja smo dostavili policiji, 13 se odnosi na materijal seksualnog zlostavljanja djece, a 11 na seksualnu ucjenu i iskorištavanje, u najmanje šest slučajeva maloljetnika'' ističu u Centru.

Osim toga, navode kako su zaprimljene prijave zbog ismijavanja i ponižavanje djece na TikToku i objavljivanja osobnih podataka djece u Telegram grupama.

U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu prokomentirali su i sredinom rujna predstavljen EU KIDS Act, prijedlog uredbe EU s ciljem zaštite maloljetnika i uvođenja strožih sigurnosnih pravila među kojima je i zabrana pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 godina.

''EU KIDS Act ocjenjujem kao važan prijedlog kojim se snažnije otvara pitanje odgovornosti digitalnih platformi za sigurnost djece. Koliko će taj akt biti učinkovit ovisit će o provedbi, dobna granica može imati smisla ako je provjera dobi pouzdana, razmjerna i štiti privatnost korisnika", rekao je za Hinu voditelj i jedan osnivača CNZD-a Tomislav Ramljak

Naglasio je i kako ograničavanje pristupa pojedinoj platformi samo po sebi ne uklanja nezakonit sadržaj, niti zaustavlja osobu koja pokušava zlostavljati dijete.

Zaštita djece traži jasnu odgovornost i države i platformi

Pozdravio je nedavnu najavu izrade Zakona o zaštiti djece u digitalnom okruženju, ističući kako zaštita djece u digitalnom okruženju zahtijeva jasnu odgovornost države, platformi i svih službi koje rade s djecom. "Prema predstavljenoj najavi, zakon bi trebao biti usklađen s europskim okvirom, a naglasak je na provjeri dobi, prevenciji, edukaciji i podršci djeci i roditeljima'', kazao je Ramljak . No, dodao je i kako će konačnu ocjenu moći dati kada bude dostupan konkretan tekst i kada se vidi kako će se njegove odredbe provoditi te je potvrdio kako je Centar član radne skupine za izradu zakona

''Naš će doprinos bio usmjeren na to da predložena rješenja odgovore na stvarne probleme s kojima se djeca i roditelji susreću, kvalitetu zakona u konačnici će pokazati može li dijete zbog njega dobiti bržu, dostupniju i djelotvorniju zaštitu'', zaključio je.