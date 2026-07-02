Chery je već dobro poznat po širenju kroz više marki. Uz Omodu i Jaecoo, koje su već stigle u Hrvatsku, Lepas je zamišljen kao nešto elegantnija i ambicioznija linija
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U Hrvatsku je stigla nova auto marka. Što je Lepas i što donosi
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Hrvatsko tržište dobilo je još jedan kineski automobilski brend, a ovaj put riječ je o marki koja ne skriva ambicije prema višem dijelu tržišta. Lepas, najmlađi brend unutar Chery Grupe, predstavljen je u Zagrebu, gdje je hrvatski zastupnik Benussi pokazao prvi model s kojim marka kreće u prodaju. Zove se Lepas L8 i riječ je o velikom SUV-u koji cilja na kupce kojima klasični europski modeli postaju preskupi, a od automobila očekuju prostor, bogatu opremu, elektrificirani pogon i snažan vizualni nastup.
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