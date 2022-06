U Hrvatsku stigao Jeep s malo drugačijim hibirdnim pogonom

Jeep Compass od sada ima štedljiviji i ekološki prihvatljiviji pogon. U Hrvatsku je stigla verzija s novim blagim hibridnim pogonom koji je dosta napredniji od konkurentnih blagih hibridnih pogonskih sustava.

Klasični blagi hibridi inače koriste niskonaponske električne sustave do 48V koji blago smanjuju potrošnju goriva poboljšanim start-stop sustavom i/ili pomaganjem električnog motora konvencionalnom. No takvi automobili ne mogu se voziti na struju i prilikom kretanja se odmah pali benzinski motor.

Jeep koristi drugačiji blagi hibridni sustav od 48V koji automobilu omogućava i vožnju isključivo na električni pogon, kao kod klasičnih hibridnih automobila. Kao i kod njih, baterija se puni pomoću regenerativnog kočenja, a doseg električne vožnje je nekoliko kilometara. Jedina razlika u odnosu na klasične hibride je da se na električni pogon može voziti samo pri najmanjim brzinama do petnaestak kilometara na sat. To je posebno korisno u velikim gradskih gužvama gdje auto može faze spore vožnje u koloni odrađivati samo na struju i tako uštedjeti dosta goriva. Dodatna prednost sustava je mogućnost kretanja na struju, što drugi blagi hibridi također ne mogu. I to doprinosi štednji goriva.

Iako u električnom načinu vožnje ne može parirati klasičnim hibridima Jeepov sustav je osjetno štedljiviji u odnosu na druge blage hibride. Također, u odnosu na dosadašnji 1,3-litreni benzinski motor štedljiviji je do 15 posto.

Novi pogonski sustav se sastoji od 1,5-litrenog benzinskog turbo-benzinskog motora sa 130 KS i novog sedmerobrzinskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom. Električni motor je smješten unutar tog mjenjača, a razvija dodatnih 20 KS i 55 Nm.

Automobil s ovim pogonom do 100 km/h ubrza za okruglih 10 sekundi i postiže maksimalnih 193 km/h. Deklarirana kombinirana potrošnja po WLTP-u je 5,6 l/100 kilometara,a mi smo tijekom kratke testne vožnje po centru Zagreba ostvarili prosjek manji do 6 l/100 km što je dobar rezultat. Osjećaj u vožnji je sličan osjećaju vožnje klasičnog hibrida samo što se benzinski motor pali pri osjetno manjim brzinama ili opterećenjima. No prilikom vožnje u velikim gužvama novi Jeepov pogon može biti štedljiv kao i klasičnih hibrid.

Novi blagi hibridni sustav zamijenio je u ponudi 1,3-litreni benzinski motor sa 150 KS. U ponudi i dalje ostaje benzinac obujma 1,3-litara sa 130 KS, dizelski model jednake snage te plug-in hibridne verzije sa 190 i 240 KS. Osnovna cijena verzije s blagim hibridnim pogonom je 269.900 kuna što je dvadesetak tisuća kuna više nego za benzinca i desetak tisuća kuna više nego za dizelsku verziju. Novi pogon nudit će se i u manjem Renegadeu.