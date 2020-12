Novi Suzuki Across je prvi plug-in hibrid ove japanske marke. I sve drugo čini ga potpuno drugačijim od tipičnog Suzukija. Razumljivo jer nastao je na osnovi Toyote RAV 4.

U odnosu na RAV4 redizajniran je prednji dio, a stražnji dio i unutrašnjost ostali su praktično isti. Razlike su jedino znakovi i natpisi. Across je dugačak 464 cm i težak gotovo dvije tone, preciznije 1940 kg.

Pogonski sklop je također preuzet iz Toyote i to znači da Across razvija čak 306 KS. Pogon se sastoji od 2,5-litrenog benzinskog motora sa 185 KS i dva električna motora sa 182 i 54 KS. Sve to rezultira vrhunskim ubrzanjima. Across tako do 100 km/h stiže za samo šest sekundi. Maksimalna brzina nije impresivna te je ograničena na 180 km/h.

Električni doseg s jednim punjenjem baterije vrlo je impresivan za plug in hibride. Dok konkurenti uglavnom imaju doseg do 50 ili 60 kilometara kod Acrossa on iznosi čak 75 kilometara. Deklarirana potrošnja je oko jedne litre benzina na 100 kilometara.

Across je najmipresivniji, najveći i uvjerljivo najsnažniji model kojeg Suzuki nudi u Hrvatskoj. Stoga je logično i najskuplji. Konkretno košta od 407.593 kune što je mnogo više od ostalih Suzukijevih SUV-ova, ali istodobno i na razini plug-in hibridnih konkurenata sličnih karakteristika i dimenzija. Također, serijska oprema je izuzetno bogata, sastavljena po principu 'nema što nema'.