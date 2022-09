U lovu na platine 'ulovio' i svoju igru: 'Htio sam da ima Plitvička jezera i hrvatsku zastavu'

Bilo je to 2018. Taman sam kupio kolekcionarsko izdanje God of Wara, cijena je bila snižena na nekih 700 kuna. Mislim si ja, ako sam već dao toliko novca za igru i figuricu, onda idem na 100 posto prijeći tu igru, onako totalka. Onda sam bio i na godišnjem, i tako sam zapravo počeo s 'platinama'.

Ispričao nam je to Goran Rakić (29) iz Međimurja, gamer koji uvjerljivo drži prvo mjesto u Hrvatskoj po broju osvojenih platinastih PlayStation trofeja. U svijetu je Goran, u trenutku pisanja ovog teksta i prema web stranici za praćenje napretka PSNProfiles, trenutno 90., a uskoro se bliži i jubilarnom 3000. platinastom trofeju.

- Prošle godine napravio sam rekord u Hrvatskoj, osvojio sam 1000 trofeja u jednoj godini, sad bih mogao i više, ali se čuvam za novi God of War: Ragnarok. On će mi biti 3000. platina - kaže nam Goran, gamerima poznatiji pod nadimkom 'OverHypedG'.

Što su zapravo PlayStation trofeji?

PlayStation trofeji ekvivalent su 'Achievementima' na Xboxu, a isti se naziv koristi i na većini gaming platformi na PC-u. Podržavaju ih praktički sve moderne videoigre, a rade na principu da za svaki uspješno odrađeni specifični izazov ili aktivnost unutar videoigre dobijete pripadajući trofej kao svojevrsnu nagradu, što često znači da morate uložiti ogromne količine vremena za jednu videoigru, kako biste je u potpunosti završili.

Kad osvojite sve trofeje za jednu igru, dobivate završni, platinasti trofej. Goran će tako uskoro u potpunosti završiti 3000 igara, a loveći trofeje na PlayStationu, nedavno je 'ulovio' i svoju igru, The Hippo G, čiji platinasti trofej nosi naziv upravo po njegovom gamerskom nadimku.

- Radi se o relativno novoj slovačkoj kompaniji koja mi se prošle godine javila e-mailom, jer su vidjeli da radim YouTube vodiče za osvajanje platina. Počeo sam tako raditi vodiče za njihove igre, pa su me jedan dan pitali želim li igru sa svojim nadimkom - objašnjava Rakić, koji povremeno piše i recenzira igre i za domaći gaming portal FFA.hr.

- Naravno da sam rekao 'da', ali htio sam u igru htio uključiti i Hrvatsku, da ljudi vide otkud sam. Pitali su me što karakterizira Hrvatsku, pa sam se odlučio na Plitvička jezera, i hrvatsku zastavu sa strane. Pošto mi je gaming nadimak 'OverHypedG', odlučili smo da lik igre bude nilski konj koji jede lubenice, a i bio sam tada malo deblji - šaljivo prepričava Goran, koji se u gaming zapravo vratio tek 2017. zahvaljujući tenisu kojim se bavi u slobodno vrijeme.

Prvu igru zaigrao s bratom dok je imao 4 godine

- Mislim da sam iz tenisa pokupio taj natjecateljski duh, pa kad sam dobio prvu platinu, nastavio sam dalje jer sam volio pratiti stanje na ljestvicama. Taj osjećaj da se stalno nešto mijenja i da stalno napreduješ. Čak četiri mjeseca bio sam na 70. mjestu po broju platina u svijetu, ali tu već budu ozbiljniji igrači koje možeš dostići samo ako igraš po cijele dane, a za to ipak nemam vremena, s obzirom da imam posao i da dosta vremena trošim i na YouTube vodiče - nastavlja Goran, koji je gejmati počeo zahvaljujući bratu kad je imao tek četiri godine.

- Brat je uvijek igrao Crasha i druge platformere na PlayStation jedinici, a prva igra koju sam zaigrao bila je Bugs Bunny: Lost in Time. Igrali smo zajedno i PlayStation 2, ali onda sam krenuo u osnovnu, pa u srednju, na faks i jednostavno sam se udaljio od gaminga - prisjetio naš sugovornik.

Lovci na trofeje

I premda je The Hippo G igra prilično jednostavna za osvojiti platinasti trofej, činjenica da ima hrvatske motive i Goranov nadimak, stvara određenu simboliku i važnost za gaming kulturu kao takvu na našim prostorima.

S druge strane, igre poput ove ciljano se rade za tržište 'lovaca na trofeje', gdje je svega u nekoliko minuta moguće osvojiti platinu, objašnjava Goran.

Ipak, on igra sve vrste igara, od malih nezavisnih studija (indie) do visokobudžetnih AAA, a trenutno se s trofejima muči u Assassin's Creed trojci na PlayStationu 3. Mnoge trofeje, pa tako i ove u Assassin's Creedu 3 uskoro će biti nemoguće osvojiti zbog toga što se neki baziraju na mrežnom načinu igranja, a čiji serveri su u sličnim igrama zbog starosti već ugašeni, ili će uskoro biti.

Za neke trofeje koristio i tri monitora u isto vrijeme

Drugi problem je što vrlo mali broj igrača igra te mrežne modove, pa je nemoguće ući u mrežni okršaj, na koji možete čekati satima. Zato je Goran u nekim slučajevima znao takve trofeje skupljati na tri različita monitora, igrajući praktički sam sa sobom, ili pak s igračima koji skupljaju iste trofeje.

Takvo nešto se u gaming rječniku naziva 'boostanje', a znači unaprijed organizirano i međusobno pomaganje u skupljanju trofeja, koje je zbog tehničkih limitacija postalo gotovo nemoguće osvojiti, ističe Goran, koji je zaposlen u ljudskim resursima. Pitali smo ga i koliko je joysticka razbio u svojoj trofejskoj karijeri.

Veliki kolekcionar koji je razbijao i joysticke

- U životu sam ih razbio tri, to bi obično bilo u igrama u kojima mi zbog bugova ne bi priznalo trofej. Ali jednu situaciju posebno pamtim za koju nitko ne bi vjerovao. Bilo je to u Red Dead Redemptionu 2, kad sam za trofej pokušavao uhvatiti tzv. legendarnu ribu. Mislim si, imam sat i pol do posla, ulovim tu ribu i bit ću zadovoljan. Ali na takve ribe morate jako dugo čekati i biti strpljivi. Imaš mehaniku gdje moraš vrtjeti gljivu na joysticku da bi ju ulovio, ali nije se dala. Pa malo pobjegne, pa se opet vrati, prst me bolio i već sam morao na posao. I onda sam ga samo zakucao, raščehnuo se na pola - prisjeća se Goran ne tako opuštajućeg virtualnog pecanja.

Ovaj lovac na trofeje veliki je i kolekcionar, pa se u njegovoj sobi mogu pronaći razni predmeti iz videoigara, od kojih se dobar dio njih može nabaviti samo u Americi. Ipak, figurice i razne kipove uspije nabaviti dosta jeftino s primjerice eBaya, od ljudi koji nisu ni svjesni koliko vrijede, dok najviše sobe nesumnjivo krase predmeti iz Far Cry igara. Sentimentalnu vrijednost mu ipak najviše ima već spomenuto kolekcionarsko izdanje God of War-a, koje je kupio 2018.

Ništa bez Far Cry-a

Međutim, najdraža igra mu je ipak Far Cry 5, a u zadnje vrijeme prebacio se na skupljanje trofeja iz pojedinih serijala videoigara, a posebne muke mu je u Far Cry-u zadavala upravo dvojka. Kao neke od najtežih igara za osvajanje platine, izdvaja još Sekiro, Demons Souls i Predator Hunting Grounds.

- Potrudit ću se da mi 3000. platina bude novi God of War: Ragnarok, što će biti četiri godine nakon što sam osvojio prvu platinu za prvi God of War - zaključio je naš sugovornik, kojem želimo puno sreće da u tome i uspije, s obzirom da Ragnarok zasigurno neće biti nimalo laka platina.