U Peruu pronađen fosil riječnog delfina star 16 milijuna godina

Paleontolog Rodolfo Salas je kazao da je lubanja pripadala najvećem dupinu koji je, po dosadašnjim saznanjima nastanjivao vode Južne Amerike, a bio je dugačak između 3 i 3,5 metra. Nazvan je 'Pebanista yacuruna' po Yacuruni, peruanskome mitološkom biću koje je živjelo u dubokoj vodi.

"Ovaj je dupin u srodstvu s dupinom koji danas živi u indijskom Gangesu", rekao je Salas, dodavši da je fosil onoga pronađenog u Peruu puno veći od svojih živih srodnika iz Azije.

Otkrio je i da su obje vrste dupina ranije živjele u oceanu.

"To im je omogućilo da zauzmu velike oceanske prostore blizu obala Indije i Južne Amerike. I u području Amazonije i u Indiji ove su životinje živjele u slatkovodnim sredinama, no one iz Amazone su, nažalost izumrle, a u Indiji su preživjele", pojasnio je Salas.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Science Advances.

Slivovi rijeka Amazone i Orinoca još uvijek su dom vrste poznate kao amazonski riječni dupin, koji se naziva i ružičasti riječni dupin ili boto.