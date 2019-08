Čak 150.000 djece je dobilo priliku učiti programiranje

Prije pet godina u Hrvatskoj je pokrenut izvaninstitucionalni program Croatian Makers. Projekt koji je pokrenuo poduzetnik Nenad Bakić sa željom da svoj djeci u Hrvatskoj otvori mogućnost učenja u STEM području, u ovih je pet godina okupio 150.000 djece, a uključeno je i više od 3000 nastavnika, stotine škola, te brojnih drugih pojedinaca koji smatraju kako otvaranje STEM područja što veće krugu mladih znači otvaranje mogućnosti da se priključe suvremenim obrazovnim, stvaralačkim i radnim tokovima.

Kako ističe sam Nenad Bakić na svome Facebook profilu, projekt je formaliziran kroz udrugu IRIM - Croatian Makers, koja provodi najveći (izvankurikularni) STEM program u EU, uz veliki niz projekata.

Podrška Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ovaj projekt podržalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te su Croatian Makers program koji se kao izvannastavna aktivnost nudi u brojnim školama, uz svesrdnu pomoć IRIM-a, a Bakić ističe:

- Početno, a i dalje glavno financiranje su naša obiteljska sredstva, zadnjih godina u prosjeku nekoliko milijuna kuna godišnje - najzahtjevnija je bila 2017. sa STEM revolucijom, kada smo u najvećoj crowdfunding kampanji u Hrvatskoj ikada rasporedili micro:bitove u više od 1000 obrazovnih ustanova, i ProMikro kad smo u suradnji s MZO (ministarstvo znanosti i obrazovanja) 'pokrili' 6. razrede u velikoj većini osnovnih škola u Hrvatskoj. Time je de facto uvedeno programiranje u hrvatske škole. Te godine uložili smo (donirali) oko tri milijuna kuna, za usporedbu ova godina smo do sada financirali nešto manje od 1 mil. kn, dakle vjerujem do kraja godine nekih 1,5 milijuna kuna. Upravo su micro:bit nakon kao nacionalne platforme za uvođenje programiranja odabrale Danska, Singapur, Kanada, Norveška i mnoge druge zemlje.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Bakić dalje navodi kako velik dio financiranja dolazi i od partnera poput Googlea i Hrvatskog Telekoma, te brojnih drugih tvrtki i pojedinaca, a u svome pozivu povodom pet godina rada na projektu Croatian Makers, ističe:

- Sada tražimo dodatne partnere za financiranje ovog poduhvata za koji vjerujemo da je fundamentalan za hrvatsko društvo. Prvi razlog je što su iznosi koje sam gore naveo zapravo dosta zahtjevni. No, drugi, važniji razlog je što se radi zapravo o jako malim iznosima s obzirom na sistemski učinak koji, sada je to svakome evidentno, održivo radimo.

Važno je djeci ugraditi kulturu uspjeha

Izuzetno je važno istaknuti volju i doprinos brojnih pojedinaca koji su micro:bit uređaje i mogućnost da uče programirati doveli do nekih od najudaljenijih i najzaostalijih krajeva Hrvatske, a zašto on smatra da je važno otvarati svoj djeci mogućnosti jednakog obrazovanja, Nenad Bakić objašnjava u svome postu:

- Skoro svi u najbogatiji ljudi na svijetu imali su povlaštene startne pozicije. Činjenica da je netko odustao od Harvarda znači najprije da je imao priliku započeti na Harvardu. Zato je važno što više promovirati jednakost prilika, a veliki 'ekvilizator' (izjednačivač) u današnjem svijetu je edukacija. Zanimljivo, zbog globalizacije, edukacija je danas dostupnija na jednaki način svima. Uspjeh u edukaciji, pogotovo STEM edukaciji, gdje se a priori smatra da djeca iz razvijenih zemalja imaju veliku prednost, zato je naročito blagotvoran, pogledajte samo uspjeh ove djece iz jednog od najzaostalijih dijelova Hrvatske, iz Dvora. Djeca koja na ovakav način osjete uspjeh, ne samo da shvaćaju da je sve moguće, nego postaju potpuno ravnopravni svojim vršnjacima iz razvijenih zemalja EU i šire. S obzirom na doseg Croatian Makers, implementaciju dubokog sustava znanja i aktivnosti unutar i izvan kurikuluma, možemo govoriti o stvaranju kulture uspjeha i potpuno novoj Hrvatskoj. Ne govorimo tu o 'robotičarima', 'STEM-ovcima', iako će to biti većina struka sutrašnjice, nego o općim kompetencijama i stavovima koji oblikuju generacije.

Stoga pokretač projekta Croatian Makers poziva sve koji smatraju da financijski ili ulaganjem vlastitog vremena podrže projekt koji, kako on ističe, podržava pružanje jednakih šansi za uspjeh svima, bez obzira na to čime će se u životu baviti.

https://croatianmakers.hr/hr/poduprite/?fbclid=IwAR0I_TtThGiwcxkMnW2Ri4BMUhQ9CswVOdmrNOem8rQSsVviNUcbBr8I7D4

Tema: Bolje obrazovanje 2019.