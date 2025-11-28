VIDEO Rimac o robotaksijima: Trebali smo pokazati 60 prototipova. Evo ih. Svi su tu

Mate Rimac predstavio je najnovije informacije o napretku projekta Verne, robotaksija koji bi trebali donijeti revoluciju u prijevozu u Zagrebu, ali i šire. Osnivač Rimac Grupe potvrdio je da je flota prototipova spremna te je iskoristio priliku kako bi detaljno pojasnio financijsku konstrukciju cijele priče.

Flota od 60 vozila na testiranju

Glavna vijest koju je Rimac podijelio odnosi se na to da stvarno postoje vozila o kojima se dugo pričalo. Prema njegovim riječima, cilj koji je postavljen do prosinca je ispunjen.

- Do dvanaestog mjeseca trebali smo pokazati šezdeset prototipova robotaksija i evo ih. Svi su tu i par više, tu su prototipovi u raznim fazama i za razne namjene - izjavio je Rimac.

Objasnio je kako je toliki broj vozila nužan jer proces razvoja automobila, bilo da je riječ o autonomnom vozilu ili klasičnom automobilu, zahtijeva rigorozna testiranja. Vozila se trenutno koriste za ispitivanje sigurnosti, zračne tunele, provjeru komfora, vibracija, dugovječnosti i potrošnje. Iako je uvjeren da je autonomna vožnja sigurnija od ljudskog faktora, Rimac naglašava da se nesreće nikada ne mogu u potpunosti isključiti.

- Iako smatramo da je robotaksi ili autonomna vožnja sigurnija od ljudskog vozača i postaje sve sigurnija, s vremenom je nemoguće isključiti nesreće. Znači, želimo da, iako dođe do nesreće, za što smatramo da je vrlo mala vjerojatnost, hoćemo da se ne može desiti ozbiljna ozljeda u ovim automobilima - pojasnio je, dodajući kako su neki od prikazanih modela već prošli testove sudara.

Javni novac i investicije

- Često možemo čitati u medijima da smo mi od poreznih obveznika ili ne znam koga dobili 300, 500, čak sam čitao 900 milijuna eura, pa da budemo vrlo precizni i jasni. Mi smo povukli od EU 89,7 milijuna eura za robotaksije - bio je jasan Rimac.

Usporedio je taj iznos s privatnim ulaganjima, istaknuvši kako su privatni investitori uložili 104 milijuna eura specifično u projekt robotaksija, dok je u cijelu Rimac Grupu ušlo više od milijardu eura privatnog kapitala.

- Ukupno smo manje od 10 posto od ukupne investicije koja je ušla u Rimac Grupu povukli iz nekih javnih sredstava - dodao je, naglašavajući da će se sva buduća širenja i razvoj financirati isključivo privatnim novcem.

Od "suludih" ideja do Bugattija u Kerestincu

Rimac se osvrnuo i na put koji je njegova tvrtka prošla, povlačeći paralelu između današnje skepse oko robotaksija i one koja je vladala kada je tek počinjao s električnim automobilima. Priznaje da ideja o Hrvatskoj kao tehnološkom divu može zvučati nevjerojatno, ali podsjeća na dosadašnje rezultate.

- Da je netko prije petnaest godina rekao da će se u Hrvatskoj razvijati i proizvoditi najsnažniji i najbrži električni auti na svijetu, Rimac Nevera, tko god to omalovažavao, to je danas slučaj. Da je netko rekao prije deset godina da će se novi Bugatti razvijati i proizvoditi u Kerestincu, i to bi zvučalo suludo - rekao je Rimac.

Istaknuo je kako su stvorili preko 2000 radnih mjesta u industriji koja u Hrvatskoj prije nije postojala, te da danas razvijaju baterije za gigante poput Porschea i BMW-a.

Zagreb kao poligon za svijet

Iako projekt kreće iz Zagreba, ambicije su globalne. Rimac vidi hrvatsku metropolu samo kao prvi korak u širenju usluge Verne robotaksija na druge europske gradove, a potom i na ostatak svijeta. Za tu ekspanziju bit će potrebne stotine milijuna eura, koje planiraju prikupiti od internacionalnih investitora, baš kao što su financirali izgradnju Rimac Kampusa.

Naglasio je važnost toga da Hrvatska ne bude samo pasivni promatrač tehnoloških promjena.

- Autonomna vožnja i robotaksi će se desiti bez nas i s nama, ali mi u ovom slučaju želimo da aktivno sudjelujemo i budemo jedan važan čimbenik, ako ne u svijetu, bar u Europi - poručio je.

Za kraj, Rimac je poslao poruku ohrabrenja i pozvao na malo više vjere u domaće uspjehe.

Nadam se da ćemo zajedno biti svi malo optimistični i vjerovati jedni drugima malo više - zaključio je Mate Rimac.