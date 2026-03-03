Ugovor s Pentagonom razbjesnio korisnike

Pokušaj kontrole štete na društvenim mrežama

Umjesto uobičajenih demonstracija naprednih mogućnosti svojih AI modela poput alata Sora za generiranje videa, OpenAI je objavio seriju minimalističkih slika s tekstom na crnoj pozadini. U objavi, naslovljenoj "Naš sporazum s Ministarstvom rata", tvrtka pokušava opravdati svoju suradnju s Pentagonom, tvrdeći da njihov ugovor sadrži snažnije sigurnosne mjere od bilo kojeg konkurentskog. "Vjerujemo da naš sporazum ima više zaštitnih mehanizama od bilo kojeg prethodnog sporazuma za povjerljive primjene umjetne inteligencije, uključujući i onaj tvrtke Anthropic", stoji u opisu objave.

Kroz seriju slajdova, OpenAI ističe svoje tri ključne "crvene linije" koje, kako tvrde, ugovor štiti: zabranu korištenja njihove tehnologije za masovni domaći nadzor, zabranu usmjeravanja autonomnih oružanih sustava te zabranu korištenja u automatiziranim odlukama s visokim ulozima, poput sustava "društvenog kredita". Ovim potezom nastoje uvjeriti javnost da su poduzeli sve korake kako bi spriječili zlouporabu svoje moćne tehnologije u vojne svrhe koje narušavaju temeljna ljudska prava.

Žestoka reakcija i širi kontekst

Objava je uslijedila nakon što je OpenAI uskočio u posao koji je njihov glavni rival, tvrtka Anthropic, odbila upravo zbog zabrinutosti oko potencijalne primjene u nadzoru i autonomnom oružju. Ovaj potez izazvao je lavinu kritika, kako izvana tako i unutar same tvrtke, a mnogi su ga prozvali oportunističkim. Čini se da objašnjenje na Instagramu nije postiglo željeni učinak. Komentari ispod objave bili su gotovo jednoglasno negativni, s porukama poput: "Zbogom", "Pretplata otkazana" i "Sam Altman, tako si zao", jasno pokazujući da korisnici ne vjeruju u dobre namjere tvrtke.

Cijela situacija događa se u trenutku dok OpenAI proživljava vrhunac poslovnog uspjeha. Tvrtka je nedavno osigurala rekordnu investicijsku rundu od čak 110 milijardi dolara, predvođenu divovima poput Amazona i Nvidije, čime je njena vrijednost procijenjena na vrtoglavih 730 milijardi dolara. Pod pritiskom javnosti, čak je i izvršni direktor Sam Altman prije nekoliko dana priznao da je sklapanje posla bilo "nespretno" te najavio izmjene ugovora kojima se izričito zabranjuje korištenje alata za domaći nadzor američkih građana.

Dok OpenAI pokušava balansirati između etičkih načela i unosnih državnih ugovora, ova epizoda pokazuje sve veći jaz između tehnoloških divova i povjerenja javnosti. Ostaje za vidjeti hoće li im detaljna objašnjenja i naknadne izmjene ugovora biti dovoljne da poprave narušeni ugled.