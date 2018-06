'Hrvatska ne prolazi skupinu, a naslov prvaka će uzeti Brazilci'

Nekad smo uoči utakmica svjetskog prvenstva čekali prognoze hobotnice Paula, a sada se prate prognoze tuljanice Daisy. No i tehnologija ima što za reći. Nakon što smo vidjeli da je FIFA 18 predvidjela titulu za Francuze, na prognozu se bacila i umjetna inteligencija Goldman Sachsa.

Ako se planirate kladiti na utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu, najveća šansa za dobitak je klađenje na Brazil ili Španjolsku. Barem tako tvrdi umjetna inteligencija.

Na temelju više od milijun simulacija, najveće šanse za naslov svjetskih prvaka ima Brazil. Isto tako, studija koju su radili stručnjaci Goldman Sachsa prognozira da će Engleska doći do četvrtfinala i zatim izgubiti od Njemačke. Isto tako, njihova prognoza naše natjecanje zaustavlja u skupini.

Njihovi sustavi umjetne inteligencije tvrde da će u polufinalu natjecanja, koje počinje u četvrtak u Rusiji, igrati Francuska, Portugal, Njemačka i Brazil.

Goldman Sachs used #AI to simulate 1 million possible World Cup outcomes — and predicted that Brazil would defeat Germany and become the winner. Is it the outcome you want to see? https://t.co/TFSZnKH2nu pic.twitter.com/9ljNV2xDWu