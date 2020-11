Umjetna inteligencija nije bauk: 'Ovaj tečaj svatko treba proći, uči nas da shvatimo novi svijet'

Besplatni tečaj Elements of AI ljude uvodi u osnove umjetne inteligencije i namijenjen je svakome, bez obzira na prethodna znanja, jer kako ističu njegovi pokretači, umjetna inteligencija oblikovat će naš svijet

<p>Rampa koja se podiže kad se približite autom u garaži, navigacija koja će vas preusmjeriti oko gužve ili koliko minuta ćete čekati taksi, sve su to neke od brojnih primjena umjetne inteligencije u našem životu. Ona nije bauk budućnosti ili pojam iz SF filmova, već dio naše svakodnevice, a prognoze su da će upravo ona u sljedećih 30 godina snažno oblikovati svijet i utjecati na to kako će se raspodijeliti svjetska moć.</p><p>Pričaju nam to Mislav Malenica i Jan Štedul iz udruge Cro AI u kojoj su pokrenuli tečaj <strong><a href="https://www.elementsofai.com/">Elements of AI</a></strong> koji danas službeno predstavljaju. Naglašavaju da je tečaj namijenjen baš svakome, bez obzira na tehnološko znanje i dizajnirali su ga da bude pristupačan.</p><p>- Duboko vjerujem da nećeš moći razumjeti ovaj svijet oko sebe, bez da razumiješ osnovne principe umjetne inteligencije. Nećeš znati kako se nešto ponaša bez da razumiješ što je moguće, a što ne. Nije ideja ovog tečaja da postaneš programer - naglašava Mislav Malenica, a Štedul dodaje da si na kraju svega puno pismeniji i bolje i kvalitetnije razumiješ svijet oko sebe i počinješ napokon vidjeti gdje sve na svakodnevnoj razini koristiš umjetnu inteligenciju, a da nisi ni svjestan. </p><p>- Da možemo birati, svatko bi trebao ovo završiti, ali krećemo s jednostavnim ciljem, a to je da u prvoj godini 1 posto populacije (oko 40.000 ljudi) završi ovaj tečaj - rekao je Malenica. </p><p>Razlog je jednostavan. Malenica je ujedno i čelnik kompanije Mindsmiths koja se bavi razvojem rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji i ističe da u cijeloj udruzi misle da je ovo velika prilika za Hrvatsku da bude hrabra i pokuša izgraditi identitet i zauzeti svoje jako mjesto u svijetu. </p><p>- Umjetna inteligencija nije više samo stvar inženjera, 40 posto ljudi kod nas u firmi su humanisti, ljudi bez inženjerske pozadine, psiholozi, sociolozi, psihoterapeuti - rekao je Malenica i dodao da je to dokaz da je AI vrlo inkluzivno područje te istaknuo kako možda mnogi nezaposleni sociolozi ni ne znaju da ih čeka vrlo uzbudljivo područje. Dodaje da tek sad nastaju liječnici, pravnici ili novinari koji razumiju umjetnu inteligenciju, a kad ovladaš osnovama imat ćeš određene vještine koje će se jako tražiti u sljedećih 30 godina. </p><p>- Programeri su samo dio slagalice - rekao je i dodao da se tečajem koji je besplatan i kurikulum mu traje 24 sata demistificira umjetna inteligencija. Žele stvoriti kulturu dijaloga, kako bi što veći broj ljudi shvatio da je ovo samo alat.</p><p>- Ako ga koristimo na pravi način, imat ćemo stotinu prilika kojih nismo bili ni svjesni - kaže Malenica i dodaje da se radi o najboljem tečaju na svijetu koji običnim ljudima otklanja strah i uvodi ih u svijet umjetne inteligencije. Inače, razvili su ga Finci iz tvrtke Reaktor sa Sveučilištem u Helsinkiju. Dok je Cro AI nositelj projekta, Sveučilište u Zagrebu je sveučilišni partner koji je provjerio je li ispravnost kurikuluma u skladu s onim kako se umjetna inteligencija uči i u Hrvatskoj. Sve su preveli zahvaljujući novcu Europske komisije, a u prijevod su uključili i veleposlanstvo Finske. Cijeli tečaj je zamišljen tako da se uči i kroz greške koje se rade, ali tu će biti i mentori koji će pomagati kroz Facebook grupe. </p><p>Oni koji uspješno završe cijeli ovaj tečaj dobit će i certifikat s potvrdom Sveučilišta u Zagrebu i Helsinkiju, a pokretači ističu i da je u procesu dobivanje dva ECTS boda što će biti od velikog interesa za studente. </p><p>- Mislimo da će ovo potaknuti i želju za daljnjim učenjem, koje može biti formalno na nekom od sveučilišta, a surađujemo i sa AI centrom iz Lipika koji je u nastajanju, a bit će tu i prekvalifikacijskih programa u budućnosti - ističu iz Cro AI.</p><h2>Razvijali Andriju, a sada pomažu ljudima s tlakom</h2><p>Mislav nam priča kako je u području umjetne inteligencije već 17 godina te je počeo s radom na Institutu Ruđer Bošković gdje se bavio primjenom umjetne inteligencije u zdravstvu. Kad je shvatio da se ne vidi u svijetu znanosti, pokrenuo je i prvi startup Vingd, bio u Silicijskoj dolini i Berlinu, ali i ističe da je dugo trajao proces traženja gdje bi mogli biti jako dobri iz Hrvatske, a to je posebno područje umjetne inteligencije koja je visokoregulirana i gdje su pogreške jako skupe.</p><p>- To je nešto što na svjetskoj razini malo tko radi, zapravo nitko se nije istaknuo i mislimo da možemo biti jako dobri u ovome i početkom godine smo osnovali Mindsmiths - kaže Malenica i pojašnjava da im je cilj kopirati najboljih stručnjaka, ali ne samo matematički dio, već i emotivnu inteligenciju. Cilj im je to ugraditi u razna rješenja i pomoći ljudima da donose bolje odluke vezano uz svoje zdravlje ili financije, školovanje... Tako su već za klijenta iz Njemačke razvili jedan algoritam koji je na desetak milijuna ljudi dijagnosticirao jednu bolest. U razgovoru mi pričaju i kako će za desetak dana predstaviti i rezultate svojeg najnovijeg prototipa koji bi mogao transformirati zdravstvo.</p><p>U Mindsmithsu su radili i na Andriji, pametnom chatbotu koji je predstavljen na početku pandemije, a ističu da je bio specifičan jer su ga napravili u jako malo vremena i cilj je bio da simulira razgovor s vodećim epidemiologom i pomogne umiriti ljude. Malenica kaže da ga i dalje koriste tisuće ljudi, a odgovorio je na više od milijun pitanja.</p><h2>Kakvu ulogu u svemu ima CroAI?</h2><p>Malenica ističe da okupljaju brojne poduzetnike koji se na neki način bave umjetnom inteligencijom i cilj im je to okrupniti i prenijeti drugima. Ističu tako da imamo tu Rimca, Infobip, Microblink, sve ljude koji imaju viziju i dokazali su da je moguće uspjeti ovdje. Kroz AI landscape su pokazali da je više od 70 startupa u Hrvatskoj na neki način uključeno u umjetnu inteligenciju, ali kako ističu, cilj im je da se Hrvatska fokusira na nekoliko područja u kojima bi pokušali biti najbolji i prepoznatljivi te stvoriti kritičnu masu ljudi koji će reći da je umjetna inteligencija velika prilika za Hrvatsku. Dodaju da žele kroz udrugu stvoriti lice i glas nove Hrvatske i da poduzetnici mogu pokazati da se ovdje može stvarati i imati temelja da i država reagira i pomogne omogućiti da budu najbolji.</p>