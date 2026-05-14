Umjetna inteligencija preuzima NBA doigravanje: Kako vas liga navodi da pitate AI o košarci

Najjača košarkaška liga na svijetu, NBA, tijekom doigravanja 2026. godine snažno gura integraciju umjetne inteligencije u iskustvo gledanja utakmica. Kroz velika partnerstva s tehnološkim divovima, liga je pokrenula ofenzivu koja izravno potiče navijače da u stvarnom vremenu postavljaju pitanja o svemu što se događa na parketu, pretvarajući pasivno gledanje u interaktivni doživljaj.

Googleova "AI Mode" kampanja u glavnoj ulozi

Glavna poluga ove inicijative je obnovljeno partnerstvo s Googleom, koje je rezultiralo velikom marketinškom kampanjom pokrenutom upravo za doigravanje. U nizu televizijskih i digitalnih reklama, zvijezde poput Luke Dončića, Stephena Curryja i Shai Gilgeous-Alexandera koriste Googleovu pretragu s "AI Mode" funkcijom kako bi analizirali poteze i dobili dublji uvid u igru. Nova Googleova kampanja za NBA doigravanje također uključuje i duže video formate za društvene mreže, u kojima Dončić i Giannis Antetokounmpo uz pomoć umjetne inteligencije detaljno raščlanjuju svoje prepoznatljive vještine.

Ideja je iskoristiti već postojeću naviku gledatelja da tijekom utakmice na svojim telefonima traže statistike i informacije o igračima. Kroz više od 50 planiranih integracija uživo tijekom prijenosa na velikim mrežama poput NBC-a, Disneya i Amazon Primea, gledatelji se izravno pozivaju da koriste "AI Mode" i za postavljanje pitanja o akciji na terenu. Na to ih pozivaju i sami komentatori, naravno ako gledaju izvorni prijenos američkih televizijskih kuća. Neka pitanja znaju biti vrlo površna, te se vidi da su meta za njih gledatelji koji još uče osnove košarke. No, ima i puno naprednijih pitanja, kao primjerice 'Zašto je visoki pick and roll toliko uspješan protiv Houstona?', 'Zašto se koristi akcija Španjolska?', i 'Što ekipe dobivaju kada uvedu niske postave?'.

Tiho uveden i chatbot unutar aplikacije

Dok se partnerstvo s Googleom promovira na sva zvona, NBA je zauzeo znatno suptilniji pristup za vlastito rješenje. Unutar službene NBA aplikacije tiho je uveden chatbot pod nazivom "Ask NBA (Beta)". Ova funkcionalnost omogućuje korisnicima postavljanje izravnih pitanja o utakmicama, igračima, timovima, statistikama, pravilima i povijesti lige.

Iako se ne reklamira agresivno, chatbot predstavlja još jedan kanal kroz koji liga želi produbiti angažman navijača. Za razliku od Googleovog alata koji je dio šireg ekosustava pretraživanja, "Ask NBA" je fokusiran isključivo na košarkaški sadržaj unutar službene aplikacije lige.

Dio šire tehnološke strategije

Ovi alati za postavljanje pitanja samo su vrh sante leda u sveobuhvatnoj AI strategiji NBA lige. U suradnji s Microsoftom, kroz njihovu platformu Azure, razvijena je značajka "NBA Insights" koja u stvarnom vremenu nudi sažetke i objašnjenja ključnih trenutaka utakmice, odgovarajući na pitanje "zašto" je neki potez bio važan. Istovremeno, partnerstvo s tvrtkom Amazon Web Services (AWS) donosi potpuno nove, AI-pokretane statistike poput "Defensive Box Score" i "Shot Difficulty", koje kvantificiraju aspekte igre koje je dosad bilo nemoguće precizno izmjeriti. Zajedno, ove inicijative pokazuju jasan smjer lige: korištenje najnaprednije tehnologije kako bi se igra učinila razumljivijom i zanimljivijom za globalnu i digitalno pismenu publiku.

*uz korištenje AI-ja