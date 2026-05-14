VIDEO Cavsima ovo nije pošlo za rukom otkako ih je napustio LeBron. Na korak su do prolaza
Cleveland Cavaliersi su na korak od plasmana u finale Istočne konferencije NBA lige nakon što su sinoć u gostima u petoj utakmici polufinala poslije produžetka sa 117-113 pobijedili Detroit Pistonse i poveli 3-2 u seriji.James Harden postigao je 30 poena uz osam skokova i šest asistencija, a Donovan Mitchell 21, uključujući sedam u produžetku.
Max Strus imao je 20 poena i osam skokova, a Evan Mobley 19 poena, osam skokova i osam asistencija za Cavalierse, koji su izgubili svih pet prethodnih gostujućih utakmica doigravanja ovog proljeća. Harden je odigrao u srijedu svoju 185. utakmicu doigravanja, 50. s najmanje 30 poena, ali još uvijek traži svoj prvi naslov prvaka. Cade Cunningham predvodio je Pistonse s 39 poena, sedam skokova i devet asistencija, dok je Daniss Jankins ubacio 19 koševa.
Na početku zadnje četvrtine Cleveland je vodio s četiri koša, ali je Detroit odgovorio serijom 15-2 i poveo sa 100-91 nešto manje od četiri minute prije kraja. Cleveland je promašio prvih devet šuteva u četvrtini prije nego što se oporavio pred kraj, na kraju izjednačivši na 103-103 nakon dva slobodna bacanja Mobleyja 45,2 sekunde prije kraja.
Cavaliersi su imali priliku za pobjedu, ali nisu uspjeli uputiti šut u svom posljednjem napadu prije isteka vremena čime je utakmica odvedena u produžetak. Cleveland je preuzeo kontrolu na početku produžetka, postigavši devet od prvih 11 poena i povevši 112-105.
Cunninghamov šut smanjio je zaostatak Detroita na 113-111 25,9 sekundi prije kraja, ali Cavaliersi su smanjili zaostatak na liniji slobodnih bacanja. Harden i Mobley su zajedno pogodili četiri od šest slobodnih šuteva u posljednjim sekundama.
Šesta utakmica serije igra se u petak navečer u Clevelandu. Pobjeda Cavaliersa vodi Cleveland u finale Istočne konferencije protiv New York Knicksa. Ako Detroit pobijedi igra se sedma utakmica na njihovom terenu u nedjelju.
Pistonsi, koji su vodili u seriji 2-0 prije nego što su izgubili tri utakmice zaredom, traže svoj prvi nastup u konferencijskom finalu od 2008. godine. Cavaliersi nisu došli do ove faze od 2018. zadnje sezone koje je za njih odigrao LeBron James.
