Umjetna inteligencija uvest će velike promjene u naše živote

Daria Brashkina iz Microsofta govorila je u srijedu na WinDays konferenciji o etičnosti u umjetnoj inteligenciji i predstavila Microsoftova načela za etičku umjetnu inteligenciju.

- Kao i sva napredna tehnološka dostignuća, umjetna inteligencija donijet će ogromne promjene u našu svakodnevicu – kazala je Brashkina.

Pričala je o prednostima i nedostacima koje nam donosi AI (umjetna inteligencija) i dotakla se vrlo aktualne teme – pitanja etike u korištenju umjetne inteligencije. Brashkina ova načela uspoređuje s Hipokratovom zakletvom koju polažu liječnici te posebno ističe osjetljive scenarije poput uskraćivanja posljedičnih usluga, rizik od moguće štete i udar na ljudska prava.

Foto: Promo

Davor Aničić iz Styrije govorio o primjeni metoda dubokog učenja u domaćeg digitalnom izdavaštvu. U to područje, hrvatska podružnica Styrije ušla je kako bi spriječila da većina novca od digitalnog oglašavanja završi u rukama nemedijskih tvrtki, kao to je to slučaj u SAD. Jedan od projekata u ovom području bilo je vizualno pretraživanje, koje je sredinom 2016. godine implementirano na Styrijinom malom oglasniku u Austriji - što je predstavljalo prvu primjenu vizualnog pretraživanja na malim oglasnicima u svijetu. Navedeno pretraživanje umanjilo je broj klikova potreban za dolazak do prave kategorije, a točnost rezultata 90,2 posto.

Drugi projekt koji je Styria razvila uz pomoć 500.000 dolara Googleove stipendije, bavi se Natural Language Processingom koji se koristi na news portalima, a dio tog projekta je i sustav za automatizaciju tagova koji je trenutno u produkciji.

Foto: Promo



- Ljudi i razvoj soft skillsa su ključni faktori digitalne transformacije - rekao je Robert Preskar iz tvrtke Rimac automobila. Preskar je u svom predavanju govorio o digitalnoj transformaciji u toj tvrtki i promjenama koje su proveli kako bi ubrzali i pojednostavnili razne procese u tvrtki. Nagli porast broja zaposlenika od 200-ak do iznad 500 prisilio je tvrtku da kreira razne mikroalate odnosno aplikacije koje su pojednostavnile komunikaciju i ubrzali rješavanje problema koji se pojavljuju na dnevnoj razini - poput putnih naloga, izrade posjetnica i slično. Jedan od zaključaka tvrtke je da dodatni napor u smjeru boljeg korisničkog iskustva pri izradi mikroaplikacija donosi manju potrebu za edukacijom i olakšava njihovo korištenje.