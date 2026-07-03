AUU Procurile cijene novih preklopnih Samsung telefona

Samsung će, prema svemu sudeći, 22. srpnja na velikom Unpacked događaju u Londonu predstaviti cijelu paletu novih uređaja. Očekuju se Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra 2. Iako do službenog predstavljanja ima još vremena, zahvaljujući informacijama koje su procurile iz maloprodajnih kanala, već sada imamo uvid u europske cijene za cijelu nadolazeću liniju. Upozorenje: svi novi uređaji bit će navodno skuplji od svojih prethodnika.

Značajno poskupljenje preklopnih telefona

Čini se da Samsung ove godine uvodi jasnu podjelu u svojoj Fold seriji. Na tržište stižu dva modela: Galaxy Z Fold8 Ultra, koji je izravni nasljednik prošlogodišnjeg Fold7 modela, i nešto povoljniji, ali širi Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 Ultra startat će s cijenom od 2199 eura za osnovni model s 256 GB memorije, što je za sto eura više u odnosu na početnu cijenu Fold7. Za one koji žele više prostora, model s 512 GB koštat će 2399 eura, što predstavlja povećanje od 180 eura. Najopremljenija verzija s jednim terabajtom (1 TB) pohrane dosegnut će cijenu od čak 2799 eura, što je za 280 eura više nego lani. Ovaj premium model trebao bi donijeti i najnaprednije specifikacije, uključujući glavnu kameru od 200 megapiksela, veću bateriju kapaciteta 5000 mAh s bržim punjenjem od 45 W te zaslon više rezolucije.

Drugi model, Galaxy Z Fold8, bit će pozicioniran kao nešto pristupačnija opcija. Njegova glavna prednost trebala bi biti širi vanjski zaslon, čime se ispravlja jedna od čestih zamjerki korisnika prethodnih generacija. Početna cijena za ovaj model s 256 GB memorije iznosit će 1999 eura. Verzija s 512 GB koštat će 2199 eura, dok će model s 1 TB pohrane stajati 2599 eura.

Popularni preklopni telefon u "školjka" formatu, Galaxy Z Flip8, također će poskupjeti. Prema informacijama koje su procurile, model s 256 GB memorije koštat će 1299 eura, što je sto eura više od prethodnika. Snažnija verzija s 512 GB imat će cijenu od 1499 eura, odnosno 180 eura više nego Flip7. Očekuje se da će Flip8 donijeti tanji i lakši dizajn, uz zadržavanje glavne kamere od 50 megapiksela, a pokretat će ga novi Exynos 2600 čip.

Skuplji i pametni satovi

Trend rasta cijena nije zaobišao ni Samsungove pametne satove. Najnapredniji model, Galaxy Watch Ultra 2, bit će osjetno skuplji. Verzija s LTE povezivanjem koštat će 749 eura, što je povećanje od 50 eura u odnosu na prvu generaciju. Ipak, ovo poskupljenje opravdano je značajnim nadogradnjama. Glasine govore o ogromnoj bateriji kapaciteta 800 mAh (u usporedbi s 590 mAh kod prethodnika), što bi moglo osigurati i do tri dana autonomije. Uz to, očekuje se novi Snapdragon Wear Elite procesor za bolje performanse i energetsku učinkovitost, kao i otpornije kućište sa safirnim staklom i vodootpornošću do 10 ATM.

Standardna serija satova, Galaxy Watch9, također će biti skuplja. Manji model od 40 mm koštat će 409 eura, što je 40 eura više nego Watch8. Veća verzija od 44 mm imat će početnu cijenu od 459 eura. Ukoliko kupci žele i LTE povezivost na Watch9 modelu, trebat će izdvojiti dodatnih 30 eura. Ovi modeli predstavljat će inkrementalnu nadogradnju, vjerojatno s novim i učinkovitijim procesorom Exynos W1000.

*uz korištenje AI-ja