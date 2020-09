Uživo: Pratite konferenciju Poduzetnički mindset 2020.

Sudionici i predavači imaju izniman životni i poslovni mindset. Prateći njihove priče, vidimo da poduzetnike ne čini odluka o pokretanju tvrtke, nego sve što su na svom vizionarskom putu stvorili kao novu vrijednost

<p>U organizaciji medijske platforme “Poduzetnik” i programskog partnera EY Hrvatska, u tijeku je konferencija “Poduzetnički mindset” 2020., na kojoj će svoje poduzetničke i životne uspjehe, izazove i avanture ispričati mnogi hrvatski i strani poduzetnici uz goste iznenađenja.</p><p>Kao i na proteklim konferencijama, svi sudionici i predavači imaju izniman životni i poslovni mindset. Prateći njihove priče, vidimo da poduzetnike ne čini tek jedna odluka o pokretanju tvrtke. Čini ih sve ono što su na svom vizionarskom putu stvorili kao novu vrijednost; čini ih ona toliko potrebna razlika koju donose društvu u kojem žive; čini ih strast prema rješavanju određenih problema i snažna želja za uspjehom; čini ih razmišljanje izvan okvira i hrabar izlazak iz zone komfora; čini ih sklonost izazovima i avanturi u kojoj na intenzivan način uče o sebi i drugima ono što ne bi mogli nigdje drugdje naučiti.</p><p>I u tom su dijelu priče svi poduzetnici svijeta povezani nevidljivom niti svoga mindseta na osnovi kojeg se nadaleko prepoznaju i uvezuju. Zato slobodno možemo poznatu izreku o moru, stavi prst u more… parafrazirati u: Stavi prst u poduzetništvo i povezan si s cijelim svijetom!</p><p>Pratite nas, uključite se, oslobodite svoju poduzetničku maštu, stavite prst u more Poduzetničkog mindseta 2020. i povežite se s cijelim svijetom!</p><p>Cijeli program konferencije pogledajte <strong><a href="https://mindset.poduzetnik.biz/">OVDJE.</a></strong></p><p><strong>Orlando Lopac</strong>, poduzetnik i vlasnik „Orlando Fitness Grupe“, otvorio je program konferencije emocionalnim govorom u kojem je, čini se, napomenuo nešto što bi mogao biti provodni motiv konferencije - zajedništvo. <br/> - Definicija uspjeha nije ista danas i prošle godine. Samo zajedničkim radom ćemo moći zadržati tržište, surađivati s konkurencijom, a najbitnije, treba ostati čovjek u teškim vremenima. Bit će teško preživjeti na tržištu no treba naći balans između realno mogućeg i prihvatiti izazov nemogućeg, treba krenuti lagano, uzlazno i vjerovati da uz pomoć zajednice možemo izaći iz krize i teškog stanja - rekao je Lopac.</p><p>Poduzetnik je rekao kako je njega kroz život vodio inat kojeg je pretvorio u strast.<br/> <br/> -Pronašao sam mnogo strasti u životu i nikad od njih nisam odustajao već sam educirao druge ljude o tome, a ja sam prelazio na nešto drugo. Niti jednu fazu života nisam izgubio i baš zato sve njih nudim u fitness centrima. I na kraju dođe svijest o tome što ustvari želiš. Shvatio sam da želim služiti drugima - objasnio je Lopac i poručio gledateljima da pronađu svoju motivaciju.</p><h2>Upornost, znatiželja i izdržljivost kao osobine poduzetnika</h2><p>Predsjednik uprave EY Hrvatska <strong>Berislav Horvat </strong>razgovarao je s poduzetnikom<strong> Matom Rimcem</strong>. I Horvat je rekao kako dolazi vrijeme na tržištu kada će poduzetnici, vlada, nevladini sektori i svi drugi zainteresirani morati raditi zajedno i fokusirati se na dugoročno kreiranje vrijednosti. <br/> U intervju jedan na jedan, Rimac i Horvat istaknuli su upornost, znatiželju i izdržljivost kao glavne osobine koje poduzetnik u početku stvaranja posla treba imati.</p><p><br/> -Ja bih još dodao priprema, profesionalnost i briga o detaljima - rekao je Mate Rimac. Dodao je i kako prilikom biranja suradnika uvijek gleda na potencijal kojeg neki suradnik pruža.</p><p><br/> -To je za mene skalabilnost, gledaš nešto što je danas X sutra može biti X puta 10. Gledaš potencijal da nešto može postati puno veće i da ima tehnički iskorak. Rimac je spomenuo i kako je spojio Infinum i Porsche Digital u Zagrebu koji pokreću tvrtku za razvoj softvera namijenjenog auto industriji i time potvrdio važnost zajedništva na tržištu. </p><h2>Budućnost mode je u avatarima koje ćemo oblačiti u odjeću</h2><p><strong>Ksenija Vrbanić</strong>, vlasnica Xenia Designa i <strong>Sasa Cvetojević</strong> (MBE Adriatic) u intervju jedan na jedan razgovarali su o svojim poduzetničkim putevima.</p><p>Vrbanić i Cvetojević istaknuli su kako netko krizu iskoristiti kao izgovor, a netko za razvoj. Ksenija smatra kako je najbitnije poslovanje prilagoditi tržištu. Iskoristila je krizu kako bi pokrenula market koji se temelji na virtualnoj stvarnost. </p><p><br/> -U početku krize bilo je najbitnije razmisliti što to ljudi trebaju i žele. Ljudi su bili doma, nisu imali potrebu za sređivanjem što znači da je ljudima trebao poluproizvod koji je jeftin i dobro izgleda. Omogućili smo na web shopu da ljudi sami mogu kreirati kombinacije na avataru iz ugodnosti svojih fotelja. Više nije potrebno otići u dućan po odijelo, uzimati mjere, dovoljno je sve upisati i prilgođeno dolazi na kućna vrata - objasnila je Vrbanić.</p><p><br/> Natjecateljski duh Ksenija smatra ključnim u poduzetništvu iako kaže kako ljudi često imaju pogrešnu sliku kako je profit najbitniji. Napominje je kako je novac samo sredstvo koje prirodno dolazi radom.</p><p><br/> -Kad nemaš stvaralačku ideju onda is mrtav - zaključila je. Predstavila je i svoju viziju mode u budućnosti.</p><p><br/> - U budućnosti moda neće zagađivati planet, neće se trošiti ni ljudski ni prirodni resursi. Odjeće na svijetu ima za 50 godina, redizajnirat ćemo postojeće stvari, bit ćemo kreativni. Vraćamo se na početak - rekla je i dodala kako ćemo odjeću imati na mobitelima, vlastite ćemo avatare oblačiti u odjeću.</p><h2>'Iskrenost je postao moj imperativ'</h2><p><strong>Many Stul</strong> u razgovoru s <strong>Emilom Tedeschijem </strong>istaknuo je važnost pokušajana tržištu koje potecijalno donosi promašaj međutim dio je posla koji se treba prihvatiti. Rekao je i kako je bio ljutit kada je doznao da je milijunaš jer nije htio da se o tome piše u medijima.Smatra kako su iskrenost i dosljednost najbitnije osobine u poduzetništu.</p><p><br/> - Ako želim da mi netko vjeruje, ja moram biti potpuno iskren. U trenu kada nekome slažeš odnos više nikada neće biti isti. Iskrenost i povjerenje su postali moj imperativ - zaključio je Stul i dodao kako ljude treba tretirati kako želiš da se tebe tretira.</p><p> Jakov Urbanke iz HSM Informatike u govoru je komentirao kako će se poduzetnici morati osloniti na sebe da bi izašli iz krize.</p><p><br/> - Požrtvovnost i zalaganje poduzetnika su osobine zbog kojih će uspjeti preživjeti krizu. Ne možemo računati ni na koga drugog - rekao je.<br/> </p><p><br/> </p>