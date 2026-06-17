Najbolji način za izbjegavanje skupih popravaka je pravilna briga i prilagođen stil vožnje. No što ako do kvara ipak dođe?
Vaš dizelaš gubi snagu i troši više? Vodič za spas DPF filtera
Gotovo svaki vlasnik modernijeg dizelskog vozila susreo se s žutom ili narančastom lampicom upozorenja na instrumentnoj ploči koja signalizira problem s DPF-om. Filter čestica čađe, ili DPF (Diesel Particulate Filter), ključna je komponenta ispušnog sustava čija je zadaća smanjiti emisiju štetnih tvari i zadovoljiti stroge ekološke norme. No, ono što je zamišljeno kao ekološko rješenje, za mnoge vozače postalo je izvor glavobolja i neočekivanih troškova. Problem je posebno izražen kod vožnje u gradskim uvjetima, gdje kratke relacije i niske brzine sprječavaju sustav da obavi svoj najvažniji zadatak - samočišćenje. Ignoriranje upozorenja može dovesti do ozbiljnih i skupih kvarova na motoru.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+