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Vaš dizelaš gubi snagu i troši više? Vodič za spas DPF filtera

Piše Autostart,
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Vaš dizelaš gubi snagu i troši više? Vodič za spas DPF filtera
Foto: Ruben de Rijcke/Wikimedia

Najbolji način za izbjegavanje skupih popravaka je pravilna briga i prilagođen stil vožnje. No što ako do kvara ipak dođe?

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Gotovo svaki vlasnik modernijeg dizelskog vozila susreo se s žutom ili narančastom lampicom upozorenja na instrumentnoj ploči koja signalizira problem s DPF-om. Filter čestica čađe, ili DPF (Diesel Particulate Filter), ključna je komponenta ispušnog sustava čija je zadaća smanjiti emisiju štetnih tvari i zadovoljiti stroge ekološke norme. No, ono što je zamišljeno kao ekološko rješenje, za mnoge vozače postalo je izvor glavobolja i neočekivanih troškova. Problem je posebno izražen kod vožnje u gradskim uvjetima, gdje kratke relacije i niske brzine sprječavaju sustav da obavi svoj najvažniji zadatak - samočišćenje. Ignoriranje upozorenja može dovesti do ozbiljnih i skupih kvarova na motoru.

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