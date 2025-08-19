Obavijesti

Velika novost na Spotifyju: I vi možete postati DJ uz novi alat

Foto: Spotify

Spotify testira novu Mix značajku za glatke prijelaze između pjesama! Premium korisnici mogu se osjećati kao DJ-evi uz prilagodljivu glazbu...

Spotify uvodi novu značajku koja bi mogla promijeniti način na koji korisnici slušaju glazbu na platformi. U beta verziji, trenutno dostupnoj „odabranim Premium korisnicima“, pojavila se opcija Mix, koja omogućuje prilagođavanje prijelaza između pjesama unutar playliste.

Umjesto naglog završetka jedne pjesme i početka druge, ova funkcija nudi glatke prijelaze. Korisnici mogu odabrati automatsko miksanje ili ručno podešavati elemente poput glasnoće, ekvalizacije i efekata, uz vizualizaciju valnih oblika i ritma. Na taj način moguće je stvoriti jedinstvene prijelaze između pjesama, od jednostavnih fade-out efekata do složenijih kombinacija.

Foto: Spotify

Osim što obogaćuje osobno iskustvo slušanja, značajka bi mogla biti korisna i u društvenim situacijama, kada korisnici žele stvoriti dojam DJ seta, bez potrebe za korištenjem profesionalnih programa poput Apple Logic Proa, Reapera ili Audacityja.

Spotify je potvrdio da će Premium korisnici moći i surađivati na miksanim playlistama, no za sada nije poznato kada će ova opcija biti dostupna široj javnosti, niti koji točno korisnici trenutno imaju pristup. Tvrtka navodi kako je potrebno imati ažuriranu verziju aplikacije, no ni sami novinari u Velikoj Britaniji zasad nisu mogli pristupiti opciji.

Foto: Spotify

Korisnici koji imaju pristup Mix značajci vidjet će je u alatnoj traci vlastitih playlista. Osim opcije „Auto“, dostupni su i unaprijed postavljeni prijelazi poput „Fade“ ili „Rise“. Nakon što se završi uređivanje, playlistu je moguće spremiti s odabranim miksom, dok se pritiskom na gumb „Mix“ opcija prijelaza može jednostavno uključiti ili isključiti.

Za sada ostaje pitanje kada će svi Premium korisnici dobiti priliku testirati ovu funkciju, ali jasno je da Spotify ovim korakom želi dodatno zadržati korisnike i učiniti glazbeno iskustvo još interaktivnijim.

