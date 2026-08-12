VELIKA PROMJENA: Claude uvodi skrivene vodene žigove u svoje AI generirane tekstove!

Tvrtka Anthropic, koja razvija modele umjetne inteligencije, potvrdila je da će uvesti vodeni žig u sav tekst koji generiraju njezini sustavi, uključujući popularni model Claude. Ovaj potez, usmjeren na povećanje transparentnosti i suzbijanje dezinformacija, izravan je odgovor na nove europske propise koji su stupili na snagu 2. kolovoza 2026. godine.

Prilagodba europskom Aktu o umjetnoj inteligenciji

Glavni pokretač ove odluke je Akt o umjetnoj inteligenciji Europske unije, točnije članak 50 koji se odnosi na transparentnost. Propis nalaže da pružatelji generativnih AI sustava moraju osigurati da su njihovi rezultati označeni u strojno čitljivom formatu kako bi se mogli identificirati kao umjetno stvoreni. Cilj je pružiti jasnoću korisnicima kada komuniciraju s umjetnom inteligencijom te suzbiti širenje deepfake sadržaja.

Potreba za ovakvim mjerama postala je očita nakon što su se brojne platforme suočile s kritikama zbog neoznačenog AI sadržaja. Primjerice, AI glazbena platforma Suno najavila je označavanje pjesama nakon niza pravnih izazova, dok se i servis za newslettere Substack udružio s tvrtkom Pangram kako bi označio AI-generirani sadržaj. Anthropic se ovim potezom pridružio drugim tehnološkim divovima poput tvrtki Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI i Synthesia, koje su se također obvezale na poštivanje europskih pravila.

Kako funkcionira nevidljivo označavanje

Vodeni žig koji Anthropic uvodi nije vidljiv ljudskom oku. Umjesto toga, riječ je o "neprimjetnom" signalu koji se ugrađuje u statističke obrasce samog teksta, utječući na suptilne elemente poput izbora riječi ili redoslijeda rečenica. Tehnologija će se automatski primjenjivati na sve modele objavljene nakon 2. kolovoza, a tvrtka je najavila da će podršku proširiti i na starije modele. Za datoteke poput slika i dokumenata, Anthropic će koristiti otvoreni standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) za dodavanje potpisanih metapodataka otpornih na neovlaštene izmjene.

Kompanija je u ažuriranoj objavi na svojoj stranici za podršku pojasnila kako će žig funkcionirati: "Budući da je vodeni žig dio teksta, on će putovati s tekstom kada se kopira i zalijepi na drugo mjesto te može opstati i nakon određenih izmjena. Označavanje će se primjenjivati na razini modela, što znači da će biti prisutno bez obzira na to s kojeg Claude proizvoda ili platforme tekst dolazi".

Sama ideja skrivanja informacija unutar digitalnog sadržaja, poznata kao steganografija, nije nova, no njezina primjena na tekst predstavlja jedinstven izazov. Za razliku od slika, gdje se podaci mogu suptilno izmijeniti bez da ljudsko oko to primijeti, tekst je znatno sažetiji medij, što otežava ugradnju žiga bez utjecaja na kvalitetu. Kao odgovor na zabrinutost javnosti, iz Anthropica su potvrdili da će korisnicima ponuditi i API za detekciju, pomoću kojeg će i sami moći provjeriti postoji li vodeni žig u tekstu.

Zabrinutost korisnika i tehnička ograničenja

Ova je najava izazvala i značajnu zabrinutost među korisnicima. Na društvenim mrežama izrazili su bojazan da bi njihov rad mogao biti nepravedno označen kao AI generiran, osobito kada koriste alate za pomoć pri lektoriranju ili formatiranju. Kritičari tvrde da sustav koji proizvodi "slab pozitivan signal i beznačajan negativan signal" može biti zloupotrijebljen. To znači da bi škole, poslodavci i platforme mogli koristiti prisutnost žiga kao konačan dokaz korištenja umjetne inteligencije, što bi moglo dovesti do lažnih optužbi. Iz Anthropica i sami priznaju da odsutnost vodenog žiga nije konačan dokaz da je tekst napisao čovjek, kao što ni njegova prisutnost ne objašnjava u potpunosti opseg u kojem je AI sudjelovao.

Globalni trend prema transparentnosti

Potez Anthropica dio je šireg globalnog trenda. Kina je, primjerice, u rujnu 2025. uvela propise koji nalažu da sav AI generirani sadržaj mora biti jasno označen, i to vidljivim oznakama za korisnike i tehničkim identifikatorima u metapodacima. U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji jedinstveni savezni zakon, ali su u tijeku brojne inicijative na državnoj razini, poput Kalifornijskog Akta o transparentnosti umjetne inteligencije. Na saveznoj razini također su predstavljeni prijedlozi zakona koji bi Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) zadužili za razvoj smjernica za vodene žigove. Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno nema specifične zakone koji zahtijevaju označavanje, no o toj se temi aktivno raspravlja.











*uz korištenje AI-ja