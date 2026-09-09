VELIKI PLANOVI Google ulaže 13 milijardi dolara u AI u Finskoj

Google je u srijedu objavio da će u iduće dvije godine uložiti najmanje 13 milijardi eura u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju u Finskoj, a s energetskom kompanijom Fortum sklopio je i dugoročni ugovor o kupnji nuklearne energije.

Ugovor s Fortumom predviđa mogućnost kupnje do polovine posto struje koju proizvede jedna od dvije finske nuklearne elektrane, i to kroz razdoblje od 22 godine, poručio je Fortum u zasebnoj objavi.

"To je prvi Googleov ugovor o nuklearnoj energiji izvan Sjedinjenih Američkih Država i smatramo ga ključnim dijelom naših planova u Finskoj", rekla je novinarima u Helsinkiju glavna direktorica za investicije američkog diva Ruth Porat.

Fortum i Google također će istražiti mogućnosti razvoja novih nuklearnih i obnovljivih izvora energije u Finskoj, objavile su kompanije.

Nuklearna energija spada među prednosti Finske i privlači kompanije poput Googlea, Microsofta i vlasnika TikToka ByteDancea, koje traže lokacije za podatkovne centre, nastojeći pritom ograničiti troškove energije i ispuniti klimatske ciljeve.

Ambiciozni Googleovi planovi

Googleova krovna tvrtka Alphabet povećala je ove godine plan kapitalnih ulaganja na između 195 i 205 milijardi dolara kako bi pratila sve veću potražnju za računalnim kapacitetima.

Google je istaknuo da je ulaganje u Finskoj najveće otkada posluju u Europi.

Ulaganja će obuhvatiti podatkovne centre, poboljšanje elektroenergetske mreže te projekte čiste energije i baterijskih sustava koji će podržavati usluge poput Geminija, Pretraživanja, Karti i YouTubea, navodi Google.

"Nova digitalna infrastruktura bit će osnova za finsku i širu europsku spremnost za primjenu digitalnih tehnologija i za razvoj umjetne inteligencije", objavila je kompanija.

Ulaganja predviđena za 2027. i 2028. godinu trebala bi tijekom izgradnje povećati finski BDP za oko 3,6 milijardi dolara, a nakon puštanja objekata u rad trebala bi godišnje osiguravati oko 7000 radnih mjesta, objavio je Google.

Finski premijer Petteri Orpo odluku Googlea ocijenio je "jasnim dokazom da Finska ima brojne prednosti za privlačenje takvih ulaganja".

"Vrijednost podatkovnog gospodarstva daleko nadilazi izravna ulaganja, jer potiče inovacije te istraživanje i razvoj", dodao je.

Fortum je naveo da dugoročni ugovor o kupnji električne energije osigurava ekonomsku sigurnost potrebnu za produljenje radnog vijeka i modernizaciju nuklearne elektrane Loviisa do 2050. godine. Elektrana se nalazi u blizini Googleova podatkovnog centra u Hamini.

Osim obilja električne energije s niskom emisijom štetnih plinova, Finskoj u privlačenju ulaganja pomaže i hladna klima jer smanjuje količinu energije potrebnu za hlađenje podatkovnih centara, napominje Reuters.