Obavijesti

News

Komentari 3
Zgodna plavuša iz vojske SAD-a je zaludjela Trumpove pristaše. Nude joj brak. A sve je laž..

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Twitter (AI generirani sadržaj), Canva

Ukratko, ona je sve što konzervativna Amerika obožava: plavokosa, naočita pripadnica vojske, velika obožavateljica Trumpa i MAGA pokreta... Samo što nije stvarna.

Druži se s Leom Messijem i Donaldom Trumpom, drži govore ispred svjetskih čelnika, Trump sluša sve što ima za reći, a kad završi dan, nestašno se hrva s prijateljicama iz vojske na krevetu... Ukratko, ona je sve što konzervativna Amerika obožava: plavokosa, naočita pripadnica vojske, velika obožavateljica Trumpa i MAGA pokreta...

Ima samo jedna problem, Jessica Foster nije stvarna...

Profil pod korisničkim imenom @jessicaa.foster pojavio se krajem 2025. godine na Instagramu i odmah privukao pažnju savršeno skrojenim sadržajem. Fotografije i videozapisi prikazivali su mladu ženu u vojnoj uniformi na palubama ratnih brodova, pored moćnih lovaca F-22 Raptor, ali i u nevjerojatnim susretima sa svjetskim vođama. 

Njezini su pratitelji mogli vidjeti AI generirane slike na kojima pozira s Trumpom, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim... Međutim, uskoro se otkrilo kako je sve laž. Na koju su pale tisuće i tisuće Amerikanaca, ali i neki korisnici društvenih mreža iz Hrvatske... 

Kratkom analizom uočene su brojne nedosljednosti, tipične za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Vojne oznake na njezinoj uniformi bile su nepravilne, detalji u pozadini često su bili iskrivljeni, a vojni činovi mijenjali su joj se od objave do objave - u jednom je trenutku bila narednica, a već u drugom general s jednom zvjezdicom. 

Iako se na prvu činilo da je profil stvoren isključivo za širenje političke propagande, stvarna svrha bila je mnogo prizemnija - financijska dobit. Kreatori profila vješto su iskoristili domoljubne osjećaje kako bi izgradili povjerenje kod široke publike. Jednom kada su osigurali lojalnu bazu pratitelja, započeli su s drugom fazom operacije.

U opisu profila pojavila se poveznica koja je korisnike vodila na platforme za odrasle, prvo na OnlyFans pod imenom "Jessicanextdoor", a kasnije, kad je OnlyFans profil zatvoren jer ne pripada stvarno osobi, i na Fanvue.

Nakon što su mediji razotkrili prevaru, tvrtka Meta uklonila je profil Jessice Foster u ožujku 2026. godine zbog kršenja pravila o autentičnosti. U pravilima platforme stoji da sadržaj generiran umjetnom inteligencijom mora biti jasno označen, što ovdje nije bio slučaj.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026